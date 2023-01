L’OMS affirme que Covid reste une urgence mondiale mais que la pandémie pourrait toucher à sa fin en 2023

Le comité d’urgence de l’OMS s’est réuni vendredi et a informé Tedros que le virus, qui a été initialement découvert à Wuhan, en Chine fin 2019, reste une urgence de santé publique de portée internationale, le niveau d’alerte le plus élevé de l’agence des Nations Unies. L’OMS a déclaré l’état d’urgence pour la première fois en janvier 2020.

“Nous gardons espoir qu’au cours de l’année à venir, le monde passera à une nouvelle phase dans laquelle nous réduirons les hospitalisations et les décès au niveau le plus bas possible, et les systèmes de santé seront capables de gérer le Covid-19 de manière intégrée et durable”, a déclaré Tedros. dit dans un communiqué.

La décision de l’OMS intervient après que les États-Unis au début du mois ont prolongé leur urgence de santé publique jusqu’en avril.

Dans sa déclaration de lundi, Tedros a déclaré que le monde était dans un bien meilleur endroit qu’il y a un an lorsque la variante omicron a balayé le globe pour la première fois. L’OMS a estimé qu’au moins 90% de la population mondiale a un certain niveau d’immunité contre Covid en raison de la vaccination ou de l’infection.

Les décès hebdomadaires de Covid ont chuté de 70% depuis le pic de la première vague massive d’omicrons en février de l’année dernière, selon les données de l’OMS. Mais les décès ont recommencé à augmenter en décembre alors que la Chine, le pays le plus peuplé du monde, a fait face à sa plus grande vague d’infection à ce jour.

Tedros a déclaré vendredi que la surveillance et le séquençage génétique avaient considérablement diminué, rendant difficile le suivi des variantes de Covid et la détection de nouvelles. Trop peu de personnes âgées sont complètement vaccinées et de nombreuses personnes n’ont pas accès aux antiviraux, a-t-il déclaré.

“Ne sous-estimez pas ce virus”, a déclaré Tedros aux journalistes lors d’une conférence de presse à Genève vendredi. “Il nous a surpris et continuera de nous surprendre, et il continuera de tuer à moins que nous ne fassions plus pour fournir des outils de santé aux personnes qui en ont besoin et pour lutter de manière globale contre la désinformation.”

Le mois dernier, le chef de l’OMS a déclaré que la fin de la phase d’urgence de la pandémie était plus proche que jamais. À l’automne, Tedros a déclaré que la fin de la pandémie était en vue.

“Nous n’avons jamais été mieux placés pour mettre fin à la pandémie. Nous n’en sommes pas encore là mais la fin est en vue”, a déclaré Tedros aux journalistes à Genève en septembre dernier.