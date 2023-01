L’ombre du Brexit au Royaume-Uni dans le drame US House

Commentez cette histoire Commenter

"Ils vont bientôt m'appeler MR. BREXIT », tweeté candidat à la présidentielle Donald Trump en août 2016. Il a vu le résultat surprise du référendum britannique qui a ouvert la voie à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne comme une sorte de validation de sa propre campagne politique, qui visait à délivrer le même soi-disant reproche à l'establishment libéral que les eurosceptiques britanniques avaient remporté avec leur Brexit étroit. la victoire. Le rejet du diktat de l'UE par les Brexiteers et les technocrates de Bruxelles ont trouvé une réplique dans les appels de Trump à « assécher le marais » de Washington. Il était temps de perturber et de démanteler.

Plus de six ans plus tard, la rhétorique de Trump semble prémonitoire pour des raisons qu’il n’a peut-être pas voulues. Les chocs populistes de droite qui ont frappé la Grande-Bretagne et les États-Unis en 2016 ont exacerbé les dysfonctionnements internes au sein des partis de droite des deux pays. Les divisions au sein de la majorité conservatrice sur les conditions du divorce avec l’Europe ont secoué la politique à Westminster pendant des années; les luttes intestines entre factions qui ont suivi, à des degrés divers, ont écourté les mandats de trois premiers ministres conservateurs successifs.

Le tumulte de la présidence de Trump s’est terminé par l’insurrection au Capitole des États-Unis par des milliers de ses partisans il y a deux ans. Cela préfigurait les ravages de la semaine dernière, où une foule de législateurs d’extrême droite à la Chambre, certains imprégnés du déni électoral de Trump, ont bloqué le processus de confirmation du nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.). Il avait besoin de 15 tours de scrutin pour obtenir un poste censé être une formalité en raison de la faible nouvelle majorité des républicains à la chambre basse du Congrès. Jamais depuis les préparatifs de la guerre civile, le pays n’avait connu une telle impasse.

La quête de pouvoir de McCarthy l’a amené à faire des concessions aux extrémistes de son parti, signe, encore une fois, de l’emprise du trumpisme sur toute une aile de la politique américaine. “La bonne nouvelle pour McCarthy, c’est qu’il occupe désormais le poste qu’il s’efforce d’obtenir depuis la dernière décennie”, a écrit mon collègue Aaron Blake. “La mauvaise nouvelle, c’est qu’il assumera désormais un nombre réduit d’orateurs, en partie grâce à ses propres concessions, menant une conférence très fracturée et peu maniable d’une manière qui pourrait lui faire regretter d’avoir accepté le poste.”

Le référendum pour le Brexit, quant à lui, était un calcul politique cynique. Il a été sanctionné par le Premier ministre conservateur David Cameron, qui était désireux de garder les électeurs nationalistes de droite de son côté et a probablement supposé qu’un référendum pour quitter l’UE ne gagnerait jamais. Lorsque l’improbable s’est produit, Cameron a démissionné et une série de ses successeurs ont trébuché pendant des années de querelles agitées entre la Grande-Bretagne et l’UE au sujet des conditions du Brexit.

Les différends amers et les batailles parlementaires qui ont rongé la politique britannique au cours de la dernière demi-décennie – et, en particulier, ont opposé les conservateurs plus centristes aux partisans de la ligne dure de leur propre parti – pourraient de plus en plus résonner dans les couloirs du Capitole américain. “Les États-Unis et le Royaume-Uni sont simplement à des moments différents du cycle”, a écrit le chroniqueur du Guardian Jonathan Freedland, notant comment les passions anti-establishment déclenchées par le Brexit ont traversé le corps politique et l’ont corrodé, incitant dans certains cas à une démagogie idéologique calamiteuse.

Le dernier Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est considéré comme une personnalité plus compétente et pragmatique qui pourrait stabiliser une économie en déclin précipité et renforcer les chances électorales décroissantes du parti au pouvoir. Mais les couteaux conservateurs sont affûtés pour lui, et Sunak pourrait faire face à une rébellion de son flanc droit dans les mois à venir contre un certain nombre de mesures politiques. Cela inclut l’incapacité attendue du gouvernement Sunak à retirer des milliers de textes législatifs de l’UE des lois britanniques d’ici la fin de 2023. C’est une décision qui, selon les chefs d’entreprise et les dirigeants syndicaux, pourrait être désastreuse si elle est précipitée, mais qui, selon l’avant-garde du Brexiteer, doit être faite pour s’assurer enfin une rupture nette avec l’Europe.

“Qu’il s’agisse de l’impasse des Communes des deux années précédant les élections de 2019 ou du psychodrame des trois années qui ont suivi, le conservatisme de l’ère du Brexit s’est avéré tout aussi déséquilibré que le républicanisme de l’ère Trump”, a écrit Freedland, avant de pointer le shambolic , bien que bref, mandat du dernier Premier ministre britannique renversé. “Quand il s’agit de politique brûlante, l’aile la plus folle des républicains n’est que novice comparée à un maître incendiaire comme Liz Truss.”

La nouvelle maison dirigée par les républicains pourrait tester cette analyse. En raison des concessions faites par McCarthy, la droite extrémiste aura une influence démesurée sur les affaires législatives et pourrait contrecarrer tout effort plus tard cette année pour relever le plafond artificiel de la dette imposé au gouvernement fédéral. La perspective d’une fermeture totale du gouvernement se profile.

Dans le point de vue de la politologue de Harvard Pippa Norris, les membres du Freedom Caucus d’extrême droite du GOP qui ont rechigné à la candidature de McCarthy à la présidence sont “l’exact équivalent” du bloc de partisans de la ligne dure qui a sapé les premiers ministres conservateurs successifs qui n’étaient pas aussi eurosceptiques qu’eux. Leur intransigeance pourrait signifier moins dans les années à venir, alors que les attitudes du public envers le Brexit se dégradent davantage et que les travaillistes sont en pole position pour remporter une majorité parlementaire lors des prochaines élections générales.

Les radicaux du GOP de la Chambre sont maintenant prêts à exercer leur influence. “Parce que les États-Unis s’appuient si fortement sur les conventions – des règles considérées comme contraignantes par pure pratique mais sans aucune possibilité d’application légale – une grande partie repose sur le fait que les acteurs politiques se comportent correctement en essayant sérieusement de suivre les règles”, a écrit Kim Lane Scheppele. , professeur d’affaires internationales à l’université de Princeton.