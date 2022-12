L’omble chevalier du Nunavut trouve un marché à Thunder Bay, en Ontario.

Une entreprise de Thunder Bay, en Ontario, travaille avec des pêcheurs de Naujaat, au Nunavut, sur un projet de vente d’ombles chevaliers sauvages capturés dans le nord-ouest de l’Ontario, tout en développant une pêche durable près de leur communauté d’origine.

Eat the Fish fait partie d’un projet appelé Lake to Plate, et le copropriétaire Paul Drombolis dit que les partenaires de l’effort comprennent le ministère fédéral des Pêches et des Océans, l’Université Laval et le Projet Nunavut. L’omble chevalier est pêché dans un lac à près de 2 000 kilomètres au nord de Thunder Bay. Il est gelé à vue, puis expédié vers le sud.

“Si vous pouviez imaginer tracer une ligne droite au nord de Thunder Bay, à travers la baie d’Hudson jusqu’au passage du Nord-Ouest, c’est sur la côte là-haut”, a déclaré Drombolis. “Mais une grande partie de leur nourriture – de la nourriture qui n’est ni chassée ni pêchée hors de la terre – est acheminée par des avions-cargos ou à Winnipeg. Ces avions livrent de la nourriture, puis ils laissent les communautés vides.”

Les pêcheurs de Naujaat ont un accord selon lequel ils obtiennent un tarif réduit pour envoyer le poisson vers le sud dans ces avions vides, lorsqu’ils reviennent à Winnipeg, a expliqué Drombolis. De là, il est conduit par camion de Winnipeg à Thunder Bay.

L’omble chevalier est un élément essentiel de la culture inuite, souvent consommé cru, congelé ou bouilli au Nunavut. Il est courant pour les habitants du Nunavut d’expédier de l’omble chevalier à des parents et amis vivant dans le sud du Canada, mais il est relativement rare d’en trouver dans les épiceries ou les restaurants du sud.

Un pêcheur à Naujaat, au Nunavut, récolte de l’omble chevalier. Le poisson est essentiel à la culture iniut et est maintenant expédié vers le sud jusqu’à Thunder Bay, en Ontario, à environ 2 000 kilomètres. (Soumis par Paul Drombolis)

Dromblis a déclaré qu’il avait eu l’idée d’amener l’omble chevalier à Thunder Bay après avoir vu un article sur CBC News sur le poisson transporté par avion à Winnipeg au début de la pandémie de COVID-19 et fourni aux Inuits vivant dans la ville.

Drombolis était intrigué et voulait savoir s’il pouvait prolonger la ligne d’approvisionnement jusqu’à Thunder Bay.

“J’ai commencé à parcourir Internet et je suis tombé sur une organisation appelée Project Nunavut”, a déclaré. “Et leur objectif est de connecter les pêcheurs inuits aux marchés du Sud.”

Sur son site Web, Project Nunavut note que les Inuits sont les plus grands experts mondiaux en matière de récolte, de préparation et de consommation d’omble chevalier. Il indique qu’un programme appelé Lake to Plate fait la promotion du savoir-faire inuit en permettant aux pêcheurs inuits de vendre leur omble chevalier aux amateurs de fruits de mer de partout au Canada. Le programme soutient l’omble chevalier qui est sauvage, pêché à la main, pêché de manière durable et délicieux.

Sheila Flaherty est une chef inuite à Iqaluit, au Nunavut, et est connue pour son expertise avec l’omble chevalier et d’autres plats inuits traditionnels.

Mme Flaherty s’est dite ravie de voir qu’une partie de l’omble chevalier pêché au Nunavut a été acheminée vers le marché de Thunder Bay. Elle a déclaré que l’omble chevalier est l’un des meilleurs poissons à manger et qu’il aura un goût différent selon l’endroit où il est pêché.

L’omble chevalier est suspendu en train de sécher au soleil à Gjoa Haven, au Nunavut. L’omble chevalier est un aliment de base du régime alimentaire au Nunavut et son goût diffère selon l’endroit où il est pêché. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Flaherty a déclaré qu’elle aime manger de l’omble chevalier de différentes manières, y compris congelée, mais il existe des options populaires qui pourraient surprendre les gens.

“Beaucoup d’Inuits aiment le faire frire dans le Montréal Steak Spice”, a-t-elle déclaré. “On m’a demandé une fois ce que je pensais des épices à steak de Montréal [on char]? Et je me dis bien, vous savez, les Inuits en mettent à peu près n’importe quoi. C’est un peu comme la sauce piquante de Frank.”

Pour sa part, Drombolis a déclaré que Eat the Fish est heureux d’aider les pêcheurs inuits à tirer un revenu durable de la terre pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés tout en apportant un produit unique au nord-ouest de l’Ontario.

“Donc, je fais savoir au pêcheur la quantité de poisson dont j’aurai besoin pour cette semaine particulière, puis ils sortent et l’attrapent”, a-t-il déclaré. “Ce qui est l’une des parties les plus étonnantes du projet.”