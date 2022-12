L’olympien ukrainien Yuri Cheban vend aux enchères des médailles pour soutenir l’effort de guerre

L’un des olympiens les plus décorés d’Ukraine vend aux enchères ses médailles – deux d’or et une de bronze – dans l’espoir de récolter un don à six chiffres pour contribuer à l’effort de guerre dans son pays natal.

“Mes médailles olympiques n’auront pas d’importance si l’Ukraine ne supporte pas ce combat pour la liberté et l’indépendance”, a déclaré le canoéiste de vitesse à la retraite Yuri Cheban à l’Associated Press dans un échange de courriels mercredi.

Cheban a remporté l’or olympique au 200 mètres en 2012 et 2016 et une médaille de bronze au 500 mètres en 2008. SCP Auctions, qui mène la vente, s’attend à ce que les médailles d’or rapportent environ 75 000 $ US chacune, une estimation impressionnante soutenue par la rareté relative des médailles récentes disponibles, ainsi que leur signification.

Cheban versera les bénéfices au fonds caritatif du Cercle olympique, une collecte lancée par des athlètes et destinée à aider la ville de Mykolaïv, qui n’est pas loin de la ville récemment libérée de Kherson et également proche de la maison de Cheban, la ville portuaire de la mer Noire. d’Odessa.

“Je pense que beaucoup de gens dans le monde ne connaissent pas toute l’étendue de la situation en Ukraine”, a déclaré Cheban, 36 ans. “En ce moment, les villes ukrainiennes paisibles sont sans électricité, sans hôpitaux, sans écoles, sans magasins. Les gens gèlent dans leurs propres appartements et une partie de ma famille essaie de vivre et de travailler dans ces conditions.”

Inspiré par l’ancien joueur de la NBA Medvedenko

Cheban a déclaré que l’idée de vendre ses médailles aux enchères est venue de son compatriote Slava Medvedenko, un ancien basketteur professionnel qui a vendu aux enchères ses deux bagues de championnat de son temps avec les Lakers de Los Angeles (2001 et 2002) pour financer l’effort de guerre. Les bagues de Medvedenko se sont vendues pour un total de plus de 253 000 $.

Depuis le début de la guerre en février, les athlètes ukrainiens ont été contraints de s’entraîner dans différents pays pour se préparer aux grands événements. L’été dernier, 22 athlètes ukrainiens ont participé aux championnats du monde d’athlétisme en Oregon. Les sauteurs en hauteur Yaroslava Mahuchikh (argent) et Andriy Protsenko (bronze) ont remporté des médailles.

Mercredi, lors de ses réunions à Rome, World Athletics a remis l’une de ses plus hautes distinctions, le Prix du président, à l’Association ukrainienne d’athlétisme. Le président par intérim de la fédération, Yevhen Pronin, a déclaré que la présence de l’Ukraine aux compétitions internationales était utile en partie parce qu’elle donne “à nos sportifs et officiels une chance de communiquer avec les médias pour leur faire savoir ce qui se passe en Ukraine”.

Cheban s’est dit “pessimiste” sur le fait que le sport seul peut arrêter les attaques contre l’Ukraine.

“Mais vendre les médailles d’athlètes célèbres peut aider à sauver de nombreuses vies ukrainiennes et à fournir l’équipement nécessaire à l’armée”, a-t-il déclaré. “Nous devons être réalistes.”

La vente aux enchères se déroule jusqu’au 10 décembre.