L’ombre de la guerre plane sur le sommet du G7 alors que Trudeau arrive à Hiroshima

L’ombre de deux guerres brutales précédentes – et les conséquences potentielles d’une qui fait rage en Europe de l’Est – planait sur le Premier ministre Justin Trudeau à son arrivée jeudi au Japon pour l’ouverture du sommet des dirigeants du G7.

La journée a commencé en Corée du Sud par une commémoration et une randonnée escarpée le long d’un sentier nouvellement construit à Gapyeong, théâtre de la bataille de Kapyong en avril 1951, le premier combat désespéré impliquant des soldats canadiens pendant la guerre de Corée.

La journée s’est terminée à Hiroshima, au Japon, la ville anéantie par une bombe atomique en août 1945 lors de la première utilisation au monde d’une arme nucléaire tactique par les États-Unis.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a délibérément choisi sa ville natale comme lieu de la réunion des dirigeants du Groupe des Sept pour souligner le risque auquel le monde est confronté aujourd’hui d’une confrontation nucléaire. La Russie a menacé à plusieurs reprises d’utiliser des armes nucléaires tactiques dans sa guerre en Ukraine.

La visite bien scénarisée de Trudeau à Gapyeong, à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Séoul, l’a vu ouvrir un soi-disant sentier de paix sur le paysage accidenté de l’ancien champ de bataille. Le sentier de randonnée relie d’anciennes positions canadiennes et se termine au sommet de la colline 677, qui était la position stratégique que les troupes chinoises ont tenté de franchir lors d’un trajet pour prendre Séoul, la capitale sud-coréenne.

Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec des étudiants alors qu’ils descendent le sentier commémoratif de la bataille de Kapyong à Gapyeong-gun jeudi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

L’offensive est stoppée par la brigade du Commonwealth, composée de troupes canadiennes et australiennes, appuyées par des chars américains.

« C’est une bataille très importante à un moment clé de la guerre », a déclaré Andrew Burtch, historien au Musée canadien de la guerre. « Si cela s’était mal passé, cela aurait pu signifier des résultats très différents pour la Corée du Sud et c’est l’une des raisons pour lesquelles on s’en souvient autant en termes d’importance plus large pour l’histoire militaire canadienne. »

Plus de 500 Canadiens tués pendant la guerre de Corée

La visite du premier ministre jeudi est importante car, contrairement aux champs de bataille européens, peu de politiciens canadiens ont foulé le sol coréen. Tout au long de la guerre de Corée, 516 Canadiens ont perdu la vie, dont 10 à Kapyong.

« C’est une étendue de terrain qui n’a pas été aussi bien documentée, peut-être que d’autres batailles – certes des batailles plus coûteuses pendant les Première et Seconde Guerres mondiales, mais cela a quand même résonné longtemps après que les canons aient cessé de tirer », a déclaré Burtch.

Cette année marque le 70e anniversaire de l’armistice qui a mis fin à la guerre de Corée, un fait qui rend également important le bref séjour de Trudeau sur la piste. Il a participé à une brève cérémonie de dépôt de couronnes avant de parcourir le sentier jusqu’au sommet où il s’est mêlé à des élèves d’une école privée canadienne, CMIS Canada.

Les rappels d’une autre guerre, plus dévastatrice, étaient évidents lorsque Trudeau a atterri à Hiroshima, où le désarmement nucléaire est presque considéré comme un article de foi, en particulier pour le premier ministre du Japon.

« Kishida marche sur une ligne fine », a déclaré Chris Johnstone, un expert du Japon au Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.

« Il reconnaît la nécessité du parapluie nucléaire, la dépendance du Japon vis-à-vis de la dissuasion étendue des États-Unis ; que c’est plus vital que jamais, franchement, dans l’environnement de sécurité actuel, mais il soutient toujours cette vision, si vous voulez, d’un monde sans armes nucléaires . »

Le Premier ministre Justin Trudeau et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont détaché leurs bras après avoir porté un toast lors d’un dîner officiel à la Maison Bleue mercredi à Séoul. (La Presse canadienne)

De nombreux survivants du bombardement atomique ont déclaré aux médias japonais qu’ils espéraient que les dirigeants des démocraties occidentales modifieraient leur perception des armes nucléaires en marchant sur le sol où elles ont été utilisées.

Roland Paris, professeur d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa, a déclaré que le monde est dans un état précaire, car de nombreux accords de contrôle des armements qui maintenaient l’utilisation potentielle des armes nucléaires en échec ont disparu.

« Beaucoup de ces mécanismes qui aident à stabiliser le monde nucléaire depuis la guerre froide, pendant la guerre froide, ces mécanismes se sont érodés », a déclaré Paris.

« Ces accords de contrôle des armements nucléaires sont tombés à l’eau. Il y a eu de plus en plus de cliquetis nucléaires.

« Je pense que le fait que ce sommet se tienne à Hiroshima aura une grande portée symbolique. »

Au contraire, a déclaré Paris, le sommet du G7 pourrait donner un élan pour renégocier certains de ces accords qui ont été abandonnés.