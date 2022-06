L’OMS affirme que la variole du singe n’est pas une urgence de santé publique internationale, mais qu’elle doit continuer à être surveillée

L’OMS a convoqué jeudi une réunion du comité d’urgence pour discuter de la gravité de l’épidémie de monkeypox. Le résultat de la réunion a été annoncé samedi.

“Dans l’ensemble, dans le rapport, ils (le comité d’urgence) m’ont informé qu’en ce moment l’événement ne constitue pas une urgence de santé publique de portée internationale, qui est le plus haut niveau d’alerte que l’OMS peut émettre, mais a reconnu que la convocation du comité lui-même reflète l’inquiétude croissante suscitée par la propagation internationale du monkeypox”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué publié samedi.

Tedros a appelé jeudi à une surveillance intensifiée de la variole du singe, avertissant que “si les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont été les plus touchés par ces nouvelles épidémies, il existe également des risques de maladie grave pour les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les enfants s’ils sont infectés”.

Les travailleurs de la santé sont également à risque s’ils ne portent pas d’équipement de protection individuelle approprié, a déclaré Tedros dans son allocution d’ouverture lors de la réunion.

La semaine dernière, Tedros a déclaré que “le virus se comporte de manière inhabituelle par rapport à la façon dont il se comportait dans le passé” et que de plus en plus de pays sont touchés, une réponse coordonnée était nécessaire.

La déclaration de samedi a reconnu la “menace sanitaire en évolution” que l’OMS suivrait de très près.

Qu’est-ce qu’une urgence de santé publique de portée internationale ?

L’OMS définit une urgence de santé publique de portée internationale, ou PHEIC, comme “un événement extraordinaire” qui constitue un “risque de santé publique pour d’autres États par la propagation internationale de maladies” et “qui nécessite potentiellement une réponse internationale coordonnée”.

Cette définition provient du Règlement sanitaire international, qui a été créé en 2005 et représente un accord juridique impliquant 196 pays dans le but d’aider la communauté internationale à prévenir et à répondre aux risques de santé publique susceptibles de se propager dans le monde entier.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis décrivent la réglementation comme “un accord juridiquement contraignant de 196 pays visant à renforcer la capacité de détecter et de signaler les urgences potentielles de santé publique dans le monde entier. Le RSI exige que tous les pays aient la capacité de détecter, d’évaluer, de signaler et répondre aux événements de santé publique. »

Il y a deux urgences en cours : la poliomyélite, qui a débuté en 2014, et le Covid-19, à partir de 2020.

Quatre autres USPPI ont été déclarées depuis la mise en place de la réglementation : la grippe H1N1 de 2009 à 2010, Ebola de 2014 à 2016 et de 2019 à 2020 et le virus Zika en 2016.

Il y a eu plus de 3 200 cas confirmés de monkeypox et un décès signalés à l’OMS dans 48 pays entre le 1er janvier 2022 et le 15 juin 2022, a déclaré Tedros dans son discours d’ouverture.

Le décès est survenu au Nigeria, selon le point sur la situation.

Tedros a souligné l’importance pour les pays de partager des informations avec l’OMS.

“Dans d’autres épidémies, nous avons parfois vu les conséquences du manque de transparence des pays, du non-partage des informations”, a-t-il déclaré. “Nous avons besoin de la recherche de cas, de la recherche des contacts, d’une enquête en laboratoire, du séquençage du génome et de la mise en œuvre de mesures de prévention et de contrôle des infections ; nous avons besoin d’informations sur les différents clades du virus monkeypox ; nous avons besoin de définitions de cas claires pour aider à identifier et à signaler les infections ; et nous avons besoin tous les pays à rester vigilants et à renforcer leurs capacités pour prévenir la transmission ultérieure du monkeypox. Il est probable que de nombreux pays auront manqué des occasions d’identifier des cas, y compris des cas dans la communauté sans aucun voyage récent.

Le monkeypox est une maladie rare et est un cousin beaucoup moins grave du virus de la variole maintenant éradiqué.

Il est endémique dans certaines parties de l’Afrique occidentale et centrale et est généralement contracté à partir d’un rongeur ou d’un petit mammifère. Il ne se transmet pas facilement d’une personne à une autre.

Cependant, le virus de la variole du singe peut se propager par contact avec des liquides organiques, des plaies de la variole du singe ou des articles tels que des vêtements et de la literie contaminés par le virus. Il peut également se propager d’une personne à l’autre par des gouttelettes respiratoires, généralement dans un environnement proche, selon le CDC.