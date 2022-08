L’Olympiastadion s’élève en admiration devant l’incroyable esprit sportif décrit par l’athlète andorran

Des exemples incroyables d’esprit sportif ont été démontrés par de nombreux athlètes dans tous les domaines. Un tel incident émouvant s’est produit lors des Championnats d’Europe à Munich, où l’athlète andorran Nahuel Carabana a prouvé une fois de plus qu’il n’y a pas que la victoire dans le sport.

Lors de l’épreuve masculine du 3000 m steeple, l’athlète et leader de la course danois Axel Vang Christensen s’est blessé au mollet après avoir sauté par-dessus une barrière un peu plus de 300 m après le début de la course. Il était allongé sur la piste à l’agonie tandis que les autres coureurs manœuvraient pour le contourner.

C’est alors que Carabana a fait preuve d’un esprit sportif spectaculaire en interrompant sa course pour surveiller son coéquipier. L’athlète andorran a aidé Christensen blessé à se relever, puis l’a emmené hors du circuit pour éviter toute gêne aux autres athlètes.

Carabana a ensuite poursuivi sa course pendant que le Danois était soigné par des médecins et sorti du stade. Naturellement, Carabana a enregistré sa course la plus lente et a terminé dernier, près d’une minute derrière le vainqueur Osama Zoghlami.

Dans l’interview d’après-course, Carabana a révélé pourquoi il avait abandonné son avance et aidé instantanément son adversaire.

«Il (Christensen) aurait pu être blessé plus gravement. Peut-être que je peux faire quelque chose de bien aujourd’hui, pensai-je. C’est pourquoi j’ai pris cette décision », a déclaré Carabana.

Toute la foule de l’Olympiastadion de Munich s’est levée et a applaudi le geste étonnant de l’Andorran. Carabana, qui a couru seul les derniers mètres de la course, s’est dit ravi et captivé par la reconnaissance de la foule.

“Le public m’a montré que j’avais fait quelque chose de très bien. Ce n’était pas mon jour, mais au moins je pouvais aider quelqu’un », a-t-il ajouté.

Nahuel Carabana est devenu le médaillé de bronze européen U-23 du 3000 m steeple masculin en 2021. Le joueur de 22 ans est présenté par beaucoup comme l’un des athlètes émergents de l’événement sportif. Pendant ce temps, Christensen a été transporté hors de la piste sur une civière et a été examiné dans un hôpital voisin.

