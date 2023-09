Lombard’s Egg House prévoit un nouveau restaurant à côté de celui existant – Shaw Local

Lombard’s Egg House a repris un café du coin du centre-ville du village il y a trois ans – l’un des pires moments possibles pour ouvrir un nouveau restaurant.

Le lieu du petit-déjeuner et du déjeuner a non seulement survécu à la pandémie ; malgré cela, il a prospéré. Fini le temps des salles à manger vides et des commandes à emporter. Egg House prépare désormais de copieuses omelettes, des biscuits nappés de sauce et du hachis de corned-beef servis dans des poêles pour les brunchs du week-end.

«Ils ont été l’une de nos réussites au centre-ville», a déclaré William Heniff, directeur du développement communautaire de Lombard.

Cherchant à tirer parti de ce succès, les propriétaires d’Egg House élaborent un plan visant à faire revivre un bâtiment vacant voisin avec un concept de restauration complémentaire. Le projet prévoit une rénovation complète du bâtiment aux volets fermés pour accueillir un restaurant pour le dîner attenant à Egg House.

« Le rêve américain est là pour nous », a déclaré le propriétaire Toni Zekjiri, originaire d’Albanie et qui dirige Egg House sept jours sur sept. « Si vous travaillez dur, vous réussirez en Amérique. »

Le plan est de relier la structure d’un étage au bâtiment adjacent Egg House pour permettre des sièges supplémentaires et l’utilisation de l’infrastructure de cuisine existante, un peu comme l’Italian Steakhouse de Harry Caray et Holy Mackerel, le restaurant de fruits de mer qui l’accompagne dans l’hôtel Westin de Lombard.

Le nom provisoire du nouveau restaurant du centre-ville est Grove Tavern. C’est un hommage au restaurant Grove qui occupait auparavant le site Egg House à Main Street et St. Charles Road et à l’histoire du village. Avant d’être Lombard, la région était connue sous le nom de Babcock’s Grove.

« C’est en l’honneur de l’héritage de mon père, mais aussi en hommage à Lombard », a déclaré George Garifalis.

Son père, Pete Garifalis, et son partenaire commercial étaient propriétaires du Grove dans les années 1960. La propriété est restée dans la famille Garifalis pendant près de 50 ans.

Son père a maintenant 91 ans et partage toujours des recettes avec les propriétaires d’Egg House. Il est « vraiment chatouillé » par le projet, a déclaré George Garifalis.

« Nous avons une longue histoire avec Lombard. Nous nous soucions de Lombard », a-t-il déclaré. «Nous nous soucions de la communauté.»

Bona Pizza était un ancien locataire de la devanture d’à côté, actuellement une coquille vide. George Garifalis est le fer de lance du projet avec les propriétaires d’Egg House pour donner vie à ce « bout de rue ».

« Il se trouve à un coin très important de notre centre-ville, et il est très visible, et c’est un autre des projets de transformation que nous essayons vraiment de faire avancer dans le centre-ville », a déclaré Heniff.

Le comité de développement économique et communautaire de Lombard a recommandé l’approbation d’un montant pouvant atteindre 170 000 $ en subventions villageoises pour faciliter le projet. Les administrateurs lombards examineront les demandes de subvention le 21 septembre.

Le propriétaire a demandé jusqu’à 50 000 $ pour les améliorations proposées à la façade ; une subvention pouvant atteindre 20 000 $ pour les commerces de détail du centre-ville pour les améliorations intérieures ; et un prêt-subvention au restaurant pouvant aller jusqu’à 100 000 $ pour la construction proposée du bâtiment vacant au 6 W. St. Charles Road, ainsi que les modifications connexes des locataires dans l’espace du restaurant Egg House.

Les coûts de construction pour l’ensemble du projet sont estimés à 740 000 $, a déclaré Heniff. Les plans pour la Grove Tavern montrent « des améliorations substantielles de la maçonnerie », a déclaré Heniff, ainsi qu’une salle à manger trois saisons.

« Quand vous regardez la propriété elle-même, il s’agit d’un investissement en capital substantiel qu’ils font dans la propriété, et je pense que c’est l’une des choses qui est vraiment attrayante », a déclaré Heniff.

Zekjiri souhaite transformer l’espace vide en un autre restaurant familial avec un « très joli patio » et un menu comprenant des hamburgers smash pour compléter les opérations de petit-déjeuner et de déjeuner d’Egg House.

« Je dois faire quelque chose de différent parce que la communauté est si gentille », a déclaré Zekjiri.

Après 15 ans de travail dans l’industrie, Zekjiri savait qu’il devait tenter sa chance et ouvrir son propre restaurant avec son partenaire commercial, même au plus profond de la pandémie. Mais son propriétaire lui a fait confiance et les Lombards ont rapidement soutenu Egg House avec des commandes à emporter pour le petit-déjeuner et des frites de poisson le vendredi pendant la fermeture des restaurants à l’intérieur.

Trois ans plus tard, les clients prennent place à l’un des stands ou tables pour les crêpes tiramisu, les pains perdus farcis au Nutella ou encore le poulet et les gaufres saupoudrées de bacon.

« Ils ont proposé un excellent produit », a déclaré George Garifalis. « Ils s’en soucient. Ils sont là tous les jours.

« Ils sourient. Ils prennent soin des gens. «

