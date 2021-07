L’OMS affirme que l’Afrique vient de subir sa «pire semaine pandémique de tous les temps» au milieu de l’augmentation des cas de delta et des faibles taux de vaccination

Le Japon interdira aux spectateurs tous les événements olympiques organisés à Tokyo et dans ses environs, car le gouvernement a imposé un nouvel état d’urgence pour couvrir la capitale pendant les Jeux. Auparavant, les organisateurs plafonnaient la fréquentation à 10 000 personnes ou à 50 % de la capacité d’une salle.

La Corée du Sud a signalé vendredi un nombre record de 1 316 nouveaux cas de coronavirus, incitant le pays à resserrer les restrictions à Séoul au plus haut niveau.

Le Brésil, qui a été durement touché par la pandémie, a enregistré le plus grand nombre de décès et le plus faible nombre de naissances de janvier à juin depuis la première compilation de données comparables en 2003.