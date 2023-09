L’ombre de la fermeture, le discours de Biden et la plaidoirie : points à retenir de l’audience de destitution de la Chambre

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre tiennent jeudi la première audience de leur enquête de destitution contre le président Joe Biden et de leurs efforts pour le lier aux relations commerciales avec son fils Hunter.

Il s’agit d’un acte d’ouverture à enjeux élevés pour les Républicains alors qu’ils entament un processus qui peut conduire à la sanction ultime pour un président, punition pour ce que la Constitution décrit comme « des crimes et délits graves ».

Le représentant James Comer, président du Comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants, a déclaré que le comité avait « découvert une montagne de preuves » qui, selon lui, montreraient comment le président démocrate avait abusé de son pouvoir et menti à plusieurs reprises sur un « mur » entre sa position politique et les relations commerciales privées de son fils. « Il n’y avait pas de mur », a déclaré Comer.

Les républicains enquêtent sur Hunter Biden depuis des années, depuis que son père était vice-président. Même si des questions ont été soulevées quant à l’éthique entourant les affaires internationales de la famille Biden, aucune preuve n’est apparue jusqu’à présent pour prouver que Joe Biden, dans son mandat actuel ou précédent, a abusé de son rôle ou accepté des pots-de-vin.

Mais l’audience n’a pas été riche en échanges sur les questions de preuve, car aucune personne sous serment n’a été témoin ou directement impliquée dans aucune des allégations.

Les législateurs de la Chambre sont confrontés à une résistance au Sénat de la part des républicains qui s’inquiètent des ramifications politiques d’une nouvelle destitution et qui affirment que la condamnation et la destitution de Biden sont quasiment impossibles.

Quelques points à retenir de l’audience d’ouverture :

ARGUER POUR ET CONTRE LA IMPeachment

Les républicains ont appelé Jonathan Turley, professeur de droit à Georgetown, comme témoin expert. Il a témoigné en faveur de la procédure de destitution de 1998 contre le président Bill Clinton et contre la première des deux affaires contre le président Donald Trump.

Turley a déclaré qu’il ne croyait pas que les preuves jusqu’à présent étayaient l’introduction d’articles de mise en accusation contre Biden. Mais Turley a déclaré que le seuil était atteint pour lancer une enquête. Pour étayer sa position, il a affirmé que Biden avait fait des déclarations « manifestement fausses » sur des accords commerciaux et qu’il avait fait l’objet d’un trafic d’influence « de plusieurs millions de dollars ».

Les démocrates ont répliqué avec le témoignage de Michael Gerhardt, professeur de droit à l’Université de Caroline du Nord, qui a également une longue expérience des questions de destitution. Il a témoigné lors de la première destitution de Trump. En 1998, Gerhardt a été appelé comme témoin commun par les démocrates et les républicains pour témoigner sur la destitution.

Gerhardt a déclaré qu’il n’avait entendu aucune preuve concernant les accusations de destitution portées contre le président.

« Une enquête plus approfondie est en cours pour garantir que M. Biden doive prouver son innocence plutôt que de permettre au comité de relier les points de manière convaincante et convaincante », a déclaré Gerhardt dans sa déclaration d’ouverture. « Ce n’est pas moi que tu dois persuader. C’est le peuple américain dont vous méritez la confiance et que vous devez conserver.»

OMBRE PAR UN ARRÊT

L’enquête s’ouvre alors que le gouvernement fédéral est à quelques jours d’une fermeture qui mettrait fin aux salaires de millions de travailleurs fédéraux et de militaires.

C’est la responsabilité du Congrès de financer le gouvernement. La Chambre et le Sénat doivent accepter de financer le gouvernement et le président doit signer cette législation.

Un arrêt commencera effectivement à 0 h 01 dimanche sans action au Capitole, et les législateurs sont loin d’être sur le point de parvenir à un accord.

Au début de l’audience, les démocrates ont affiché un écran indiquant les jours, les heures et les minutes restantes avant la fermeture du gouvernement. Ils ont remis en question les priorités des Républicains de la Chambre, qui détiennent une faible majorité, alors qu’ils peinent à adopter des projets de loi de financement.

« Nous sommes à 62 heures de la fermeture du gouvernement des États-Unis d’Amérique et les Républicains lancent une campagne de destitution, basée sur un mensonge longtemps réfuté et discrédité », a déclaré le représentant du Maryland Jamie Raskin, le plus haut démocrate du comité. dans sa déclaration liminaire.

BIDEN RESTE CONCENTRÉ SUR LA DÉMOCRATIE

Alors que l’audience se déroulait à Washington, le président a prononcé un discours en Arizona sur l’état de la démocratie à l’approche des élections de 2024. Il s’agit d’un objectif central de sa campagne de réélection, qui est de plus en plus étroitement lié à la dynamique politique qui l’entoure.

