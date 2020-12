ROME (AP) – Un auteur d’un rapport retiré de l’Organisation mondiale de la santé sur la réponse italienne aux coronavirus a averti ses patrons en mai que des gens pourraient mourir et que l’agence des Nations Unies pourrait subir des dommages de réputation « catastrophiques » si elle permettait aux préoccupations politiques de supprimer le document, selon e-mails consultés par l’Associated Press.

Le rapport complet a examiné comment le gouvernement italien et le système de santé ont réagi après que le pays soit devenu l’épicentre de l’épidémie européenne fin février – avec des données en temps réel et des études de cas sur ce qui fonctionnait et ce qui ne visait pas à aider les autres pays à se préparer en tant que propagation du virus.

L’agence l’a retiré un jour après sa publication sur son site Web, ce qui a incité le responsable qui a coordonné les travaux à faire appel directement au chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le 28 mai et à avertir que la disparition du rapport sapait la crédibilité de l’OMS. Il a averti que toute nouvelle tentative de censure compromettrait l’indépendance de l’agence et ses relations avec les pays donateurs qui ont financé la recherche.

Le traitement du rapport pourrait provoquer un «scandale d’une proportion énorme – dans un moment délicat pour l’agence de santé des Nations Unies avec la prochaine enquête COVID-19», a écrit Francesco Zambon, coordonnateur en chef de l’OMS pour l’Italie et ses régions pendant la pandémie.

L’OMS n’a pas immédiatement répondu à une demande, envoyée vendredi soir, pour commenter le courrier électronique de Zambon au siège.

Le rapport, rédigé par Zambon et une équipe d’experts et de consultants en santé publique de l’OMS, a été publié le 13 mai après avoir reçu les approbations nécessaires au sein du système des Nations Unies, selon des documents internes de l’OMS consultés par AP. L’agence a déclaré plus tard qu’elle avait été retirée en raison d ‘«inexactitudes factuelles» qu’elle n’avait pas détaillées et a nié avoir subi des pressions de la part du gouvernement italien pour la supprimer.

Face aux critiques selon lesquelles le fait de retirer le rapport a privé les pays de données qui auraient pu les aider à éviter le sort de l’Italie, l’OMS a déclaré lundi qu’elle avait offert un autre «mécanisme» pour évaluer les réponses à la pandémie. Mais cela n’a été déployé que deux mois après la publication du rapport.

L’histoire continue

Les inquiétudes concernant le rapport manquant se sont accrues ces dernières semaines, alimentant les critiques du leadership de l’OMS dans la riposte mondiale à la pandémie qui a conduit l’agence à accepter une enquête indépendante sur ses performances.

L’agence des Nations Unies répugne à critiquer publiquement les pays qui sont les principaux donateurs, même lorsque leurs politiques pourraient nuire à la santé publique.

Au cours des premières étapes de l’épidémie en janvier, par exemple, les responsables de l’OMS étaient frustrés en privé par le manque d’informations partagées par la Chine, mais ont publiquement félicité le pays pour sa transparence. Au fur et à mesure que la pandémie s’accélérait en Europe, les scientifiques de l’OMS ont remis en question en interne les politiques britanniques – comme quand elle suggérait de poursuivre «l’immunité collective» – mais ont publiquement souligné leur soutien.

Le rapport manquant a mis en lumière la préparation en Italie, où l’épidémie la plus meurtrière d’Europe s’est déroulée. Dans la province durement touchée de Bergame, les procureurs s’en sont saisis dans le cadre de leur enquête sur ce qui n’a pas fonctionné.

Paradoxalement, le rapport n’est même pas particulièrement critique à l’égard du gouvernement italien et a remercié les responsables pour leurs efforts, louant à un moment donné la façon dont ils ont contré avec des données «des démonstrations sensationnelles de désaccord dans les talk-shows» qui ont suscité l’anxiété.

Le texte notait que le ministère italien de la Santé n’avait pas mis à jour son plan de préparation à une pandémie de grippe depuis 2006. Le plan de 2006 avait simplement été «reconfirmé» en 2016-2017 sans être mis à jour et était «plus théorique que pratique».

«Non préparés à un tel afflux de patients gravement malades, la réaction initiale des hôpitaux a été improvisée, chaotique et créative», indique le rapport. «Il a fallu un certain temps avant que des conseils officiels ne soient disponibles.»

