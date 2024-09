Lollipop Chainsaw RePop fidèle à l’original avec le même sang, les mêmes succès Xbox et plus encore

Lollipop Chainsaw RePop a le même contenu et les mêmes succès que le jeu original

Il ne nous reste plus beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir plonger dans les succès de Lollipop Chainsaw RePop, puisque le jeu d’action remasterisé sera lancé sur Xbox Series X|S le 12 septembre en Occident et le 25 septembre dans le monde entier. Il arrivera sur Xbox One plus tard cette année. Avant l’arrivée du jeu, le développeur Dragami Games a confirmé que

Lollipop Chainsaw RePop sort ce mois-ci avec deux modes différents : le mode Original et un nouveau mode RePop avec moins de violence et des effets de dégâts de style bande dessinée. Bien que le mode Original intègre toutes les fonctionnalités familières du jeu Lollipop Chainsaw original, Dragami affirme avoir apporté quelques modifications au gameplay, mais rien n’a été modifié en termes de contenu.

Tel que partagé par le fondateur de Dragami Games et producteur de Lollipop Chainsaw RePop Yoshimi Yasuda sur X« Le mode original reproduit la même expression sanglante, la même production de cinématiques, la même conception des personnages, le même mouvement, la même image d’introduction des personnages de style bande dessinée, le même costume, les mêmes exploits, etc. que la version originale. Aucune demande de modification de la part d’aucune plateforme n’a été soumise pour approbation à ce mode original. »

En ce qui concerne les changements apportés par l’équipe, Yasuda affirme que tous les paramètres du mode Original ont été ajustés pour en faire un jeu d’action moderne. « Il s’agit notamment de la puissance d’attaque, de la vitesse de déplacement, de la portée des mouvements de la caméra, du temps d’acceptation des combos, des compétences de combo initiales, etc. D’autres changements incluent le nombre de balles restantes dans le blaster, les changements dans le comportement des techniques de nick, [the] ajout d’une option QTE automatique, changement du jeu de toutes les étapes en mode classement en une attaque chronométrée, modifications de la gamme de la boutique, ajustements de prix, ajout d’un système d’attaque combo, qualité d’image, résolution, FPS, et ajout de la voix de Yukari Tamura. »

Yasuda explique que certaines corrections de bugs et améliorations de la qualité de vie ont été « négligées lors de la vérification finale de la version originale », et ont été corrigées dans le mode RePop. « Nous avons soumis un patch Day 1, mais il ne s’agit pas d’une demande de correction de la part du fournisseur de la plateforme ; notre objectif est plutôt de corriger les bugs et d’améliorer la qualité du mode de classement. »

Bien que nous n’ayons pas encore vu les réalisations de la Xbox, nos collègues de TrueTrophies ont a partagé les trophées Lollipop Chainsaw RePopqui sont identiques au jeu PS3 original, nous nous attendons donc à ce qu’il soit identique sur Xbox – et oui, il inclura cette réalisation controversée.