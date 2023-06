L’olympienne américaine Tori Bowie est décédée des suites d’un accouchement

ORLANDO, Floride –

La sprinteuse championne olympique américaine Tori Bowie est décédée des suites d’un accouchement, selon un rapport d’autopsie.

Bowie, qui a remporté trois médailles aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016, a été retrouvé mort le mois dernier. Elle avait 32 ans.

Le rapport du bureau du médecin légiste d’Orlando, en Floride, indique que Bowie était enceinte de huit mois et montrait des signes d’accouchement lorsqu’elle a été découverte morte le 2 mai. Il a déclaré qu’elle avait été retrouvée au lit dans une « résidence sécurisée ». » avec des complications possibles, notamment une détresse respiratoire et une éclampsie. Le rapport d’autopsie a déclaré que « la manière de mourir est naturelle ».

Les femmes noires ont le taux de mortalité maternelle le plus élevé aux États-Unis – 69,9 pour 100 000 naissances vivantes en 2021, près de trois fois le taux des femmes blanches, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Selon le bureau du shérif du comté d’Orange, les députés ont répondu début mai à une maison de la région « pour un contrôle du bien-être d’une femme dans la trentaine qui n’avait pas été vue ni entendue depuis plusieurs jours ». Elle a ensuite été identifiée comme étant Frentorish « Tori » Bowie.

Les résultats toxicologiques étaient négatifs et le rapport d’autopsie mentionnait un trouble bipolaire dans ses antécédents médicaux.

Bowie a grandi dans le Mississippi après avoir été recueillie par sa grand-mère lorsqu’elle était enfant. Elle se considérait comme une joueuse de basket-ball et ne s’est présentée à la piste qu’à contrecœur à l’adolescence, où elle s’est épanouie pour devenir une sprinteuse d’élite et une sauteuse en longueur. Elle a fréquenté le sud du Mississippi, où elle a remporté les championnats de saut en longueur de la NCAA lors des épreuves intérieures et extérieures en 2011.

Aux Jeux olympiques de Rio 2016, Bowie a remporté l’argent au 100 et le bronze au 200. Elle a ensuite couru la jambe d’ancrage d’une équipe 4×100 avec Tianna Bartoletta, Allyson Felix et English Gardner pour remporter l’or.

Un an plus tard, elle remporte le 100 mètres aux championnats du monde 2017 à Londres. Elle a également aidé l’équipe 4×100 à remporter l’or.