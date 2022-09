L’olympienne Aditi Ashok et Diksha Dagar dirigeront un solide peloton indien à l’Open indien féminin Hero 2022

Un solide peloton d’anciens champions et de vainqueurs actuels du Ladies European Tour (LET) est confirmé pour le Hero Women’s Indian Open 2022, qui revient en action pour la première fois depuis 2019.

Doté d’une bourse de 400 000 dollars américains, l’événement se déroulera au pittoresque DLF Golf and Country Club de Gurugram du 20 au 23 octobre.

L’événement, qui n’a pu se tenir en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Coronavirus, revient avec l’un des plus forts plateaux de son histoire.

Au moins cinq anciens champions ont déjà envoyé leurs candidatures et d’autres sont susceptibles de se présenter. De plus, une foule de gagnants des saisons 2021 et 2022 ont participé à l’événement, qui verra la participation de 114 golfeurs de pas moins de 20 pays du monde entier.

Le peloton comprend également Aditi Ashok, la première et la seule gagnante indienne de l’Open indien féminin, qui a depuis été diplômée de la LPGA. Aditi a représenté l’Inde avec une grande distinction aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 en 2021, où elle a perdu une médaille par un seul coup. Elle tient l’Open indien féminin cher à son cœur, car c’est un événement qu’elle a joué depuis ses jours d’amateur.

L’événement de 400 000 $ US intervient à la fin de la saison et offre une chance à de nombreux joueurs de sécuriser leur statut pour 2023 ou d’améliorer leur classement avant la saison prochaine.

Tous les meilleurs Indiens dirigés par Aditi ont confirmé leur participation. La formation comprend Tvesa Malik, qui a terminé 19e de l’Ordre du mérite du Ladies European Tour la saison dernière; Diksha Dagar, championne de l’Open d’Afrique du Sud 2019 et médaillée d’or des Sourdlympiques 2022, Amandeep Drall et Vani Kapoor. D’autres noms indiens importants attendus en action sont Ridhima Dilawari, Gaurika Bishnoi et Neha Tripathi.

Hero MotoCorp, président-directeur général de Pawan Munjal, a déclaré : « Le Hero Women’s Indian Open, un événement phare en Asie, est l’un des tournois de golf les plus importants et les plus populaires de la région. Nous sommes ravis d’être de retour et je suis heureux de savoir que certains des noms les plus talentueux du Tour seront ici en Inde. Nos golfeuses indiennes progressent rapidement avec de belles performances dans les circuits internationaux. Ce sera l’une des éditions les plus excitantes du Hero Women’s Indian Open. Je tiens à remercier le Ladies European Tour et la Women’s Golf Association of India pour leur soutien continu à l’événement.

Parmi les anciens champions qui ont envoyé leurs premières inscriptions se trouve la championne en titre de 2019, Christine Wolf ; la gagnante 2018 Becky Morgan; la lauréate 2017 Camille Chevalier ; La championne 2016 Aditi Ashok et la gagnante 2011 Caroline Hedwall.

Le peloton regorge de vainqueurs de la saison 2022, dont l’une des stars les plus titrées cette saison, Linn Grant, qui a remporté quatre fois le Ladies European Tour et trois fois le Sunshine Tour en Afrique du Sud.

Parmi les autres gagnantes de 2022 figurent Anne Charlotte Mora (Aaland 100 Ladies Open 2022), Tiia Kovisto (Jabra Ladies Open), Ana Pelaez (Madrid Ladies Open) et Meghan Maclaren (Australian Ladies Classic – Bonville).

Le golf féminin indien, qui a connu un essor ces dernières années, a vu la montée de jeunes stars comme Pranavi Urs, qui a remporté cinq fois en 12 événements nationaux, et d’autres noms tels que Hitaashee Bakshi, Jahnavi Bakshi, Seher Atwal et Sneha Singh garderont les fans locaux captivés.

Kavita Singh, présidente de la Women’s Golf Association of India, a déclaré : « Il est en effet gratifiant que nous soyons aujourd’hui sur le point d’organiser une nouvelle édition du Hero Women’s Indian Open. Avec les défis auxquels le monde a été confronté au cours des deux dernières années et demie, c’est en effet un soulagement de voir que le pire est derrière nous. Le WGAI se réjouit d’accueillir à nouveau les joueurs et les officiels du LET.

