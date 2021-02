Lolo Jones affirme avoir été «forcée» de quitter le défi

Sur l’épisode de cette semaine de Le défi, concurrent et olympien Lolo Jones a quitté le spectacle. Maintenant, elle prétend qu’elle a en fait été « forcée » de quitter la série télé-réalité MTV.

Le réseau câblé n’a pas commenté les remarques du lanceur olympique de 38 ans et du bobsleigh, faites sur Twitter le jeudi 25 février.

«mtv le défi m’a obligé à arrêter, et ce sont des faits», at-elle tweeté. « Je n’ai jamais rien abandonné de ma vie. Heck, je suis l’un des plus anciens olympiens car je n’ai pas arrêté, j’ai été mis à l’écart avant le spectacle et on m’a dit de donner l’impression que je devais partir. »

Jones a concouru sur Le défi: les champions contre les pros en 2017 et est revenu pour Le défi: les agents doubles, qui a été filmé l’année dernière. Dans l’épisode de mercredi de la dernière saison, elle annonce qu’elle quittait la série. Elle avait précédemment exprimé sa déception face à sa performance et le refus des autres concurrents de lui permettre de participer à la finale.

« Il y a tellement de secrets que les téléspectateurs ne connaissent pas », at-elle tweeté jeudi. « J’espère que les gens se souviendront que le défi n’est pas une vraie compétition, c’est une émission de télévision. Ils ne montrent pas l’image complète mais ce qui est divertissant. Donc, avant d’écrire des messages de haine, sachez que vous êtes juge et jury sans preuve complète. »