L’équipe olympique des réfugiés (EOR) du CIO représentera 100 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’Olympic Refuge Foundation (ORF) profitera de cette opportunité pour promouvoir l’inclusion des jeunes touchés par le déplacement par le sport dans la préparation des Jeux et au-delà en Ile de France. Ce fut un sujet de discussion majeur lors du conseil d’administration de l’ORF qui s’est tenu au siège du comité d’organisation de Paris 2024.

Après sa réunion, le conseil d’administration de l’ORF, présidé par le président du CIO Thomas Bach et le vice-président du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi, est allé visiter le programme phare de l’ORF à Paris, Terrains d’Avenir. Le programme, qui inclut un large éventail de partenaires de mise en œuvre, vise à fournir un accès au sport à 7 000 jeunes touchés par le déplacement d’ici 2025 et à façonner un mouvement qui continuera à avoir un impact longtemps après les Jeux Olympiques.

Terrains d’Avenir est cofinancé par le Ministère des Sports et les Jeux Olympiques et Paralympiques, porté par Kabubu, PLAY international, Emmaüs Solidarité, Ovale Citoyen, Fútbol Más et la Fondation Humanitaire Taekwondo, avec le soutien de la Ville de Paris, le Comité d’organisation de Paris 2024, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le HCR France.

Avant et pendant les Jeux de 2024, l’ORF s’efforcera d’établir un lien fort entre l’EOR, qu’elle gère, et les communautés déplacées vivant en Ile de France. Lors de la visite, le président de l’ORF, Thomas Bach, a personnellement invité 10 jeunes déplacés engagés dans le programme Terrains d’Avenir à assister avec lui à un événement aux Jeux de 2024 et à soutenir l’EOR.

Le président Bach a déclaré : « Les athlètes de l’équipe olympique des réfugiés démontrent au public mondial que nous faisons tous partie de la même humanité. Leur participation aux Jeux Olympiques est un signal clair que les réfugiés sont nos semblables – qu’ils constituent un enrichissement pour la société tout comme ils constituent un enrichissement pour notre communauté olympique. Grâce à son travail, l’Olympic Refuge Foundation mettra en relation l’équipe olympique des réfugiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les communautés déplacées, et en particulier les réfugiés qui vivent à Paris et dans ses environs.

Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré : « Le sport transcende véritablement les frontières et rassemble les gens. Il n’y a pas de meilleur moyen d’aider les réfugiés à se remettre d’expériences de traumatisme et d’aliénation que de les inclure dans leur nouvelle société par le biais du sport – nous en avons été témoins en action.

Au cours de la réunion du conseil d’administration d’aujourd’hui, sept nouveaux boursiers pour athlètes réfugiés ont également été annoncés. Les sept athlètes qui rejoignent le programme de soutien aux athlètes réfugiés et qui viseront à être sélectionnés dans l’équipe olympique des réfugiés de Paris 2024 représentent six sports, cinq Comités Nationaux Olympiques (CNO) hôtes et quatre pays d’origine :

Mahdi Ahmadian (tennis de table, Iran, CNO hôte : Autriche)

Marzieh Hamidi (taekwondo, Afghanistan, CNO hôte : France)

Yekta Jamali Galeh (haltérophilie, Iran, CNO hôte : Allemagne)

Kun Waar Liem (athlétisme, Soudan du Sud, CNO hôte : Kenya)

Kiruhura Emmanuel Ntagunga (athlétisme, République démocratique du Congo, CNO hôte : Kenya)

Jamal Valizadeh (lutte, Iran, CNO hôte : France)

Dorsa Yavarivafa (badminton, Iran, CNO hôte : Grande-Bretagne)

Cela porte le nombre total de boursiers pour athlètes réfugiés actuels à 53. Depuis l’annonce précédente en décembre 2022, cinq athlètes ont rejoint le programme de transition de carrière pour athlètes et reçoivent une subvention de la Solidarité Olympique. La liste complète des boursiers pour athlètes réfugiés est disponible ici.

Le Conseil d’administration de l’ORF a également eu l’occasion d’observer Nous osons rêver, le documentaire indépendant réalisé par le réalisateur réfugié nominé aux Oscars Waad Al Kateab, qui met en scène cinq athlètes dans leur voyage vers les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le film sera présenté en avant-première au Tribeca Film Festival à New York le 11 juin. Dans l’esprit de connecter les communautés déplacées avec l’équipe olympique des réfugiés du CIO, les jeunes participants de Terrains d’Avenir seront invités à regarder Nous osons rêver à Paris en 2024. Cela fera partie d’une campagne d’impact menée par Joe Gebbia, membre du conseil d’administration et producteur de films de l’ORF, en partenariat avec l’ORF. La campagne visera à changer la façon dont le monde perçoit les réfugiés et le rôle que le sport peut jouer pour les soutenir.

CIO/Greg Martin

Avoir un impact grâce au sport

Le Conseil d’administration a également discuté de la croissance continue et de l’ambition de l’ORF. En 2022, la Fondation a lancé trois nouveaux programmes, au Bangladesh, en France et en Turquie, et a répondu à la crise ukrainienne en lançant un programme pilote pour répondre aux besoins de santé mentale des réfugiés ukrainiens.

L’ORF attirera l’attention sur la crise ukrainienne en travaillant à la fois avec des professionnels du sport et des professionnels de la santé mentale pour les former à une forme de premiers secours psychologiques adaptée au contexte sportif. Cela a commencé en France, en Moldavie et en Pologne, où les sessions de formation ont touché 51 000 jeunes, et le Conseil s’est engagé à étendre cette initiative afin de répondre aux besoins urgents des réfugiés ukrainiens et au problème pressant de la santé mentale.

Une plus grande participation des réfugiés à des sports organisés et sûrs est également un outil important pour atteindre les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés. Par l’intermédiaire de la Coalition du sport pour les réfugiés, l’ORF travaille en étroite collaboration avec ses deux partenaires co-organisateurs, le HCR et la Fondation Scort, pour élaborer un engagement en matière de sport pour le Forum mondial sur les réfugiés en décembre de cette année. En plaçant le sport fermement à l’ordre du jour du Forum et en réunissant un large éventail d’acteurs du Mouvement olympique, de la société civile, du secteur privé et des secteurs du développement et de l’humanitaire, l’ORF vise à susciter des engagements et à créer une lame de fond qui atteindra des centaines de milliers de personnes déplacées.

« Nous saluons chaleureusement l’engagement de l’Olympic Refuge Foundation à mener cet engagement commun autour du sport et espérons que d’autres partenaires soutiendront cet effort. La Coalition du sport pour les réfugiés est une plateforme fantastique et un véritable exemple de la devise olympique révisée, « plus fort, plus vite, plus haut – ensemble ». En travaillant collectivement de cette manière, nous pouvons tous apporter un changement positif pour les personnes déplacées partout dans le monde », a ajouté Grandi.

Un million de jeunes touchés par le déplacement pourront accéder au sport en toute sécurité d’ici fin 2024

L’ORF a un objectif ambitieux : qu’un million de jeunes touchés par le déplacement aient accès à un sport sûr d’ici fin 2024. Jusqu’à présent, 215 000 jeunes ont eu accès à un sport sûr grâce aux programmes de l’ORF, et en 2021 et 2022. la majeure partie de la portée résulte d’un engagement direct et de la fourniture d’espaces sportifs sûrs. Au cours des deux prochaines années, l’ORF vise une croissance et une portée exponentielle grâce aux plans qui ont été présentés aujourd’hui au Conseil d’administration.

L’engagement de l’ORF à mettre le sport au service des personnes déplacées a été reconnu l’année dernière lorsqu’il a reçu le Prix Princesse des Asturies pour le Sport.

Le conseil d’administration de l’ORF est présidé par le président du CIO, accompagné du vice-président, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et de neuf autres membres du conseil d’administration.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, Felicite Rwemwerika et Josefina Salas ont été reconduites à l’unanimité au Conseil d’administration pour un nouveau mandat de quatre ans.

Le Comité International Olympique est une organisation internationale à but non lucratif, civile, non gouvernementale, composée de bénévoles qui s'engage à construire un monde meilleur grâce au sport. Elle redistribue plus de 90 pour cent de ses revenus au mouvement sportif au sens large, ce qui signifie que chaque jour, l'équivalent de 4,2 millions de dollars est destiné à aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

