L’Olympiade d’échecs de la FIDE touche à sa fin

La 44e Olympiade d’échecs de la FIDE s’est terminée ici mardi au milieu d’événements culturels extravagants, l’équipe “B” de l’Inde s’étant contentée d’une médaille de bronze dans la section Open.

Présidant la cérémonie de clôture, le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a déclaré que le gouvernement de l’État avait mis en œuvre plusieurs programmes dans le cadre du «modèle dravidien», pour faire de l’État un pionnier dans le sport.

Il a déclaré que les joueurs et les officiels ramèneraient chez eux non seulement des souvenirs, mais aussi la tradition, la culture et le goût de la cuisine tamoule. Pour faire du Tamil Nadu un pionnier du sport, le gouvernement de l’État, sous son “modèle dravidien”, a conçu et mis en œuvre plusieurs programmes, a-t-il ajouté.

Le secrétaire en chef V Irai Anbu, le président de la All India Chess Federation, Sanjay Kapoor et Mentor Team India, Viswanathan Anand étaient parmi les personnes présentes.

Le ministre du Développement des sports du Tamil Nadu, Siva V Meyyanathan, a salué le ministre en chef, MK Staline, pour sa “vision, sa mission et sa passion” qui ont conduit au formidable succès de l’Olympiade. “Nous avons créé l’histoire”, a déclaré le ministre et a remercié le Centre pour son soutien indéfectible et sa coopération pour le grand succès de l’événement, qui serait un chapitre glorieux dans l’histoire de l’État.

Le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, a déclaré qu’ils avaient été très bien accueillis à Chennai et a exprimé sa joie et sa gratitude pour l’hospitalité. Il a salué l’Inde comme la patrie des échecs. Transmettant la profonde gratitude du corps d’échecs à l’Inde – l’Union et les gouvernements des États – à Staline et à tous les gens, y compris les conducteurs de véhicules, il a déclaré : “Nous sommes venus ici à Chennai en tant que famille unie, aujourd’hui nous sommes encore plus unis et encore plus forts”.

La cérémonie de clôture de la 44e Olympiade d’échecs FIDE s’est avérée être une soirée sociale alors que des événements mettant en valeur le riche patrimoine culturel du Tamil Nadu comme Jallikattu ont été présentés et des programmes musicaux impressionnants ont été organisés.

Spectaculaire spectacle de danse-théâtre, « Tamizh Mann » a capturé les sacrifices des combattants de la liberté du Tamil Nadu. Le célèbre acteur Kamal Haasan a donné la voix off pour l’événement, qui faisait partie des célébrations du 75e anniversaire de l’indépendance.

Des joueurs, Manuel Aaron, premier maître international d’échecs en Inde, originaire du Tamil Nadu et des officiels ont été parmi ceux qui ont été honorés.

L’équipe indienne “B” s’est contentée d’une médaille de bronze dans la section Open tandis que l’équipe féminine indienne “A” a également terminé troisième de l’Olympiade d’échecs. L’Inde « B » a battu l’Allemagne 3-1 lors de son match du dernier tour pour terminer à la troisième position de l’événement Open.

