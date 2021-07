L’olympienne Gwen Berry accusée d’hypocrisie alors que la photo d’elle posant avec le drapeau américain devient virale après la fureur de protestation de l’hymne national

L’OLYMPIENNE Gwen Berry a été accusée d’hypocrisie alors qu’une photo d’elle posant avec le drapeau américain est devenue virale après avoir déclenché la fureur en protestant contre l’hymne national.

La photo du lanceur de marteau olympique souriant tout en portant une chemise américaine avec un drapeau américain drapé sur ses épaules semble provenir de son ancien site Web.

Berry ne ferait pas face au drapeau pendant l’hymne national Crédit : Getty Images – Getty

Une vieille photo a refait surface montrant l’athlète embrassant le drapeau Crédit : gwenthrows.wordpress.com

On ne sait pas exactement quand la photo a été prise, mais elle a été présentée dans un article de blog daté du 12 juin 2015 après que Berry soit arrivé premier lors d’un événement de lancer au Festival panaméricain des sports de 2014 à Mexico.

La page Web a été créée pour présenter les réalisations de Berry avant qu’elle ne fasse partie de l’équipe olympique américaine de 2016.

L’athlète a été largement critiquée en ligne depuis qu’elle a tourné le dos alors que l’hymne national jouait alors qu’elle se tenait sur un podium lors d’un essai la semaine dernière.

Maintenant que la photo du drapeau a refait surface, les critiques qualifient Berry d’opportuniste qui lui a tourné le dos au drapeau juste pour attirer l’attention.

« L’équipe de relations publiques de Gwen Berry a oublié de mettre à jour son site Web », a tweeté l’écrivain et comédien Tim Young.

Berry a également tiré un changement de «athlète activiste» sur son visage pendant l’hymne Crédit : AP

Le lanceur de marteau a été qualifié d’hypocrite Crédit : Reuters

« On dirait que le drapeau américain n’a pas offensé Gwen Berry il y a quelques années », a écrit l’auteur conservateur Nick Adams.

Même le fils de l’ancien président Donald Trump est intervenu.

« Ce n’est absolument pas un acte ! Elle ne protestait certainement pas pour attirer l’attention sur elle-même et/ou peut-être sur certains de ces dollars de sponsoring Nike réveillés », a tweeté Donald Trump, Jr.

« 100% légitime et pas du tout un schéma de victimisation de l’industrie artisanale que nous voyons tellement de nos jours. »

Après avoir tourné le dos au drapeau, Berry a déclaré qu’elle avait l’impression que l’hymne national joué alors qu’elle se trouvait sur un podium était une « mise en place ».

La musique avait été jouée une fois par soir lors des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis – mais le jour en question, elle a commencé alors que Berry se tenait sur le podium après avoir reçu une médaille de bronze au lancer du marteau.

Les critiques ont accusé l’athlète d’avoir fait un coup pour attirer l’attention Crédit : AP

Berry a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que l’hymne soit joué alors qu’elle était sur le podium Crédit : AFP

Mécontente Berry a placé sa main gauche sur sa hanche et s’est agitée avant de se tourner vers les tribunes au lieu du drapeau américain, tandis que deux autres concurrents ont placé leurs mains sur leur cœur.

À la fin de la chanson, Berry a remonté son t-shirt noir avec les mots « Activist Athlete » sur le devant pour se couvrir la tête.

« J’ai l’impression que c’était une configuration, et ils l’ont fait exprès », a déclaré Berry à propos du moment de l’hymne.

Le Comité olympique et paralympique américain a précédemment déclaré que les athlètes participant aux essais peuvent protester, notamment en s’agenouillant ou en levant le poing fermé sur le podium ou sur la ligne de départ pendant l’hymne national.

Berry a salué cette décision en écrivant sur les réseaux sociaux : « Nous l’avons fait… nous écrivons l’histoire.

« Cris à tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement incroyable !! »

La militante dit que sa mission est « plus grande que le sport » et qu’elle veut représenter « ses communautés et son peuple ».

« Je suis ici pour représenter ceux qui sont morts à cause du racisme systémique », a-t-elle déclaré.

Interrogée sur ce que pense Joe Biden d’une athlète américaine protestant contre l’hymne, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la présidente « respectait » son « droit » de se détourner.

« [Biden’s] incroyablement fier d’être américain et a un grand respect pour l’hymne et tout ce qu’il représente, en particulier pour nos hommes et nos femmes en uniforme dans le monde entier », a déclaré Psaki.

« Il dirait aussi, bien sûr, qu’une partie de cette fierté dans notre pays signifie reconnaître qu’il y a des moments où nous, en tant que pays, n’avons pas été à la hauteur de nos idéaux les plus élevés.

« Cela signifie respecter le droit des personnes qui leur est accordé dans la Constitution de manifester pacifiquement. »