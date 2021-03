«Au fur et à mesure que de nouveaux vaccins deviennent disponibles, nous devons nous assurer qu’ils font partie de la solution mondiale et non une autre raison pour laquelle certains pays et certaines personnes sont laissés plus loin derrière», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, lors d’un briefing vendredi. . «Nous espérons que ce nouveau vaccin aidera à réduire les inégalités vaccinales et non à les aggraver.»

Le vaccin Johnson & Johnson présente des avantages pour les pays participant à ce programme. En plus de fournir une protection puissante contre le Covid-19 sévère et la mort en une seule injection, le vaccin peut être conservé pendant trois mois à la température du réfrigérateur. Cela le rend bien adapté pour une utilisation dans des pays et des endroits qui peuvent ne pas avoir accès aux congélateurs et à l’entreposage ultra-froid requis par certains autres vaccins.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy