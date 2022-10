L’ombudsman de la Colombie-Britannique veut entendre les personnes touchées par les inondations et les incendies de forêt de 2021 – Kelowna Capital News

L’ombudsman de la Colombie-Britannique demande l’avis du public sur la manière dont le gouvernement l’a soutenu pendant les incendies de forêt et les inondations de 2021.

Le bureau, qui est chargé d’enquêter sur les plaintes et les rapports d’actes répréhensibles graves au sein du secteur public, examine actuellement la réponse de la province aux événements météorologiques extrêmes de l’an dernier. Entre les incendies de forêt de l’été et les inondations de novembre, des dizaines de milliers de Britanno-Colombiens ont été déplacés de leur foyer tout au long de l’année.

« Les impacts de ces événements météorologiques extrêmes sur le bien-être individuel et la cohésion communautaire ont été profonds. Notre enquête cherchera à déterminer comment les deux programmes gouvernementaux ont traité les impacts disproportionnés subis par des communautés particulières, y compris les communautés autochtones », a déclaré l’ombudsman Jay Chalke dans un communiqué.

Les deux programmes en question sont les services de soutien d’urgence et l’aide financière en cas de catastrophe. Le premier offre des bénévoles formés par la province aux communautés dans le besoin pour les aider avec des choses comme la nourriture, les vêtements, le logement, les soins émotionnels et le transport, tandis que le second offre une compensation pour les pertes soudaines, imprévues et non assurables. Le deuxième programme doit faire l’objet d’une demande.

L’ombudsman vise à déterminer si les programmes ont été administrés équitablement à tous et s’il y avait des besoins auxquels ils n’ont pas répondu.

Toute personne touchée par les événements météorologiques de 2021 et disposée à partager son expérience est invitée à remplir un questionnaire en ligne. Les données recueillies seront rendues anonymes, bien que les répondants aient la possibilité de fournir leur nom et leurs coordonnées s’ils souhaitent s’entretenir directement avec un enquêteur.

Il sera disponible jusqu’au 31 décembre 2022.

