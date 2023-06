L’olympienne Brittany Crew met la déception de Tokyo derrière elle et trouve la paix dans un dojo de karaté

Lorsque les lumières s’éteignent et que le rugissement de la foule est remplacé par le silence, de nombreux athlètes se demandent quoi faire ensuite. Que faire d’une vie qui a été définie par la poursuite de l’excellence dans le sport qu’ils ont choisi ?

Pour Brittany Crew, lanceuse de poids olympique canadienne récemment retraitée, le parcours a été particulièrement difficile.

« Je faisais [shot put] temps plein pendant 10 ans. Chaque jour de ma vie était d’aller sur la piste », a récemment déclaré Crew à CBC Sports. « Vous pouvez donc imaginer que lorsque vous prenez votre retraite, cette identité est un peu perdue, vous êtes un peu perdu. Vous êtes comme, ‘qu’est-ce que je fais?' »

La Torontoise de 29 ans savait depuis un moment qu’il était temps de s’éloigner du lancer du poids. Elle a subi une brouille irréparable avec son entraîneur de longue date et son corps n’a jamais pu se remettre complètement d’une série interminable de blessures.

« J’aurais dû laisser tomber après Tokyo. J’aurais dû arrêter à ce moment-là parce que ces deux dernières années ont été mentalement un enfer », a déclaré Crew. « Je me suis perdu au point de ne plus savoir qui j’étais. Je regardais même des photos et je voyais comme si le sourire s’était estompé. Ce n’était tout simplement pas pareil. Je restais beaucoup plus à la maison Je ne socialisais pas avec les gens.

« Je jouais littéralement à des jeux vidéo pendant mon temps libre. Par exemple, je n’allais nulle part et je ne parlais pas aux gens. Je les excluais. »

Crew admet que ses Jeux olympiques de Tokyo, au cours desquels elle n’a pas réussi à réussir son lancer, ont été « l’expérience la plus difficile » de sa carrière sportive. (Patrick Smith/Getty Images)

Impossible de « passer » les mauvaises performances à Tokyo

Crew a flirté avec le succès tout au long de sa carrière, mais les aspirations et les prédictions de victoire aux championnats du monde et aux Jeux olympiques ne se sont jamais concrétisées.

À l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, Crew était un grand favori pour monter sur le podium pour le Canada. Au lieu de cela, elle s’est écrasée de façon spectaculaire, échouant à enregistrer un lancer réussi lors de l’une de ses trois tentatives.

« Je ne m’en suis toujours pas remise, si je suis honnête, et je ne pense pas que je le ferai jamais vraiment », a-t-elle déclaré. « Je ne pense tout simplement pas que je pourrai jamais passer outre ça. »

Mais elle ne le laisse pas la définir. Elle reconstruit sa vie, toujours en s’appuyant sur le sport, sauf cette fois loin des terrains où elle a passé tant d’heures à torturer son corps en essayant de lancer une lourde pierre aussi loin qu’elle le pouvait.

Elle travaille actuellement comme réceptionniste dans une clinique de massage et suit des cours dans le but ultime d’étudier la physiothérapie à l’Université de Toronto cet hiver.

Elle a également découvert le karaté, s’entraînant six jours par semaine dans un dojo de l’est de Toronto. Elle a dit qu’elle cherchait quelque chose de différent. Elle avait perdu le désir de lancer un poids, mais pas le désir de concourir.

« Il était très important que je trouve autre chose pour occuper mon temps. Si je ne le faisais pas, ma santé mentale serait certainement affectée. Je serais très malheureuse dans la vie », a-t-elle déclaré.

Crew s’est initialement inscrite à un cours gratuit et n’a pas regardé en arrière, trouvant un sentiment de communauté et de camaraderie qu’elle recherchait désespérément.

« C’est la meilleure partie de ma journée. Et c’est assez drôle parce que vers la fin de ma carrière sur piste, c’était la pire partie de ma journée », a déclaré Crew. « Je détestais aller sur la piste. Je ne m’y sentais pas le bienvenu. Je n’avais pas d’amis sur la piste ou à l’entraînement.

« C’est tellement différent maintenant. »

L’équipage pratique ses mouvements de karaté. (Soumis par Brittany Crew)

Athlétisme naturel adapté au karaté

Après avoir rapidement saisi les bases de l’ancien métier, Crew a récemment participé à sa première compétition. C’était un événement de niveau débutant, mais Crew a gagné. Elle espère continuer à apprendre, atteindre des niveaux plus élevés de désignation de ceinture (elle est encore à des années d’être une ceinture noire) et continuer à concourir.

Son sensei, Chris Lum Lock, a déclaré que l’athlétisme naturel et la puissance de Crew faisaient d’elle un candidat naturel pour le sport.

« Elle a compris les choses rapidement et s’est vraiment intégrée dès le premier jour où elle était ici », a-t-il déclaré. « Le karaté est un tout autre jeu de balle, mais elle s’est rapidement adaptée. Je suis très fière du chemin parcouru. »

En karaté, il existe trois types de compétition. Crew apprend le premier art connu sous le nom de kata, qui est essentiellement une danse répétée où les concurrents démontrent leur talent artistique, leur puissance et leur technique à travers une série de manœuvres. Les combattants plus avancés peuvent également participer à des compétitions d’armes et de combat.

« J’ai commencé à reprendre confiance en moi parce que j’ai perdu toute confiance en la piste, j’ai tout perdu », a-t-elle déclaré.

« Je veux concourir. Je veux essayer. Je pense que j’ai encore entendu cette démangeaison », a déclaré Crew.

Lum Lock a déclaré que si Crew continuait à travailler, elle pourrait rapidement gravir les échelons.

« Ce n’est pas une petite fille, donc elle serait très intimidante », a-t-il déclaré. « Elle doit juste apprendre à se contrôler. Je sais qu’elle est très déterminée. Elle est déterminée à s’améliorer. Elle est à fond. »

Voyage individuel

Crew a dit qu’elle a déjà appris des choses de son incursion dans le karaté qui auraient fait d’elle une meilleure compétitrice d’athlétisme pour le Canada sur la scène internationale. Elle a commencé à regarder à l’intérieur au lieu de toujours se préoccuper de ce que font ou disent les autres.

« Avec le karaté, ils enseignent que vous faites votre propre voyage individuel et que vous ne vous comparez pas aux autres, vous ne vous comparez même pas à vous-même », a-t-elle déclaré. « Vous êtes juste sur votre propre parcours individuel et vous vous efforcez de donner le meilleur de vous-même à chaque fois. »

Pour la première fois depuis des années, Crew regarde vers l’avant, pas vers l’arrière. Elle ne se demande pas ce qui aurait pu être, mais elle est enthousiasmée par l’avenir avec le sport une fois de plus un élément clé de son parcours.

« Pour ce qui est de combler ce vide, je pense que le karaté m’a définitivement sauvé, dit Crew. « Je veux juste être heureux et j’ai toujours voulu ça et je peux enfin dire honnêtement et honnêtement que je suis vraiment heureux maintenant. »