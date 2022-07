L’OMS affirme que la canicule a fait 1 700 morts en Espagne et au Portugal

Vendredi, le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la vague de chaleur qui sévit en Europe a fait plus de 1 700 morts dans la seule péninsule ibérique, appelant à une action commune pour lutter contre le changement climatique.

“La chaleur tue. Au cours des dernières décennies, des centaines de milliers de personnes sont mortes des suites d’une chaleur extrême lors de vagues de chaleur prolongées, souvent accompagnées d’incendies de forêt simultanés”, a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, dans un communiqué.

“Cette année, nous avons déjà assisté à plus de 1 700 décès inutiles dans la vague de chaleur actuelle rien qu’en Espagne et au Portugal”, a ajouté Kluge.

Le directeur régional a souligné que l’exposition à la chaleur extrême “exacerbe souvent les problèmes de santé préexistants” et a noté que “les personnes aux deux extrémités du spectre de la vie – les nourrissons et les enfants et les personnes âgées – sont particulièrement à risque”.

Répondant à une question de l’AFP, l’OMS Europe a expliqué que le chiffre est une estimation préliminaire basée sur les rapports des autorités nationales, et que le bilan avait “déjà augmenté et augmentera encore au cours des prochains jours”.

Le nombre réel de décès liés à la canicule ne sera pas connu avant des semaines, a-t-il dit, ajoutant que “cette saison estivale torride est à peine à mi-chemin”.

“En fin de compte, les événements de cette semaine soulignent une fois de plus le besoin désespéré d’une action paneuropéenne pour lutter efficacement contre le changement climatique”, a déclaré Kluge.

Le chef régional de l’organisme de santé des Nations Unies a déclaré que les gouvernements doivent faire preuve de volonté et de leadership dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris, qui fixe l’objectif de limiter le réchauffement de la fin du siècle à deux degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels – et de préférence pas au-delà de 1,5C.

Il a déclaré que les membres de la région européenne de l’OMS – 53 pays et régions dont plusieurs en Asie centrale – “ont déjà démontré qu’ils peuvent travailler ensemble sur les menaces urgentes pour la santé mondiale”, et qu’il était “temps pour nous de le faire à nouveau”. “