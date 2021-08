Lollapalooza remplace DaBaby au milieu de la controverse sur les propos homophobes

Le rappeur DaBaby ne jouera plus un concert de clôture à Lollapalooza dimanche à la suite d’une controverse sur des propos homophobes, a annoncé le festival de musique de Chicago.

L’artiste de 29 ans, six fois nominé aux Grammy, a été critiqué pour des remarques désobligeantes faisant référence au VIH/SIDA lors de son set dimanche dernier au festival Rolling Loud à Miami. Quelques jours plus tard, il s’est impliqué dans plus de controverse avec des sentiments similaires après avoir sorti sa chanson NSFW et son clip « Giving What It’s Supposed to Give ».

Dans une partie du clip, DaBaby brandit une pancarte indiquant « SIDA » alors qu’il rappe : « Nous aimons le SIDA, je suis sur ton (juron), nous ne partirons pas. »

À la fin de la vidéo, un dernier écran lit en lettres aux couleurs de l’arc-en-ciel : « Ne combattez pas la haine par la haine. Je m’excuse d’être moi de la même manière que vous voulez la liberté d’être vous. »

Le dimanche matin, la fête de la musique tweeté: « Lollapalooza a été fondée sur la diversité, l’inclusivité, le respect et l’amour. Dans cet esprit, DaBaby ne se produira plus à Grant Park ce soir. »

USA TODAY a contacté les représentants de DaBaby pour de plus amples commentaires.

DaBaby, Big Wild et Foo Fighters étaient tous initialement prévus pour interpréter les derniers sets de Lollapalooza ce week-end.

Le créneau horaire du rappeur à 21 heures sur la scène Bud Light Seltzer sera occupé par Young Thug, qui devait initialement se produire à 16 heures sur la scène T-Mobile. Le rappeur « PTSD » G Herbo, qui a fait une apparition lors du set de Miley Cyrus jeudi, remplacera Young Thug.

Qui est DaBaby ? Rencontrez le rappeur en tête des charts derrière ‘Rockstar’

Parmi d’autres remarques désobligeantes faites lors de son set à Rolling Loud à Miami, par vidéo partagée par TMZ, DaBaby a dit au public de lever la lampe de poche de son téléphone portable en l’air « si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH / SIDA ou l’un d’entre eux mortellement maladies sexuellement transmissibles qui vous feront mourir dans deux à trois semaines.

« Connaissez vos faits » :Madonna, Questlove, plus de stars condamnent les commentaires homophobes de DaBaby

Ses commentaires et ses excuses ultérieures ont suscité la réaction de ses collègues musiciens, dont Madonna, Questlove, Elton John et Dua Lipa. La société de vêtements BoohooMan a également coupé les ponts avec le rappeur.

DaBaby a tenté de revenir sur ses remarques lundi sur Instagram Live, selon un enregistrement d’écran publié sur TMZ, affirmant que ses commentaires étaient un « appel à l’action » au lieu d’une diatribe, bien qu’il ait continué à faire des remarques désobligeantes supplémentaires sur la communauté LGBTQ.

Il s’est depuis excusé, affirmant qu’il n’avait rien contre la communauté LGBTQ.

« Quiconque a déjà été affecté par le sida/le VIH a le droit d’être bouleversé », DaBaby tweeté. « Ce que j’ai dit était insensible même si je n’ai pas l’intention d’offenser qui que ce soit. »

Contribution : Edward Segarra et Amy Haneline