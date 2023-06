L’Omnium canadien spectaculaire de Nick Taylor remporte un moment énorme pour le golf de la Colombie-Britannique, déclare l’ancien président du club

La première édition8h00Nick Taylor gagne: Stephen parle à son beau-père et à son entraîneur de putting

Nick Taylor, d’Abbotsford, a remporté l’Omnium canadien RBC avec un putt acharné de 72 pieds. Nous entendons parler du voyage vers ce moment de magie avec deux invités : Phil Dodd, qui est le beau-père de Nick et l’ancien président du Ledgeview Golf and Country Club où Nick a perfectionné ses compétences, et Gareth Raflewski, un entraîneur de putting acclamé qui a travaillé avec Nick au cours des deux dernières années.