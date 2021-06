L’OMS a dépensé des millions à tort en consultants en gestion du BCG, selon un audit

La principale organisation mondiale de la santé, l’OMS, a enfreint à plusieurs reprises ses propres règles et dépensé des millions de dollars en consultants en gestion coûteux, selon un nouvel audit indépendant – alors même que l’agence des Nations Unies a eu du mal à payer pour l’équipement de sauvetage et les vaccins réponse mondiale au Covid-19.

Une société de conseil anonyme, que Vox a identifiée comme étant le BCG, a facturé à l’Organisation mondiale de la santé 11,72 millions de dollars depuis le début de la pandémie pour des contrats douteux attribué, selon l’audit.

Ces révélations, qu’un expert a qualifiées de « troublantes » dans une interview avec Vox, sont intervenues après qu’une enquête de Vox a montré comment des cabinets de conseil en gestion tels que BCG et McKinsey sont devenus omniprésents dans les organisations mondiales de santé publique, malgré les inquiétudes de nombreux praticiens de la santé au sujet de plusieurs millions de dollars. les prix en dollars, les conflits d’intérêts potentiels et la nature opaque du travail de conseil.

Les chercheurs de l’OMS ont déclaré à Vox que le rapport de l’auditeur soulevait des questions sur la capacité de l’agence à dépenser de manière responsable et transparente les fonds publics des 194 pays membres qui la financent. Ces derniers mois, l’OMS a demandé des dons à ses membres et au grand public, citant un déficit de financement de plus d’un milliard de dollars pour sa riposte à la pandémie.

Étant donné que le budget 2020-2021 de l’OMS est de 5,84 milliards de dollars, 12 millions de dollars peuvent ne pas sembler énormes – « mais 12 millions de dollars pour un système de santé dans un pays à faible revenu représenteraient une partie importante de leur financement », dit Adam Kamradt-Scott, la nouvelle chaire de santé mondiale à l’École de gouvernance transnationale de Florence, qui étudie l’OMS. Ce montant pourrait payer environ 600 000 doses de vaccin Covid-19 de Pfizer/BioNTech ou Moderna. (L’OMS fait partie de Covax, dont l’objectif est de garantir à tous les pays un accès équitable aux vaccins.) « Si c’est de l’argent gaspillé, c’est beaucoup de vaccins qui auraient pu être achetés », a ajouté Kamradt-Scott.

L’audit, qui examine un échantillon de les plus gros contrats de l’OMS, analysé le travail de l’agence avec le BCG, connu sous le nom de « Cabinet de conseil A » dans le rapport, et découvert de multiples violations des politiques de l’OMS. Les auditeurs affirment que le personnel de l’OMS a cherché à contourner les règles de passation des marchés publics de l’organisation afin d’aider le BCG à remporter un contrat. Le personnel de l’agence a également enfreint les règles de l’OMS en commençant à plusieurs reprises à travailler avec l’entreprise avant de demander l’approbation formelle de le faire, selon le rapport.

Avant la pandémie, Vox a révélé que l’OMS avait engagé au moins 12 millions de dollars en consultants pour soutenir la réforme de l’agence, dont environ un quart a été payé directement par la Fondation Bill et Melinda Gates. À l’époque, un porte-parole de l’OMS avait déclaré que l’agence avait salué le travail des consultants. « Le [consulting] les entreprises ont soutenu l’OMS dans des domaines où nous manquons d’expertise interne ou que nous voulons exploiter les meilleures normes actuelles. »

Mais la controverse a entouré des consultants coûteux dans un domaine dédié à l’amélioration de la santé des personnes les plus pauvres du monde. Le cabinet de conseil McKinsey a conseillé l’administration Trump sur la manière de réduire les dépenses alimentaires et médicales des migrants et a joué un rôle dans l’augmentation des ventes d’opioïdes sur ordonnance, qui ont été liées à la mort de centaines de milliers de personnes dans le monde. Vox a également documenté comment le BCG a contribué à stimuler les ventes de boissons sucrées en Inde, bien que l’OMS ait appelé à réduire la consommation de boissons sucrées et appuie la taxation des produits.

