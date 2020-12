Bloomberg

La Chine inflige une amende à Alibaba, unité Tencent en vertu des lois anti-monopole

(Bloomberg) – Le chien de garde antitrust chinois a infligé une amende à Alibaba Group Holding Ltd. et à une unité de Tencent Holdings Ltd. pour une paire d’acquisitions vieilles de plusieurs années et a déclaré qu’il examinait une fusion imminente dirigée par Tencent, signalant l’intention de Pékin de resserrer la surveillance des accords du secteur Internet L’Administration d’État pour la régulation du marché a annoncé lundi qu’elle examinait la combinaison de DouYu International Holdings Ltd. avec Huya Inc., ce qui pourrait créer un leader chinois du streaming de jeux semblable à Twitch d’Amazon. Il a condamné Alibaba à une amende de 500000 yuans (76500 $) pour ne pas avoir demandé l’approbation avant d’augmenter sa participation dans la chaîne de grands magasins Intime Retail Group Co.à 73,79% en 2017, tandis que China Literature Ltd., l’entreprise de livres électroniques créée par Tencent, était également Les sanctions interviennent après que les régulateurs ont déclaré le mois dernier leur intention de renforcer le contrôle des plus grandes entreprises technologiques chinoises avec de nouvelles règles anti-monopole. En novembre, Pékin a dévoilé un projet de règlement établissant un cadre pour freiner les comportements anticoncurrentiels tels que la collusion sur le partage de données sensibles des consommateurs, les alliances qui évincent les plus petits concurrents et le subventionnement des services à un coût inférieur pour éliminer les concurrents. Les actions d’Alibaba et de Tencent ont prolongé leurs pertes et clôturé en baisse de plus de 2,5% .Lire la suite: China Clampdown on Big Tech met plus de milliardaires au courant « Les investissements et les rachats sont des moyens importants pour le développement et la croissance des sociétés Internet », a déclaré le régulateur dans le communiqué . «Les sociétés mentionnées ci-dessus ont une grande influence dans l’industrie, réalisent de nombreux investissements et rachats, disposent d’équipes juridiques spécialisées et doivent être familiarisées avec les réglementations régissant les fusions et acquisitions. Leur incapacité à déclarer activement a un impact relativement grave. »Le contrôle accru de Pékin fait craindre une répression plus large des plus grandes entreprises du pays. Lundi, les actions de la société Internet n ° 3 Meituan ont chuté de 3,8% après que le Quotidien du Peuple ait écrit un éditorial critiquant la préoccupation de l’industrie face à la croissance du trafic et des volumes dans des domaines tels que la livraison de produits d’épicerie, au détriment d’une réelle innovation scientifique. aussi son plus acquisitif, en utilisant des dizaines d’accords pour se développer dans les domaines adjacents et préparer certaines des startups les plus prometteuses du pays.Alibaba avait mené un rachat d’Intime de 2,6 milliards de dollars dans le cadre des efforts visant à développer de nouveaux modèles commerciaux combinant le commerce électronique et la brique. et vente au détail de mortier. China Literature a accepté en 2018 d’acheter New Classics Media pour 15,5 milliards de yuans pour augmenter le contenu filmé, les entreprises n’ayant pas réussi à obtenir l’approbation de ces accords, qui ne sont pas jugés anticoncurrentiels, a déclaré lundi le régulateur antitrust. La littérature chinoise a déclaré dans un communiqué qu’elle travaillait activement avec les régulateurs sur la conformité, tandis que les représentants d’Alibaba n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.Lire la suite: Jack Ma mise 2,6 milliards de dollars qu’il peut réorganiser le secteur de la vente au détail en ChineCe que dit Bloomberg Intelligence: la capacité d’Alibaba pour renforcer son écosystème de commerce électronique domestique par le biais de fusions et acquisitions pourrait être considérablement affaibli par la montée des contrôles anti-monopole, soulignée par une amende de 500000 yuans par l’administration d’État pour la réglementation du marché lundi pour ne pas avoir demandé l’approbation de ses prises de participation dans Intime Retail en 2014 -18. Bien que le montant soit sans importance pour Alibaba, l’application rétroactive des nouvelles règles anticoncurrentielles annoncées en novembre pourrait être un avertissement sévère pour suivre la ligne à l’avenir. – Vey-Sern Ling et Tiffany Tam, analystesCliquez ici pour lire la rechercheHuya en octobre a accepté d’acheter DouYu dans le cadre d’un accord entièrement en actions et Tencent, qui détient actuellement des participations dans les deux sociétés, devrait détenir environ 68% des actions avec droit de vote de l’entreprise fusionnée. Cela aurait donné à l'opérateur WeChat le contrôle sur le leader du marché des jeux en direct, estimé à 30 milliards de yuans de revenus cette année, selon les derniers chiffres d'iResearch.Une filiale de SF Holding Co. déclarant une prise de contrôle d'un concurrent, a montré la déclaration de lundi. cabinet d'avocats basé à Zhong Lun. « L'annonce, ainsi que le projet de directive antitrust dévoilé en novembre, signale que Pékin accordera une attention particulière au statut monopolistique des sociétés Internet chinoises. » © 2020 Bloomberg LP