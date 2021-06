L’OMS affirme que Covid se propage plus rapidement que la distribution mondiale de vaccins

Ils ont attribué les taux de transmission à de nouvelles variantes comme Alpha et Delta, qui se sont avérées plus contagieuses.

Les nouveaux cas ont diminué pendant sept semaines consécutives, la plus longue séquence de baisses que le monde ait connue depuis le début de la pandémie. Mais le nombre de décès signalés cette semaine est toujours similaire à ceux signalés la semaine dernière, a-t-il déclaré.

« Alors que les cas hebdomadaires sont au plus bas depuis février, les décès ne diminuent pas aussi rapidement », a déclaré Tedros. « Le déclin mondial masque une augmentation inquiétante des cas et des décès dans de nombreux pays. »

Les pays africains connaissent des taux de mortalité plus élevés parmi les personnes souffrant de Covid que les autres pays, a-t-il déclaré. Les taux de mortalité plus élevés sont particulièrement préoccupants car les pays africains ont signalé moins de cas que la plupart des autres régions.

Les pays africains ont également le moins accès aux vaccins, aux diagnostics et à l’approvisionnement en oxygène, soulignant les effets de l’iniquité médicale contre lesquels les responsables de la santé mondiale ont mis en garde.

« Il existe suffisamment de doses de vaccins dans le monde pour réduire la transmission et sauver de nombreuses vies s’ils sont utilisés aux bons endroits pour les bonnes personnes », a déclaré Tedros.

Les pays du G7 se sont engagés à distribuer 870 millions de doses de vaccin dans le monde, mais l’OMS dit qu’il nous en faut plus.

« C’est une grande aide, mais nous avons besoin de plus et nous en avons besoin plus rapidement. Plus de 10 000 personnes meurent chaque jour », a déclaré Tedros.