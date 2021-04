« Ce n’est pas la situation que nous voulons être dans 16 mois après le début d’une pandémie où nous avons des mesures de contrôle éprouvées. C’est le moment où tout le monde doit faire le point et vérifier la réalité de ce que nous devons faire », at-elle a déclaré lors d’un point de presse. « Les vaccins et les vaccinations sont en ligne, mais ils ne sont pas encore là dans toutes les régions du monde. »

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’agence pour Covid-19, a déclaré que « nous sommes dans un point critique de la pandémie », alors que certains pays assouplissent les restrictions alors même que les nouveaux cas par semaine sont plus de huit fois plus élevés qu’il y a un an.

Le mois dernier, les responsables de l’OMS ont mis en garde contre une augmentation constante des cas et des décès de Covid-19, exhortant les gens à s’en tenir aux mandats de masque et aux règles de distanciation sociale alors que le monde entre dans une phase critique de la pandémie.

Le virus est « plus fort, c’est plus rapide » avec l’émergence de nouvelles variantes qui se propagent plus facilement et sont plus mortelles que la souche sauvage originale du virus, a déclaré le Dr Mike Ryan, responsable du programme d’urgence de l’OMS, le 31 mars. » Nous luttons tous « avec et nous en avons marre des verrouillages restrictifs », a-t-il déclaré.

L’Inde a dépassé le Brésil en tant que deuxième pays le plus infecté derrière les États-Unis après que les cas de Covid-19 aient continué à augmenter en Inde, où une variante à double mutant, selon les chercheurs, pourrait être plus contagieuse a émergé et se propage rapidement.

Aux États-Unis, B.1.1.7., Le variant hautement contagieux du coronavirus identifié pour la première fois au Royaume-Uni est maintenant la souche la plus courante en circulation, a déclaré la semaine dernière la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky.

Les hôpitaux constatent également une augmentation du nombre de jeunes admis, a-t-elle déclaré.

Walensky a déclaré que les États-Unis doivent accélérer leurs efforts de vaccination, qui font en moyenne environ 3,1 millions de vaccins par jour. « Nous devons continuer à vacciner autant d’Américains que possible chaque jour », a déclaré Walensky, ajoutant que cela entraînerait une baisse des nouveaux cas et des décès.

L’OMS a exhorté le public et les dirigeants mondiaux à continuer de pratiquer des mesures de sécurité, y compris la distanciation sociale, le port de masques, le lavage des mains et l’évitement des espaces surpeuplés.