L’OMB présente des conseils sur l’accessibilité technologique

Le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche élabore des directives sur l’accessibilité de la technologie gouvernementale, a déclaré mercredi la directrice fédérale de l’information, Clare Martorana, lors d’un événement gouvernemental axé sur l’accessibilité dans les bureaux de la Federal Deposit Insurance Corporation à Arlington, en Virginie.

« Tous les membres du public et les employés fédéraux devraient avoir un accès égal au gouvernement, quelles que soient leurs capacités », a-t-elle déclaré, soulignant que 61 millions d’adultes aux États-Unis souffrent d’un handicap et que 15 millions supplémentaires souffrent d’un handicap temporaire.

« Ils méritent mieux, et nous sommes prêts à relever le défi et travaillons dur pour offrir mieux au peuple américain. Construire et maintenir un environnement technologique fédéral accessible est un impératif opérationnel, c’est pourquoi mon bureau élabore une politique », a déclaré Martorana.

L’accessibilité a été présentée dans les récentes directives sur l’expérience numérique publiées par l’OMB, qui ordonnaient aux agences de suivre les normes de l’article 508, de tester l’accessibilité et bien plus encore.

Mais les prochaines orientations développent ce point. Sa portée est plus large, par exemple, puisqu’elle s’applique aux technologies de l’information et de la communication internes, en plus des technologies externes, a déclaré Martorana. Nextgov/FCW. Le dernier OMB conseils axé spécifiquement sur l’article 508 remonte à 2013.

« Nous devons garantir que toutes les informations électroniques et tous les services numériques sont conformes aux normes de l’article 508 émises par l’US Access Board. Il est nécessaire d’intégrer ces considérations dès le début pour favoriser une culture d’inclusion et de respect », a-t-elle déclaré dans son discours lors de l’événement. «Nous sommes en 2023. Notre gouvernement s’attend à ce qu’il soit en mesure d’offrir une expérience numérique comparable à celle des marques grand public.»

Bien que Martorana n’ait pas donné de date estimée quant à la date à laquelle elle devrait attendre ces orientations, elle a déclaré que les « normes » à venir ne concerneront « pas seulement les sites Web, mais aussi les logiciels, le matériel et les services, à la fois destinés au public et au sein de nos propres organisations. .» Le bureau rédige la politique depuis plus d’un an, a-t-elle déclaré.

En février, 12 % des pages Internet et intranet fédérales des grandes agences couvertes par la loi sur les directeurs financiers n’étaient pas conformes aux restrictions de l’article 508 de la loi sur la réadaptation, qui oblige les agences gouvernementales à accorder aux personnes handicapées un accès égal en ligne. . Seules 69 % des pages intranet répondaient à ces normes.

Et parmi les fichiers PDF les plus téléchargés dans ces agences CFO Act, seuls 23 % étaient conformes à 508 normes, selon une étude. rapport de conformité publié par l’Administration des services généraux à la demande des législateurs du Comité sénatorial sur le vieillissement, qui a été actif sur les questions liées à l’accessibilité au sein du gouvernement.

Pourtant, selon ce rapport, les tests d’accessibilité sont actuellement incohérents entre les agences.

Le gouvernement fédéral peut s’attendre à un nouvel accent sur la mesure dans les orientations prévues, a déclaré Martorana, qui a également signalé qu’une prochaine évaluation des efforts des agences au titre de l’article 508 à l’échelle du gouvernement, exigée chaque année par les législateurs dans le cadre de la loi de financement de 2023, serait publiée d’ici le 29 décembre.

« Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Ainsi, afin de garantir que nous respectons ces normes et que nous offrons des chances égales à tous les utilisateurs d’interagir de manière significative avec le contenu numérique, nous devons tester et mesurer notre travail », a-t-elle déclaré. « Tester l’accessibilité numérique implique une sensibilisation et une formation pour utiliser diverses techniques et outils pour nous aider à déterminer dans quelle mesure le contenu numérique est conforme aux normes et directives d’accessibilité. »