Les conclusions de l’audit ont été récemment acceptées par les États membres de l’OMS lors de l’Assemblée mondiale de la santé annuelle. Dans un communiqué, l’OMS a déclaré qu’elle « prend au sérieux les recommandations de nos organes de surveillance et utilise les commentaires constructifs pour remédier à toute faiblesse identifiée dans notre environnement de contrôle – nous sommes une organisation apprenante, et ces rapports nous aident à nous améliorer continuellement dans tous les domaines identifiés. . »

L’agence internationale a déclaré que les contrats avaient été attribués dans le contexte d’une urgence sanitaire sans précédent, mais a ajouté que l’agence prend les recommandations du rapport au sérieux et a « déjà commencé à mettre en œuvre bon nombre de celles liées à l’approvisionnement ».

Dans un communiqué, le BCG a déclaré : « Alors que la pandémie mondiale se déroulait l’année dernière, le BCG a rapidement mobilisé des équipes pour soutenir les efforts mondiaux de lutte contre la propagation du virus. Nous sommes extrêmement fiers de notre travail qui a contribué à sauver des vies en cette période sans précédent et restons déterminés à fournir nos meilleurs esprits et efforts pour soutenir les progrès de la santé publique. »

Il est possible que « le stress élevé et les ressources humaines insuffisantes au début de la pandémie aient aggravé les choses et rendu l’OMS encore plus besoin du soutien de consultants et plus vulnérable à leurs conditions », a déclaré Gian Luca Burci, ancien conseiller juridique de l’OMS.

Mais « cela semble avoir été une mauvaise utilisation des fonds », a déclaré Kamradt-Scott. « C’est inquiétant. Au moins en surface, il semblerait que les contrôles de diligence raisonnable sur la manière dont les agences externes sont engagées ne semblent pas avoir été suivis. »

« Le rapport de l’auditeur soulève un drapeau rouge, et la question des contrats de l’OMS avec les cabinets de conseil en gestion mérite un examen plus approfondi », a déclaré Suerie Moon, co-directrice du Global Health Center de l’Institut universitaire de Genève. En fin de compte, a déclaré Kamradt-Scott, l’OMS a « l’obligation morale de veiller à ce que chaque centime soit dépensé de manière appropriée ».

Comment l’OMS a enfreint ses règles pour travailler avec le BCG

Les agences financées par des fonds publics, y compris celles qui font partie du système des Nations Unies comme l’OMS, sont censées suivre des règles strictes lors de l’embauche de sous-traitants externes tels que des consultants en gestion. Selon la politique de l’OMS, le personnel doit « obtenir le meilleur rapport qualité-prix » lors de l’embauche de sous-traitants externes, permettre une « concurrence transparente entre les fournisseurs potentiels » et traiter les sous-traitants sur un pied d’égalité.

Selon l’audit, le BCG a remporté huit contrats avec l’OMS en 2020 pour une valeur totale de 11,72 millions de dollars, et les auditeurs ont examiné de près les deux contrats les plus importants, pour lesquels l’OMS a payé 5,4 millions de dollars.

1) Les auditeurs ont découvert que le personnel de l’OMS avait modifié les critères pour aider le BCG à obtenir du travail au sein de l’agence. Pour un contrat qui a duré de décembre 2020 à mai 2021, l’organisation a demandé à des consultants des propositions concurrentielles pour « soutenir la vision à long terme de la chaîne d’approvisionnement de l’OMS et renforcer les capacités pour exécuter la vision à long terme de la chaîne d’approvisionnement ». Sur les quatre consultants qui ont soumis des offres, BCG était l’un des deux qui ont été jugés techniquement qualifiés. Mais une autre entreprise a obtenu le score le plus élevé et aurait dû remporter le contrat, selon l’audit. « L’OMS a modifié les critères d’évaluation et réévalué les offres en fonction du consultant A [BCG] a obtenu un score plus élevé et a obtenu le conseil », indique le rapport.

« Les conclusions de l’auditeur indépendant suggèrent que cela ne semble pas être un cas de négligence où les protocoles n’ont pas été suivis parce que quelqu’un ne savait pas quoi faire », a déclaré Kamradt-Scott à Vox. « Il semblerait que le personnel de l’OMS ait sciemment cherché à contourner les règles afin d’engager un fournisseur privilégié. »

2) Le BCG a commencé à travailler pour l’OMS avant l’approbation formelle, selon le rapport. Pour le deuxième contrat, qui s’est déroulé de mars à octobre 2020, le BCG a été embauché pour aider l’OMS à acheter des équipements de protection individuelle et d’autres fournitures essentielles pendant la pandémie. Ici aussi, les auditeurs ont découvert de multiples irrégularités.

L’OMS a commencé le travail avec le BCG « sans l’approbation en bonne et due forme de l’autorité compétente, malgré le fait que cela a entraîné le paiement de 2,53 millions de dollars par l’OMS », ont écrit les auditeurs. Le personnel de l’OMS n’a demandé l’approbation formelle que quatre mois après que le BCG a commencé à travailler pour l’agence et trois des quatre phases de leur contrat ont été achevées, selon l’audit.

Dans le rapport, l’OMS dit qu’elle n’avait pas les ressources humaines pour passer par les processus d’achat appropriés, mais les auditeurs ont rejeté ce raisonnement. «Nous sommes d’avis que le processus formel d’approbation aurait dû être adopté avant d’accepter l’offre de [BCG] et l’engagement de l’entreprise. Le retard dans l’obtention de l’approbation de l’autorité compétente n’était pas justifié.

3) Les auditeurs se sont demandé si le BCG offrait un bon rapport qualité-prix. Dans l’un des neuf bons de commande que le BCG a négociés au nom de l’OMS, les consultants ont obtenu une réduction de 20 % sur les blouses de protection. L’OMS et les consultants ont passé la commande et approuvé la qualité des blouses. Mais un fournisseur externe d’EPI, qui soutenait l’OMS, a jugé les blouses de mauvaise qualité et a annulé la commande. Dans un autre cas, les auditeurs ont signalé une occasion manquée de réaliser des économies. Les consultants ont négocié une remise de 0,08 % sur les masques N95, pour une économie de 9 750 $. Le même mois, le même fournisseur a exécuté une autre commande de masques avec une remise de 303 200 $. «Nous avons noté que [BCG] n’ont pas négocié ce prix, qui avait un meilleur potentiel d’économie », ont écrit les auditeurs.

4) L’OMS a payé des millions de dollars pour un travail « pro bono ». Une autre conclusion révélatrice de l’audit est que le BCG a qualifié ses travaux d’achat d’EPI de « pro bono », même si un contrat de sept mois a coûté 7,3 millions de dollars, dont 2,53 millions de dollars ont été payés par l’OMS. Seul le coût de la première des trois phases et d’une période de transition a été pris en charge par le cabinet de conseil. « Nous sommes d’avis qu’appeler cet engagement pro bono n’est pas correct », indique le rapport.

Le rapport arrive à un moment où l’OMS essaie de renforcer ses finances et de se disputer plus de flexibilité sur la façon dont elle dépense l’argent. L’agence demande plus de soutien aux pays qui la financent – connu sous le nom de « contributions fixées » – qui peut être dépensé pour diverses dépenses. L’OMS est également financée par des donateurs, tels que la Fondation Gates, mais cet argent a tendance à être affecté à des fins spécifiques.

Aussi troublée que Moon soit par les conclusions du rapport d’audit, elle a suggéré que l’examen minutieux des auditeurs est un pas vers une Organisation mondiale de la santé plus forte. « Vous ne pouvez avoir moins d’affectations si elles sont suivies de plus de responsabilité et de transparence », a-t-elle déclaré. « Un examen minutieux des contrats avec les sociétés de conseil en gestion est un point de départ. »