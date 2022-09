L’ombudsman militaire du Canada affirme que son bureau a reçu moins d’une douzaine de plaintes de militaires concernant l’exigence de vaccins des Forces armées et qu’il n’a trouvé aucun problème quant à la façon dont il est appliqué.

Depuis décembre, les Forces armées canadiennes exigent que tous les soldats reçoivent deux injections d’un vaccin COVID-19 reconnu ou fassent l’objet de procédures disciplinaires, y compris le retrait forcé de l’armée.

Alors que la grande majorité des militaires ont découvert leurs armes pour des tirs, plus de 1 100 ne l’ont pas fait. Plusieurs centaines d’entre eux ont depuis raccroché leurs uniformes, volontairement ou involontairement, et d’autres sont en train de partir.

Malgré ces chiffres et les enjeux en jeu, l’ombudsman des Forces armées canadiennes, Gregory Lick, affirme que seulement 10 des plus de 1 800 plaintes individuelles reçues par son bureau au cours de la dernière année étaient liées à l’exigence de vaccins.

Parmi ceux-ci, a-t-il ajouté, aucun n’a été jugé comme ayant constitué une injustice indue envers le membre des forces armées concerné.

“Ce n’est pas une somme énorme”, a-t-il déclaré dans une interview. « Surtout lorsque nous avons examiné les plaintes individuelles et constaté qu’elles ont été assez bien traitées. … Il ne semble pas y avoir de problème systémique dans l’application de la politique.

Créé en 1998 à la suite du scandale de la Somalie, l’ombudsman militaire a pour mandat d’évaluer si les politiques gouvernementales et militaires touchant les troupes canadiennes sont appliquées de façon juste et équitable.

Bien que l’ombudsman ait déjà enquêté sur des problèmes systémiques, avec une étude sur l’accès aux services de santé mentale pour les réservistes en cours, Lick a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de procéder à un examen similaire des exigences en matière de vaccins.

“Je ne suis pas un expert médical”, a-t-il déclaré. «Mais je suis à l’aise avec la prépondérance de la recherche médicale et des conseils soutenant l’utilisation de vaccins pour nous protéger des (maladies) graves. Par conséquent, je suis à l’aise avec les politiques régissant leur utilisation dans les FAC.

Lick a déclaré que les 10 plaintes – et les enquêtes de son bureau à leur sujet – tournaient autour de cas individuels, la majorité impliquant des troupes menacées d’expulsion après le rejet de leur demande d’exemption médicale ou religieuse.

Dans chaque cas, a-t-il dit, les enquêteurs ont constaté que le processus s’était déroulé de manière équitable.

“Une justification appropriée a été fournie en détail”, a-t-il déclaré. “Celui dont je me souviens avoir regardé individuellement était très détaillé en termes de justification et pourquoi cette personne ne pouvait pas recevoir d’exemption.”

L’ombudsman a néanmoins exhorté les membres des Forces armées qui s’estiment injustement traités à porter plainte.

“Si vous avez des plaintes individuelles, présentez-les, nous voulons en entendre parler”, a-t-il déclaré. “Peu importe que ce soit 10 ou 100, nous traitons chaque individu exactement de la même manière.”

L’exigence militaire en matière de vaccins a fait l’objet d’un examen juridique et politique important au Canada.

Un certain nombre de membres actifs ont contesté en vain le mandat devant les tribunaux, tandis que certains groupes et individus opposés aux mandats de vaccination, aux blocages pandémiques et au gouvernement libéral l’ont utilisé comme point de ralliement pour leurs griefs.

La frustration n’a fait que croître dans certains milieux avec le refus du chef de la défense, le général Wayne Eyre, de lever l’exigence même après la suspension des mandats de la plupart des autres fonctionnaires fédéraux en juin.

L’un des critiques les plus en vue a été l’adjudant James Topp, le réserviste de l’armée de la Colombie-Britannique qui parcourt le Canada depuis février pour protester contre l’exigence de vaccins de l’armée.

Topp a été accusé d’avoir dénoncé le mandat de l’armée alors qu’il portait son uniforme, et est depuis devenu une célébrité pour certains opposants aux vaccins et aux mandats de vaccination.

Il a publiquement demandé à Lick de revoir la politique et a encouragé les participants à certains de ses rassemblements à travers le pays à écrire au chien de garde avec une demande similaire.

Cependant, l’appel à l’action ne semble pas avoir reçu beaucoup d’attention, car le bureau de l’ombudsman a déclaré que la plupart des 10 lettres qu’il avait reçues provenaient de personnel non militaire.

Topp a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la justification de Lick pour ne pas examiner de plus près l’exigence de vaccin, affirmant qu’il prévoyait d’écrire une autre lettre à l’ombudsman décrivant ses préoccupations.

Il a également suggéré que la raison pour laquelle il n’y a pas eu plus de plaintes officielles de la part des membres des Forces armées est un manque de sensibilisation.

« Les gens que j’ai rencontrés qui ont été libérés, beaucoup d’entre eux ne savaient même pas qu’ils avaient cette option légale à leur disposition », a-t-il dit, parlant d’un bord de route près de Fredericton. “Et je m’attends à ce qu’à mesure que nous avançons, ils en obtiendront davantage.”

Quant au manque de lettres, Topp a plaisanté: “Wow, je suppose que je devrais juste faire mes valises et rentrer à la maison.” Sur une note plus sérieuse, il a déclaré qu’il restait intrépide en essayant d’attirer l’attention sur ce qu’il considère comme une injustice.

« Je continue de faire ce que je fais et de marcher pour faire connaître ce problème au public canadien », a-t-il déclaré. « S’ils vont écrire, ils vont écrire. C’est le défi auquel nous sommes confrontés ici sur le terrain, c’est d’encourager les gens à s’impliquer.

Lee Berthiaume, La Presse canadienne

