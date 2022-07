L’olympienne Kim Glass attaquée par un SDF à Los Angeles

Un sans-abri a violemment attaqué l’olympien médaillé d’argent Kim Glass au cours du week-end selon TMZ. Elle a partagé plusieurs vidéos de ses blessures qui vous feront probablement reculer d’horreur et vous mettront en colère que quelqu’un inflige au hasard ce type de dommages à quelqu’un sans provocation. La volleyeuse dit qu’elle était en train de déjeuner avec un ami samedi après-midi au centre-ville de Los Angeles lorsqu’elle a remarqué un homme avec quelque chose à la main.

“Il m’a juste regardé avec des yeux assez haineux et alors que je me retournais pour dire à mon ami:” Je pense que quelque chose ne va pas avec lui et je pense qu’il va heurter une voiture “, avant que je ne le sache, un gros un boulon métallique, comme un tuyau, m’a frappé ici.