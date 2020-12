Le boxeur médaillé d’or aux Jeux du Commonwealth, Manoj Kumar, a écrit une lettre désespérée au Premier ministre Narendra Modi, l’exhortant à venir à la rescousse de la Fédération indienne de boxe (BFI) qui est sur le point d’être décomptée par le ministère des Sports pour ne pas adhérer au code national du sport.

Il a souligné que le BFI avait été mandaté par la Haute Cour de Delhi pour organiser des élections pour ses membres avant le 31 décembre 2020 afin de continuer en tant que fédération sportive nationale et de bénéficier de subventions et d’autres privilèges qui lui étaient accordés par le gouvernement indien. Le BFI fait volontairement et sciemment défaut sur ce point.

« La notification de l’AGA et des élections a été envoyée à toutes les unités du BFI et le processus d’élection a également commencé, avec un directeur du scrutin qui s’occupe des travaux », a déclaré mercredi Manoj Kumar, expliquant le raisonnement derrière sa lettre. «Mais lorsque le président de la BFI, Ajay Singh, a vu qu’un candidat fort sous la forme de M. Ashish Shelar avait déposé sa candidature pour se présenter à la présidence, il a paniqué et a reporté les élections», a-t-il accusé.

Le boxeur décoré, qui est le représentant des athlètes au Conseil exécutif du BFI, a insisté sur le fait qu’Ajay Singh n’avait pas le droit d’intervenir une fois que le processus électoral avait commencé et l’a accusé d’avoir pris une décision arbitraire. Il l’a accusé de le faire uniquement pour rester au pouvoir et pour cacher son propre échec en tant que président de BFI, qui a laissé la fédération dans le rouge à hauteur de plus de Rs 6 crore.

« Cette décision arbitraire de reporter les élections aura de graves conséquences pour nous boxeurs ainsi que pour l’Inde, l’instance internationale étant même susceptible d’imposer des sanctions sévères contre le BFI, sinon de le suspendre », a déclaré Manoj Kumar. «Si nous pouvions organiser des élections au Bihar et à Hyderabad, si d’autres fédérations sportives pouvaient tenir des élections malgré le COVID, pourquoi pas nous?» Il a demandé.

L’olympien a décrit un certain nombre d’exemples qui soulignaient le fait que BFI avait été mal administré depuis l’arrivée d’Ajay Singh au pouvoir il y a quatre ans, la nomination de RK Sacheti au poste de directeur exécutif étant l’un des principaux tétras de toutes les unités de l’État.

«Le nom de Sacheti avait figuré en bonne place dans l’arnaque des Jeux du Commonwealth de 2010 et plusieurs raids avaient également été menés sur sa maison. Malgré cela, le président du BFI, Ajay Singh, lui a donné une affectation privilégiée, permettant à Sacheti de prendre le contrôle total de la fédération », a déclaré Manoj Kumar.

«Il a joué un rôle déterminant dans la fraude lors de l’Open de l’Inde 2019 à Guwahati, dans lequel l’Ouzbékistan a été présenté comme participant à ses tirages quotidiens alors que le pays n’avait pas envoyé un seul boxeur pour la compétition. En fait, un boxeur ouzbek a même reçu une médaille de bronze, ce qui est une énorme fraude. L’Inde peut être exclue de la boxe mondiale pour cela », a-t-il ajouté.

Écrivant sur ses propres griefs, Manoj Kumar a révélé qu’il était choisi pour avoir combattu pour les droits de ses camarades boxeurs. «Une fois, j’avais écrit une lettre au ministre des Sports contre l’injustice qui m’était infligée et Raj Sacheti m’a menacé, disant que je paierais un prix énorme pour ma plainte», a-t-il écrit.