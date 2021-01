L’OMS accuse le rapport de l’Italie enrichi d’une erreur et d’une règle « ignorée »

ROME (AP) – L’Organisation mondiale de la santé a nié jeudi que des responsables italiens lui aient fait pression pour qu’il publie un rapport sur la réponse italienne au coronavirus, mais a déclaré que l’agence de l’ONU aurait dû partager le document avec le gouvernement italien avant de le publier.

Le Dr Hans Kluge, chef du bureau européen de l’OMS, a déclaré que les procédures de l’agence avaient été «ignorées», car il cherchait à expliquer la décision de l’OMS de retirer le rapport de son site Web un jour après sa publication le 13 mai. effacé tous les protocoles d’approbation internes de l’OMS et imprimé.

Le mystère du rapport enrichi est devenu un casse-tête pour l’OMS et un problème pour le gouvernement italien. Le document notait que l’Italie n’avait pas mis à jour son plan de préparation à une pandémie de grippe depuis 2006 et que sa réponse initiale à la multiplication des cas de virus était «improvisée, chaotique et créative».

Les procureurs de la province italienne de Bergame enquêtent sur la question de savoir si une responsabilité pénale devrait être attribuée pour le grand nombre de décès après que l’Italie est devenue fin février le premier pays occidental à avoir connu une épidémie importante. Ils ont interrogé le coordinateur principal du rapport, qui a déclaré qu’un responsable italien de l’OMS l’avait fait pression pour qu’il falsifie la date du plan pandémique.

L’OMS avait précédemment déclaré que le rapport avait été supprimé car il contenait des «inexactitudes factuelles» non spécifiées et n’avait pas été republié parce qu’un processus d’examen différent avait été adopté à la place. Kluge a déclaré jeudi que les inexactitudes concernaient une chronologie du virus en Chine, que les auteurs avaient immédiatement supprimée et que de nouvelles versions du rapport avaient été imprimées sans elle.

Kluge a reconnu que d’autres facteurs sont finalement entrés dans l’équation. Il a noté que lorsque l’OMS procède à une évaluation de pays, «nous partageons le rapport avec notre principal partenaire, qui est le ministère de la Santé, non pas pour avoir une censure (ou) corriger, mais pour voir s’il y a des erreurs factuelles.»

«Et c’est quelque chose qui ne s’est pas produit», a-t-il déclaré lors d’un point de presse. « Donc, dans ce sens, c’est quelque chose qui a été négligé. »

Le Dr Francesco Zambon, qui a coordonné le rapport et est devenu un lanceur d’alerte pour dénoncer sa suppression, a déclaré que si certains rapports de l’OMS sont des efforts conjoints avec des gouvernements individuels, le rapport de l’Italie a toujours été conçu comme un compte rendu indépendant qui empêchait de partager le projet final complet avec le gouvernement.

Il a déclaré qu’il avait fourni à la liaison de l’OMS avec le gouvernement italien, le Dr Ranieri Guerra, un aperçu détaillé du rapport un mois avant sa publication à partager avec le ministère de la Santé. « Ce n’est que lorsque le rapport a été lancé que j’ai compris qu’il n’avait pas été fait », a déclaré Zambon à l’Associated Press dans une interview le mois dernier.

Zambon a déposé une plainte d’éthique auprès de l’OMS après avoir déclaré avoir subi des pressions pour changer la date du plan de lutte contre la pandémie de 2006 à 2016 par Guerra, directeur général adjoint de l’OMS.

Guerra était en charge de la prévention au ministère italien de la Santé de 2014 à 2017. Il a nié qu’il aurait dû mettre à jour le plan au cours de ces années, affirmant que les directives étaient considérées comme «actuelles» jusqu’à ce qu’il quitte le ministère.