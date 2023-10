L’Ombudsman dénonce les efforts « inadéquats » d’Ottawa pour aider les conseillers militaires afghans blessés

L’ombudsman militaire du pays affirme que les efforts déployés par le ministère de la Défense nationale (MDN) pour obtenir des soins et un traitement pour les anciens conseillers linguistiques et culturels qui ont travaillé avec les soldats canadiens pendant la guerre en Afghanistan ont été « inadéquats, voire inexistants ».

Gregory Lick a livré cette évaluation dans une lettre récente au ministre de la Défense Bill Blair, qui a pris la relève cet été.

Une copie de la lettre a été obtenue par CBC News, qui a rendu compte pour la première fois en 2019 du sort des conseillers afghans – qui sont tous des citoyens canadiens d’origine afghane.

Bon nombre de conseillers ont effectué plusieurs missions au cours de la mission de combat du Canada à Kandahar, qui a duré cinq ans, et bon nombre d’entre eux sont rentrés chez eux avec de multiples problèmes de santé, notamment le trouble de stress post-traumatique.

Parce qu’ils étaient des employés contractuels, les conseillers n’étaient pas admissibles aux avantages sociaux fédéraux offerts aux soldats, même si certains d’entre eux consacraient plus de temps aux opérations de combat que de nombreux soldats canadiens ayant servi sur le théâtre des opérations.

« Prendre soin de ces anciens conseillers linguistiques et culturels est une obligation morale, et leur bien-être est une responsabilité du gouvernement du Canada », a écrit Lick dans la lettre du 29 septembre.

Sans les conseillers, a-t-il déclaré, l’armée n’aurait pas pu mener la guerre.

« Cela est sur le point de devenir un chapitre honteux de l’histoire militaire du Canada », a-t-il écrit.

Des missions mortelles

Travaillant avec des commandants et des unités individuels, les conseillers afghans ont mené à bien certaines des missions les plus difficiles et les plus dangereuses de la guerre : recueillir des renseignements sur les talibans, avertir des attaques, écouter les communications des insurgés et fournir aux commandants un aperçu de la culture locale.

À la suite d’un reportage de CBC News à l’automne 2019, le MDN a aidé les anciens conseillers à préparer des demandes d’aide auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT), où sont envoyés les employés fédéraux blessés.

Mais les blessures subies par les conseillers dans une zone de guerre, a déclaré Lick, n’ont aucune ressemblance avec des accidents civils sur le lieu de travail ou des fractures à la maison.

« Jusqu’à présent, leurs efforts pour rechercher un traitement et des soins pour leurs besoins mentaux et physiques tout en soutenant nos troupes se sont heurtés à l’inaction », a écrit Lick. « Le traitement médical et l’indemnisation financière des blessures ont été insuffisants, voire inexistants. »

Au printemps dernier, la CSPAAT a rejeté les demandes de prestations présentées par plus d’une douzaine d’anciens conseillers. Les travailleurs sociaux de la CSPAAT ont annulé les évaluations des psychiatres et des travailleurs sociaux.

Alors que CBC News était sur le point de publier un rapport sur les demandes rejetées, le conseil a accepté de réexaminer les cas.

La CSPAAT « les décisions ont été jusqu’à présent défavorables », a déclaré Lick à Blair, ajoutant qu’il se demande si la commission est « suffisamment calibrée pour ces délibérations ».

Un porte-parole de la CSPAAT a indiqué que l’agence avait travaillé sur 17 réclamations impliquant d’anciens conseillers linguistiques et culturels militaires. Le médiateur a été en contact séparément avec 15 de ces 17 demandeurs.

Chacun des demandeurs a été contacté par la CSPAAT, a indiqué le porte-parole du conseil.

Les troupes canadiennes du 9e peloton de la Compagnie C du PPCLI patrouillent le village afghan de Zangadin pour le compte des talibans le 14 juin 2006. (John Cotter/Presse Canadienne)

« Nous travaillons aussi rapidement et minutieusement que possible », a déclaré Christine Arnott, directrice des affaires publiques de la CSPAAT, à CBC News.

« Parfois, parvenir à une décision peut prendre plus de temps que nous le souhaiterions, car nous devons obtenir des informations médicales, professionnelles et autres informations pertinentes datant de plusieurs années. »

Arnott a déclaré que des décisions seront prises sur les réclamations en suspens au cours des prochaines semaines et contiendront des explications détaillées que les conseillers devront prendre en compte.

Mais Lick soutient que les conseillers en tant que groupe présentent des circonstances uniques qui ne sont pas comparables à celles d’autres employés fédéraux blessés et que le gouvernement fédéral leur a un devoir.

« Mon bureau a évalué le traitement réservé à ces quinze anciens » conseillers, a écrit Lick.

« De plus, notre bureau a lu de nombreuses décisions de la CSPAAT. Même si je n’ai pas le mandat d’examiner ou d’évaluer l’équité des décisions de la CSPAAT, il semble que leur système n’a pas été conçu pour traiter les employés occupant des postes similaires à ceux occupés par la CSPAAT. conseillers linguistiques et culturels.

« Malgré les efforts récents de [DND] pour fournir une validation à la CSPAAT à l’appui de leurs demandes, aucun redressement significatif n’a été obtenu.

Le médiateur a déclaré qu’il existait un précédent en matière d’élaboration d’un programme spécial pour les anciens conseillers. Lick a souligné l’indemnisation fédérale pour l’explosion de 1974 dans un camp de cadets à la BFC Valcartier.

« Le rapport d’enquête et les recommandations de mon prédécesseur ont conduit les FAC à établir un programme solide pour aider ceux qui ont été touchés, blessés et tués lors de l’incident », a écrit le médiateur.