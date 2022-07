L’Olympiade d’échecs est arrivée dans son pays d’origine au cours de la 75e année de l’indépendance, déclare le Premier ministre Modi

L’année où l’Inde va célébrer le 75e anniversaire de l’indépendance, il est normal que l’Olympiade d’échecs soit arrivée dans le pays, la patrie des échecs, a déclaré jeudi le Premier ministre Narendra Modi.

Inaugurant l’Olympiade d’échecs, Modi, qui portait une chemise blanche, un dhoti blanc et un châle blanc avec une bordure à carreaux noirs et blancs, a déclaré aux joueurs d’échecs et aux officiels que c’était un honneur de les avoir présents à une occasion aussi importante.

Il a également déclaré ouverte la 44e Olympiade d’échecs en déclarant : “Que les Jeux commencent”.

Citant Thirukural, Modi a déclaré que le but de gagner et de vivre est d’être hospitalier et que l’Inde croit en «Athithi Devo Bhava» – un invité est semblable à Dieu.

Énumérant les nombreuses premières de la 44e Olympiade d’échecs – la première fois que l’événement a lieu dans le lieu d’origine du jeu, la première fois que c’est l’Asie en trois décennies, avec le plus grand nombre de pays, d’équipes participantes et la première fois ayant le relais de la torche, il a dit que le lieu de l’événement est plus approprié.

Modi a déclaré que le Tamil Nadu avait un lien historique fort avec les échecs et qu’il existe un temple du Seigneur Shiva appelé Chathuranga Vallabha Nathar Temple dans le village de Poovanur, dans le district de Tiruvarur.

Il a également déclaré que le sport avait le pouvoir d’unir les gens et qu’il n’y avait pas de perdants.

“Il y a des gagnants et des futurs gagnants”, a déclaré Modi.

Il a également dessiné les couleurs des équipes les mieux classées dans la section Open et féminine.

Dans la section féminine, l’équipe indienne la mieux classée jouera avec des pièces noires tandis que dans la catégorie Open, l’équipe américaine jouera également avec les mêmes pièces de couleur.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a déclaré que le gouvernement de l’État avait sanctionné Rs 102 crore pour avoir accueilli l’Olympiade.

Il a également remercié Modi d’avoir accepté d’inaugurer l’événement bien que l’invitation ait été faite par téléphone depuis l’hôpital pour Covid-19.

Des programmes culturels colorés mettant en vedette les arts traditionnels de l’Inde ont été organisés au stade Jawaharlal Nehru ici et ont diverti le public qui comprenait des joueurs d’échecs de divers pays, des ministres de l’Union et du Tamil Nadu, des législateurs, des acteurs de cinéma et d’autres.

Le jeune garçon Lydian Nadhaswaram a tenu le public en haleine en jouant du piano. Tout comme l’artiste de sable Sarvam Patel avec son art.

Le grand maître indien et l’une des meilleures joueuses d’échecs au monde, K.Humpy, a administré la promesse du joueur.

La 44e Olympiade d’échecs se tiendra au Four Points by Sheraton Mahabalipuram Resort and Convention Center à Mamallapuram.

Au total, environ 350 équipes de plus de 180 pays participent à l’événement en 11 rondes qui débutera le 29 juillet à 15 h. La ronde finale aura lieu le 9 août.

La FIDE a interdit à la Russie et à la Biélorussie de participer à l’événement suite à l’action militaire russe en Ukraine.

En termes de force de classement, de probabilité de nombre et d’absence de quelques équipes fortes, l’Inde devrait figurer dans le décompte des médailles et le palmarès de l’Olympiade d’échecs cette année, à moins que quelque chose ne tourne mal.

Au total, 30 joueurs indiens (hommes et femmes) répartis en six équipes (3 open et 3 femmes) s’affronteront pour apporter les honneurs au pays.

Outre l’Olympiade, les scrutins pour élire le nouveau groupe de membres du bureau de la FIDE se tiendront également sur le site.

