Les soldats des Forces de défense israéliennes se sont plaints de l’incapacité de leurs commandants à freiner efficacement les épidémies de Covid-19 et à fournir un traitement rapide ou des conditions de quarantaine appropriées, selon l’ombudsman militaire.

Publié mercredi, le dernier rapport annuel de l’ombudsman par intérim, Brig. Le général (res.) Eitan Dahan, a inclus 5 706 plaintes déposées par des soldats et leurs proches au sujet de ce qu’ils considéraient comme des irrégularités dans les conditions de service dans l’armée israélienne l’année dernière. Plus de 60% de ces griefs ont été jugés valables, selon l’ombudsman, et concernaient des abus, la négligence et l’incompétence des commandants – y compris dans leur réponse à Covid-19.

Contenir la pandémie n’est pas une tâche facile et Tsahal a montré «Préparation impressionnante et dynamique» aux défis posés par le virus l’année dernière, mais pas dans tous les cas, a souligné Dahan.

«Des lacunes sont apparues dans la gestion des conditions médicales et autres: des lacunes dans l’envoi des messages et des ordres sur le terrain, au manque de traitement par les commandants des sites d’épidémie, aux retards dans la fourniture de soins militaires aux soldats soupçonnés d’être malades ou nécessitant une quarantaine ou d’être éloigné de leurs unités, de ne pas exécuter les ordres nécessaires et de nier les droits économiques et sociaux des militaires, » le rapport lu.

Plusieurs soldats à qui on a dit de mettre en quarantaine dans leurs bases militaires ont fait état de logements médiocres ou ont déclaré que les conditions là-bas ne faisaient qu’augmenter le risque d’infection. Les ordres concernant l’auto-isolement à la maison étaient également souvent contradictoires, selon certains militaires.

Parfois, il était difficile pour les soldats de se faire tester pour le coronavirus, même dans les cas où ils présentaient des symptômes clairs, selon le rapport.

L’armée israélienne a reconnu les problèmes, disant que c’était «Apprendre et se développer constamment afin de fournir des solutions appropriées à l’ensemble de la population des militaires.»

L’IDF a annulé le congé dans les foyers la semaine dernière en raison des taux élevés d’infection dans ses rangs. Les membres de toutes les unités, à l’exception de ceux déclarés «vaccinés» ou spécifiquement autorisés à partir, ont été invités à rester dans leurs bases.

Mardi, il y avait 3 070 nouveaux cas confirmés de Covid-19 dans la force, tandis que quelque 12 000 soldats étaient en quarantaine chez eux.

