Lolo Jones pleure dans la vidéo de congélation d’œufs de FIV – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Lolo Jones va de l’avant dans son cheminement pour devenir mère. La coureuse de haies et bobeuse olympique s’est rendue sur son Instagram le jeudi 4 août pour partager son processus émotionnel de FIV, y compris ses craintes de manquer d’avoir une famille avant son anniversaire marquant. À côté d’un clip d’elle en train de fondre en larmes, Lolo a écrit: «Terrifiée. 15 jours avant mes 40 ans. Rien ne m’a fait plus peur que de sentir que je manque de temps pour fonder une famille.

Lolo a poursuivi en disant qu’elle avait d’abord pensé à «congeler» ses œufs à l’âge de 30 ans. “Je n’arrêtais pas de penser que je rencontrerais mon mari et que tout s’arrangerait”, a-t-elle expliqué. “Eh bien, je suis presque 10 ans plus tard et ce n’est pas le cas.”

Tout en essuyant des larmes dans la vidéo d’accompagnement, Lolo a admis: “J’ai attendu mon mari pendant tant d’années et je deviens juste folle. Et je suis sur le point d’avoir 40 ans et je suis très stressé en ce moment.

Stars de plus de 40, 50 et 60 ans qui font la moitié de leur âge ou moins

Le clip comprenait des moments privés pendant le processus de Lolo, tels que plusieurs visites chez le médecin, des analyses de sang, l’attente de résultats et même des aperçus de l’athlète se donnant des coups dans l’abdomen. Bien que l’expérience ait parfois semblé douloureuse, Lolo s’est assuré d’encourager les autres à rechercher des options. “Si vous savez que vous voulez fonder une famille mais que vous ne pouvez tout simplement pas le faire maintenant, peut-être pour des raisons de carrière ou si vous n’avez pas de mari, envisagez de congeler vos ovules.”

“Je veux encourager les femmes à vérifier cela plus tôt”, a-t-elle poursuivi. « Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Vous pouvez avoir 35 ans et avoir le nombre d’œufs de quelqu’un qui a 25 ans ou vous pouvez avoir 25 ans et déjà perdre vos œufs à un rythme élevé.

Lien connexe Lié: Les frères de Peyton Manning : tout ce qu’il faut savoir sur Eli et Cooper

Les mots de soutien ont résonné auprès de ses fans, car beaucoup l’ont remerciée dans la section des commentaires pour avoir été si courageuse et avoir révélé ses difficultés. “Merci d’avoir partagé votre parcours. Je sais que ce n’est pas une chose facile à faire. Je suis fier de toi à TELLEMENT de niveaux », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre l’a posté,« Tu es si fort Lolo que tu envoies beaucoup d’amour et de bonne énergie.

Lolo a terminé son message émouvant en disant qu’elle fournira “des mises à jour à venir sur le résultat”. HollywoodLa Vie tiendra également les fans au courant.