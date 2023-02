L’olympien de la Colombie-Britannique Markus Thormeyer suspendu 12 mois pour violation de dopage

Le nageur Markus Thormeyer a reçu une suspension de 12 mois après avoir involontairement ingéré une substance interdite lors d’un verrouillage COVID-19 l’année dernière.

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) a annoncé vendredi (3 février) que Thormeyer – un double olympien de 25 ans originaire de Tsawwassen qui détient plusieurs records nationaux – avait été sanctionné après qu’un échantillon d’urine a été prélevé lors d’une sortie. Le contrôle antidopage de la compétition du 19 janvier 2022 a révélé la présence de SARM LGD-4033, un anabolisant interdit.

SARM LGD-4033 est conçu pour traiter la fonte musculaire et la faiblesse associées au vieillissement et doit être pris sous forme liquide en mélangeant des gouttes de la substance avec de l’eau. SARM est clair et ne décolore pas l’eau, ni ne change sensiblement le goût.

À la suite de la notification par le CCES du «résultat d’analyse anormal», Thormeyer a accepté la violation et une suspension provisoire volontaire à compter du 15 février 2022.

Thormeyer et le CCES ont également demandé conjointement une audience pour déterminer la période de suspension appropriée.

À la suite d’une audience le 5 octobre 2022, l’arbitre Yves Fortier a confirmé que puisque Thormeyer avait ingéré sans le savoir la substance interdite, il ne portait « aucune faute ou négligence significative » pour la violation.

En conséquence, Fortier a conclu qu’une période de suspension de 12 mois commençant le 15 février 2022 – la date de la suspension provisoire de Thormeyer – serait « équitable, juste, raisonnable et appropriée ».

Pendant ce temps, Thormeyer n’est pas admissible à participer à quelque titre que ce soit avec tout sport signataire du Programme canadien antidopage, y compris en s’entraînant avec des coéquipiers.

Son inéligibilité prendra fin le 14 février 2023.

Dans sa soumission conjointe à l’audience avec le CCES, Thormeyer a déclaré qu’il avait ingéré le SARM sans le savoir lorsqu’il avait bu dans une bouteille d’eau dans la maison de son partenaire Chad Poloni alors qu’il se remettait d’un épisode de COVID-19.

Thormeyer a déclaré que même s’il savait que Poloni avait pris du SARM à des fins récréatives dans le cadre de son régime de remise en forme dans le passé, Poloni lui avait dit aussi récemment qu’en novembre 2021 qu’il avait arrêté de prendre le médicament, et Thormeyer “fait entièrement confiance” à Poloni pour lui dire s’il décidait d’utiliser à nouveau SARM.

En décembre, le couple s’est rendu à Hawaï pour le Nouvel An, avec un retour prévu à Vancouver le 5 janvier 2022. Cependant, Poloni a été contraint de rester à Hawaï après un test COVID non concluant, et Thormeyer a choisi de rester chez Poloni au cas où il était positif car il ne voulait pas infecter son colocataire.

Thormeyer a été testé positif les 8 ou 9 janvier et mis en quarantaine au domicile de Poloni, où il est resté pendant qu’il se remettait de la maladie. Poloni est rentré chez lui le 17 janvier et, sans le dire à Thormeyer, a repris la prise de SARM.

On pense que Thormeyer a ingéré du SARM le soir du 17 ou du 18 janvier en buvant dans la bouteille d’eau de Poloni à côté du lit qu’ils partageaient.

La soumission conjointe a noté que Thormeyer n’avait jamais eu de résultat d’analyse anormal ou de violation des règles antidopage malgré des années de tests.

Il a en outre souligné son travail en dehors de la piscine, y compris le rôle de leader qu’il a assumé dans la communauté LGBTQI2S depuis sa sortie publique en 2016, et sa réussite académique (il a commencé son doctorat en zoologie à l’UBC deux mois après avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021).