Biden a déclaré que « les extrémistes qui soutiennent Trump à travers le pays ont clairement indiqué leur position. Le défi pour la majorité des Américains est de faire comprendre clairement où nous en sommes. »

Trump, son adversaire républicain le plus probable, continue de répandre des mensonges sur les résultats des élections de 2020 qu’il a perdues face à Biden et fait face à des accusations criminelles sans précédent découlant en partie de ces mensonges. Certains membres des commissions de la Chambre enquêtant sur les Biden ont également répandu des mensonges. Biden a de plus en plus appelé Trump par son nom et a déclaré cette semaine que l’ancien président et ses partisans cherchaient à détruire la démocratie américaine.

« Les démocraties ne doivent pas mourir au bout d’un fusil. Ils peuvent mourir quand les gens se taisent, quand ils ne parviennent pas à se lever et à condamner les menaces contre la démocratie », a déclaré Biden, faisant en partie référence aux républicains qui ne se sont pas prononcés contre les affirmations de Trump.

Avec l’enquête de destitution et les enquêtes sur le fils de Biden, les partisans de Trump à la Chambre cherchent en partie à recentrer l’attention sur la famille Biden et à s’éloigner des accusations criminelles de Trump.

LA MARQUE

« Marque. »

Ce mot a été invoqué à plusieurs reprises par les républicains comme un raccourci pour alléguer que Hunter Biden vendait l’accès au pouvoir et aux relations de sa famille lorsqu’il poursuivait des relations commerciales lucratives.

« Hunter Biden a gagné de l’argent en organisant l’accès à Joe Biden, la marque familiale », a affirmé Comer.

Quelques minutes plus tard, le représentant républicain Jason Smith du Missouri, président du comité des voies et moyens de la Chambre, a affirmé que « la famille Biden a vendu l’accès au pouvoir de Joe Biden et que le ministère de la Justice de Biden a protégé la marque Biden ».

Cela semble rappeler le témoignage à huis clos en juillet de l’ancien partenaire commercial de Hunter Biden, Devon Archer, selon lequel Hunter Biden avait vendu l’accès à la « marque » et que Joe Biden « avait apporté le plus de valeur à la marque ». Archer a également déclaré que Joe Biden n’avait jamais été impliqué dans les relations commerciales de Hunter Biden.

Le concept de « marque » est probablement au cœur de la campagne de destitution des Républicains. Les républicains utilisent cette idée pour insinuer que Hunter Biden était parfaitement conscient du pouvoir et du statut de son père alors que Hunter Biden poursuivait des accords commerciaux et que les gens auraient pu chercher à accéder au père par l’intermédiaire du fils.

HUNTER BIDEN passe à l’offensive

Hunter Biden est la cible de Donald Trump et des républicains depuis des années. Il riposte désormais.

Cette semaine, il a poursuivi Rudy Giuliani et un autre avocat, les accusant d’avoir obtenu, échangé et transmis ses données privées, notamment de prétendus courriels et des images embarrassantes, dans le but de discréditer son père.

Les avocats de Hunter Biden affirment que les alliés de Trump ont passé des années à « pirater, falsifier, manipuler, copier, diffuser et, de manière générale, être obsédés par » les données qui ont été « prises ou volées » sur les appareils ou le stockage de Biden, conduisant à « l’anéantissement total » de Biden. confidentialité numérique.

Au cours des derniers mois, Hunter Biden a poursuivi un ancien assistant de Trump pour son rôle présumé dans la publication de courriels et d’images embarrassantes, et a intenté une action en justice contre l’IRS, affirmant que ses données personnelles avaient été partagées à tort par deux agents qui ont témoigné en tant que lanceurs d’alerte dans le cadre de l’enquête. l’enquête de mise en accusation menée par les Républicains de la Chambre.

L’EFFORT DE DÉBUNK

Les démocrates ont cherché à présenter l’audience et l’enquête de longue date du GOP comme une ressassement d’affirmations « démystifiées » datant de l’époque où Joe Biden était vice-président. L’une des principales allégations contre les Biden est basée sur une information non vérifiée adressée au FBI selon laquelle un stratagème de corruption impliquant Joe Biden alors qu’il était vice-président.

L’affirmation, qui a émergé pour la première fois en 2019, était que Biden, en tant que vice-président, avait fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle licencie son principal procureur afin d’arrêter une enquête sur Burisma, la société pétrolière et gazière dont Hunter Biden siégeait au conseil d’administration.

« Ces faits sont cohérents » avec l’information, a déclaré Jordan, ajoutant que le document était quelque chose « le ministère de la Justice ne voulait pas laisser voir ce comité ».

Le document du FBI s’ajoute aux informations largement diffusées lors du premier procès en destitution de Trump et liées aux efforts de l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, pour déterrer des informations sur les Biden avant les élections américaines de 2020. Cela a également fait l’objet d’un examen ultérieur du ministère de la Justice que le procureur général de Trump, William Barr, a lancé en 2020 et clôturé plus tard cette année-là.

« Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est retourner le mensonge complètement démoli que Rudy Giuliani et Donald Trump ont lancé il y a cinq ans », a déclaré Raskin.

Raskin et d’autres démocrates ont présenté une motion visant à assigner à comparaître Giuliani et un associé, Lev Parnas, pour qu’ils viennent témoigner. Les Républicains l’ont rejeté.

Colleen Long, Eric Tucker et Farnoush Amiri, Associated Press