L’olympienne canadienne Mary-Sophie Harvey dit qu’elle n’a pas été la seule droguée à la fête mondiale de natation

Les ecchymoses sur tout le corps de la nageuse olympique canadienne Mary-Sophie Harvey ont commencé à s’estomper, mais les cicatrices mentales de son expérience traumatisante lors de la dernière nuit des championnats du monde aquatiques en juin sont encore très vives.

S’adressant aux journalistes vendredi, Harvey, 22 ans, de Montréal, a parlé des moments qui l’ont amenée à perdre connaissance après avoir été droguée lors d’une fête dans un club près du site de natation en Hongrie, à Budapest, où se déroulaient les championnats.

Elle a également déclaré qu’elle n’était pas la seule nageuse à avoir été droguée lors de la fête.

“J’ai également entendu parler d’autres incidents cette nuit-là. Je n’étais pas la seule nageuse”, a déclaré Harvey, qui a déclaré avoir subi des contusions aux côtes et une commotion cérébrale. “Je suis le premier à parler de cela, mais j’espère que cela les aidera également à partager les leurs.”

L’organisme directeur du sport, la FINA, et Natation Canada travaillent maintenant ensemble sur une enquête sur ce qui s’est passé. Les officiels de Natation Canada ont également transmis les informations qu’ils détiennent concernant l’incident d’Harvey à leur enquêteur indépendant sur le sport sécuritaire.

“La FINA est au courant des derniers rapports des médias concernant Mary-Sophie Harvey concernant les événements après la conclusion des Championnats du monde aquatiques 2022”, a déclaré l’organisation dans un communiqué vendredi. “Conformément aux mesures de sauvegarde globales de la FINA, un enquêteur indépendant a été nommé et enquête.”

REGARDER | Une nageuse canadienne dit avoir été droguée lors d’une fête mondiale de natation :

Une nageuse canadienne affirme avoir été droguée lors d’une fête mondiale de natation La nageuse canadienne Mary-Sophie Harvey dit qu’elle a été droguée lors d’une célébration après les Championnats du monde aquatiques, disant qu’elle ne se souvient pas de quatre à six heures de la nuit et qu’elle s’est réveillée avec des ecchymoses et d’autres blessures.

“J’allais bien et puis je n’allais pas”

“Après les championnats du monde, pratiquement tous les nageurs voulaient sortir et célébrer les grands championnats que nous avions”, a déclaré Harvey à propos de la soirée. “J’ai entendu des morceaux de gens pour reconstituer la nuit. Ils me racontaient des trucs et j’avais l’impression qu’ils me racontaient une histoire dont j’étais le personnage principal et je n’avais pas l’impression d’y être.”

Harvey a déclaré que la fête comptait des nageurs et des non-nageurs du monde entier. Elle a dit qu’elle était avec des amis, qu’elle avait bu quatre verres au cours de la soirée et qu’elle se sentait en contrôle et consciente de son environnement.

“Ils m’ont dit que j’allais bien et que non”, a-t-elle déclaré. “Une de mes amies m’a trouvée dans la rue et apparemment je lui disais de ne pas me laisser seule et j’étais vraiment persistante là-dessus. Quand elle m’a dit ça, c’est là que j’ai vraiment eu peur parce que je ne sais pas comment j’ai à l’extérieur. Je ne me souviens pas de lui avoir dit ce genre de choses. Elle m’a rassuré qu’elle ne me laisserait pas seul.

Harvey a dit que la raison pour laquelle elle voulait partager son histoire était parce qu’elle sentait qu’il y avait un manque de ressources pour elle lorsqu’elle est revenue à Montréal.

“Quand je suis rentré à la maison, je n’ai pas vraiment compris jusqu’à ce que je voie les ecchymoses. Je suis allé à l’entraînement et je me suis un peu effondré. Voir les ecchymoses m’a fait penser que quelque chose s’était peut-être passé et je ne le savais pas. Ça m’a fait peur “, a déclaré Harvey.

“À la fin de cette pratique, j’ai appelé mon amie et sa mère est médecin. Ils m’ont convaincu d’appeler et de demander de l’aide pour voir si quelque chose s’était passé. J’ai appelé la ligne qui était censée aider les victimes. C’est alors que j’ai été frappé par le manque de ressources dont disposent les victimes dans ces situations. »

Elle a dit qu’il avait fallu deux jours à quiconque pour retourner l’appel de Harvey et qu’on lui avait dit qu’il était trop tard pour faire un rapport de toxicologie.

Harvey avec sa médaille de bronze remportée au 400 QNI aux Jeux panaméricains de 2019 au Pérou. (Luis Robayo/AFP via Getty Images)

La mémoire des championnats “ternie”

Harvey a remporté une médaille de bronze au relais 4×200 mètres libre aux championnats du monde après avoir nagé dans les préliminaires. Elle a également terminé huitième au 200 mètres quatre nages individuel.

Elle a dit que l’excitation non seulement de la meilleure performance du Canada aux championnats du monde de natation, mais aussi de son succès individuel a été entachée par cet incident.

“J’ai eu de bons championnats du monde. C’était l’une de mes meilleures compétitions depuis un moment”, a-t-elle déclaré. “C’était ma première grande médaille internationale que j’obtenais là-bas. Et je me souviens d’avoir ouvert la boîte à médailles à la maison et je n’avais pas l’impression qu’elle m’appartenait. J’ai l’impression que mon corps ne m’appartenait pas. Je traversais juste le mouvements.

“Cette merveilleuse rencontre que j’ai eue a été ternie par cela.”

Harvey a également révélé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 plus tôt cette semaine. Elle se remet en isolement près de chez elle à Montréal.

Harvey a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle doit nager aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre, du 28 juillet au 28 août. 8.