Le programme d’enquête télévisé italien «Report» de la RAI a publié des courriels montrant qu’un haut responsable de l’OMS, Raniero Guerra, qui a travaillé comme agent de liaison avec le gouvernement italien pendant la pandémie, a dit à Zambon de «corriger» que le plan de préparation de l’Italie avait été « mis à jour ”en 2016, même si la version 2016 était identique à celle de 2006.

Guerra avait été en charge de la prévention au ministère italien de la Santé de 2014 à 2017, date à laquelle le plan aurait dû être révisé. Il a lui-même écrit au ministre de la Santé de l’époque pour lui dire que le plan devait être mis à jour, selon une copie de sa note de 2017 vue par AP.

L’OMS a déclaré que le gouvernement italien ne lui avait «à aucun moment» demandé de retirer le rapport, ce qu’il dit maintenant ne pas approuver. «La décision de supprimer le document du site Web a été prise par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe en raison d’inexactitudes factuelles», a déclaré l’OMS.

Guerra a déclaré au Financial Times qu’il n’était pas intervenu. Il a ajouté que le plan de préparation de 2006 n’avait en fait pas besoin d’être mis à jour car aucune souche de grippe significative n’avait été identifiée depuis lors et que le plan de préparation n’était pas pertinent pour la pandémie actuelle car il était uniquement destiné à couvrir la grippe.

Le vice-ministre de la Santé, Pierpaolo Sileri, a supplié de ne pas être d’accord. «Ce plan datait de 2006 et devait être mis à jour», a déclaré Sileri au journal Corriere della Sera. Guerra n’a pas immédiatement répondu aux questions d’AP, disant qu’il voyageait.

Les courriels consultés par AP suggèrent que les responsables de l’OMS craignaient que le rapport ait bouleversé les Italiens, offrant un aperçu rare de la prise de décision par l’agence des Nations Unies, qui n’est pas soumise aux demandes de liberté d’information.

Dans un courriel adressé le 13 mai à Zambon, Guerra a noté que l’Italie venait de faire un don volontaire de 10 millions d’euros (12,3 millions de dollars) à l’OMS et que les négociations entre l’OMS et l’Italie pour le financement du bureau de l’agence à Venise étaient sur le point de commencer.

«Il y a déjà des signes de troubles institutionnels du côté italien et de ressentiment inutile contre l’OMS», a écrit Guerra à Zambon le 14 mai, le jour où le rapport a été retiré.

Un jour plus tard, le chef de l’OMS Europe, le Dr Hans Kluge, a écrit à Zambon que la «question clé» en jeu dans la controverse était sa relation avec le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, qui, selon lui, avait été «très déçu». par le rapport.

Le gouvernement italien, a-t-il dit, estime qu ‘«ils sont constamment attaqués par la presse et chaque mot peut être mal interprété. Ils se sont sentis piétinés par un ami.

Kluge a déclaré qu’il proposerait à Speranza d’inclure les responsables de la santé italiens dans un examen du rapport. «Nous avons besoin que le ministère de la Santé (ministère de la Santé) soit heureux et qu’il approuve Venise», a-t-il déclaré, faisant référence au financement du bureau.

Le ministère a déclaré à la RAI qu’il ne considérait pas le rapport comme officiel.

Pendant ce temps, Zambon avertissait Tedros et Kluge que des vies étaient mises en danger dans le monde en retenant les «leçons apprises» de l’Italie.

«Une grande équipe d’experts a travaillé des jours et des nuits littéralement avec une seule motivation: s’assurer que ce qui s’est passé en Italie ne se répète pas dans les pays en retard dans la courbe épidémique», a écrit Zambon à Kluge le 27 mai. «Le rapport contient des messages importants. , extrapolée à partir de faits sur ce qui a fonctionné (beaucoup de choses) et les angles morts du système.

Un jour plus tard, dans un message au chef de l’OMS, Zambon a mis en garde contre un «risque de dommages catastrophiques en termes d’indépendance et de transparence si une version« censurée »de la publication susmentionnée est modifiée», ainsi que des relations «compromises» avec le gouvernement du Koweït, qui est l’un des plus grands donateurs de l’OMS et a financé la recherche avec une subvention de 80 millions de dollars.

___

La rédactrice médicale d’AP Maria Cheng à Toronto et l’écrivain Jamey Keaten à Genève ont contribué.

___

Suivez la couverture pandémique d’AP: http://apnews.com/VirusOutbreak et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak.