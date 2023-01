L’OMS a décidé que l’urgence mondiale du COVID-19 n’était pas terminée. Que se passe-t-il ensuite ?

L’Organisation mondiale de la santé a décidé lundi de ne pas mettre fin à l’urgence mondiale de santé publique COVID-19 qu’elle a déclarée il y a trois ans, même si la pandémie a atteint ce que l’organisme international appelle un “point d’inflexion”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS, a déclaré lundi “qu’il ne fait aucun doute que nous sommes dans une bien meilleure situation maintenant” qu’il y a un an, lorsque la variante hautement transmissible d’Omicron était à son apogée.

Mais Tedros a averti qu’au cours des huit dernières semaines, au moins 170 000 personnes sont mortes dans le monde en relation avec le virus SARS-CoV-2. Il a appelé à la vaccination complète des groupes à risque, à une augmentation des tests et de l’utilisation précoce des antiviraux, à une expansion des réseaux de laboratoires et à une lutte contre la “désinformation” sur la pandémie.

“Nous gardons espoir qu’au cours de l’année à venir, le monde passera à une nouvelle phase dans laquelle nous réduirons les hospitalisations et les décès au niveau le plus bas possible”, a-t-il déclaré.

Pourquoi le COVID-19 est-il toujours considéré comme une urgence alors que la vie commence à revenir à la normale ?

En déclarant une urgence mondiale, l’OMS a essentiellement tiré la sonnette d’alarme sur un grave risque sanitaire mondial qui nécessitait une coopération internationale.

Il a déclenché une réponse juridiquement contraignante parmi les pays membres de l’OMS, y compris le Canada, et a permis à l’organisation de faire des recommandations temporaires à ces pays pour prévenir ou faire face à la menace.

Mais au cours des trois années qui ont suivi la désignation de COVID-19 comme une urgence, les travailleurs ont commencé à retourner au bureau, les restrictions de santé publique ont été levées et les masques ne sont plus obligatoires dans la plupart des endroits. La vie commence à ressembler à la réalité pré-pandémique.

Au Canada, les responsables de la santé publique attribuent ce lent retour à la normale au taux élevé de vaccination chez les Canadiens et à la disponibilité de médicaments thérapeutiques pour prévenir et traiter les cas graves d’infection.

Ces thérapies vitales ne sont pas disponibles partout dans le monde, a rappelé Tedros au comité d’urgence COVID-19 de l’OMS avant de commencer sa réunion vendredi.

“La réponse mondiale reste entravée car dans trop de pays, ces outils puissants et vitaux ne parviennent toujours pas aux populations qui en ont le plus besoin – en particulier les personnes âgées et les agents de santé”, leur a-t-il déclaré au début de la réunion.

Le comité d’experts mondiaux a déclaré lundi dans un communiqué qu’il s’inquiétait toujours de la vaccination “insuffisante” dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Même dans les pays disposant de tels outils, la confiance du public dans ces médicaments vitaux a été sapée par des campagnes de désinformation. Les systèmes de santé restent débordés en raison du manque de personnel et les efforts de surveillance du COVID-19 ont été massivement réduits.

Que faudra-t-il pour mettre fin à l’urgence ?

Le comité a recommandé à l’OMS de trouver un autre moyen de s’assurer que les pays restent concentrés sur le COVID-19 après l’annulation de la désignation officielle d’urgence.

Pour dépasser l’urgence, l’OMS, les pays membres et les institutions internationales s’engageront à “élaborer et mettre en œuvre des plans d’action de prévention, de surveillance et de contrôle durables, systématiques et à long terme”, a déclaré le comité dans un communiqué lundi.

En effet, même lorsque cette désignation sera levée, cela ne signifiera pas que la pandémie est terminée ou que la menace a pris fin.

Ils suggèrent que l’organisme international émette des recommandations pour guider la réponse à long terme au COVID-19 à mesure qu’il évolue.

Les experts veulent également savoir si l’annulation de l’urgence dans les “mois à venir” aura des implications pour le développement et l’autorisation de vaccins, de diagnostics et de traitements.

Le comité se réunira à nouveau dans trois mois pour reconsidérer la fin de la désignation d’urgence.

Que fera le Canada différemment une fois que l’OMS aura déclaré l’urgence terminée ?

Pas grand chose. Lors d’une conférence de presse le 20 janvier, l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a déclaré que peu importe ce que l’OMS déciderait, le Canada continuerait de suivre les cas, les maladies graves et les décès, ainsi que de déployer des campagnes de vaccination.

Les cas, les hospitalisations et les décès associés au virus ont sensiblement augmenté à Noël et au début de janvier, a déclaré Tam, mais tous semblent maintenant avoir une tendance à la baisse.

“Nous ne devons pas, je pense, laisser aller les gains que nous avons eu au cours des dernières années”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que quelle que soit la décision prise par le directeur général de l’OMS, je pense que nous devons simplement continuer avec ce que nous faisons maintenant.”

Qui a décidé de ne pas mettre fin à l’urgence ?

L’appel final revenait finalement à Tedros, mais il a été informé par l’avis du comité d’urgence.

Le groupe a été frappé pour la première fois en 2020 lorsque la menace du COVID-19 est apparue pour la première fois et s’est réuni tous les trois mois depuis pour débattre de la question de savoir si l’urgence était toujours justifiée ou non et pour examiner les recommandations temporaires aux pays membres.

Le comité a voté vendredi sur le maintien ou non de la désignation officielle d’urgence, et Tedros a annoncé sa décision lundi.

Quand la pandémie sera-t-elle enfin terminée ?

C’est difficile à dire car le COVID-19 continue de se propager dans le monde, et il va durer longtemps, a déclaré lundi le comité d’experts de l’OMS dans son communiqué.

“Il ne fait aucun doute que ce virus restera un agent pathogène établi de manière permanente chez les humains et les animaux dans un avenir prévisible”, indique le communiqué du comité.

“Bien que l’élimination de ce virus des réservoirs humains et animaux soit hautement improbable, l’atténuation de son impact dévastateur sur la morbidité et la mortalité est réalisable et devrait continuer à être un objectif prioritaire.”

L’OMS a déclaré COVID-19 une pandémie un mois et demi après l’avoir désigné comme une urgence mondiale, et à l’époque, Tedros a pris soin d’expliquer que les deux classifications ne sont pas identiques.

“Décrire la situation comme une pandémie ne change pas l’évaluation de l’OMS de la menace posée par ce virus. Cela ne change pas ce que fait l’OMS, et cela ne change pas ce que les pays devraient faire », a déclaré Tedros le 11 mars 2020.

L’automne dernier, il a déclaré que la fin de la pandémie était «en vue», mais il est difficile de dire quand elle sera pleinement visible.

—Laura Osman, La Presse canadienne

CoronavirusSanté