Lollapalooza Inde : BTS ARMY déçu ; Les fans de Jackson Wang se réjouissent alors qu’il rejoint AP Dhillon, Imagine Dragons et plus

Il y a quelques mois, Lollapalooza a été annoncé en Inde. C’était à peu près à la même époque que BTS membre Jung Hoseok alias J-Hope dans le Lollapalooza de Chicago. Les inscriptions anticipées se sont ouvertes sans la liste des artistes et de nombreux mélomanes indiens ont réservé des billets en espérant au moins un des artistes de BTS. Aujourd’hui, tôt le matin, Lolla Inde abandonné la liste des artistes et BTS ARMÉE est assez déçu. Cependant, nous avons Jackson Wang, AP Dhillon, Imagine Dragons et plus sur la liste.

BTS ne fait pas partie de la liste des artistes de Lolla India

En parlant de la formation d’artistes de Lolla India, outre AP Dhillon, Jackson et Imagine Dragons, nous avons également Greta Van Fleet. Diplo, Pratik Kuhad, Madeon, Alec Benjamin, Apashe et bien d’autres. Il y a environ 40 artistes qui se produisent au Lollapalooza en janvier 2023. Le festival de musique se tiendra à l’hippodrome de Mahalakshmi sur deux jours, soit les 28 et 29 janvier. L’annonce de Lollapalooza était une énorme tendance dans Hollywood News il y a des mois.

LE MOMENT QUE NOUS ATTENDONS TOUS ! 40 artistes à travers une grande variété de sons, de styles et d’époques. C’est Lollapalooza Inde 2023 ! Billets disponibles dès maintenant le ???.??????????.??? pic.twitter.com/mBH54XwwBK Lollapalooza Inde (@LollaIndia) 3 novembre 2022

Les fans indiens déçus

Tous les musicophiles indiens sont déçus du line-up semble-t-il. Beaucoup de gens ont appelé les organisateurs en disant qu’ils avaient trop fait de bruit avant. Certains ont tweeté souhaitant vendre leurs billets pour les lève-tôt. BTS ARMY fait également partie de la liste des fans déçus. Ils espéraient qu’au moins un des garçons se produirait dans le pays. Découvrez les tweets ici :

tu as trop mis ça en avant pour que la programmation soit ce milieu femme de l’armée ?? ?? (@namjo_onsmuse) 3 novembre 2022

C’est tout??? Je deviens tôt le matin avec espoir NiHa?7 (@Niharik71066104) 3 novembre 2022

Ikr ? Ivanna (@Ivanna0613) 3 novembre 2022

Hype pour rien même réveillé pour rien- Candes_candy | PRE-BOARDS (@jjk_ishi) 3 novembre 2022

Je ne pense pas que quelqu’un achètera? ?Mirchi ?| Femme de militaire ? ? (@Vminsslutt) 3 novembre 2022 Jackson Wang !! Wohoooo ? Ivanna (@Ivanna0613) 3 novembre 2022

Bonne nuit pic.twitter.com/G8pSOL7J1T DiV ____ Fille (@DiYa73943910) 3 novembre 2022

Pour combien allez-vous vendre votre billet ? armée_jindong (@shreya0312) 3 novembre 2022

JE NE VOIS PAS NAMJOON IMMA KMS nya (semi ia) (@koolblackwhole) 3 novembre 2022

Ceci est tellement mauvais. Trash absolu d’une programmation !! Kedar Panditrao (@kedar2711) 3 novembre 2022

Lmao ? 7&infini ? (@Anouchka_241307) 3 novembre 2022

Bah sérieusement. La discussion à 2 heures du matin en valait la peine La_femme_militaire_de_jimin (@hoe_for_jimin) 3 novembre 2022

C’est une poubelle absolue pic.twitter.com/pw6Gd1O8Oz Tanya Madaiah (@madaiah_tanya) 3 novembre 2022

Une déception ?? Mais j’espère que Jackson s’amusera ici ?? sept ? ? (@googoogieee) 3 novembre 2022

Jackson Wang exprime son enthousiasme à l’idée de venir en Inde

Jackson Wang, membre de GOT7 et rappeur/chanteur, a également de nombreux fans en Inde. Il a utilisé son compte Twitter et a exprimé sa joie de venir en Inde. Le hitmaker de Blow and Magic Man a partagé qu’il voulait venir en Inde depuis longtemps. Les fans de Jackson Wang sont très heureux qu’il vienne se produire en Inde.

JACKSON WANG VIENT EN INDE !? Dynastie Min ?? ? (@ BTSwift137) 3 novembre 2022

Jackson, Alec, Imaginez des dragons ???? OMG, je m’attendais à bien plus… mais au moins ces 3 sont sur ma liste depuis toujours… Je n’arrive toujours pas à comprendre que JACKSON WANG va être là ?????? Ayusha Nahak (@AyushaNahak) 3 novembre 2022

Jackson Wanggg #HOMME MAGIQUE ??? Adelinejmiller ? TOUR DU MONDE MAGICMAN ? (@adelinejmiller) 3 novembre 2022

Jackson Wang oh mon Dieu ??..je ne rêve pas bien ! Je n’en crois pas mes yeux. Super excité de le voir Karishma shylendra (@Karishmashylen1) 3 novembre 2022

Jackson est le seul artiste que je connaisse Siddhi ? c’est-à-dire ? (@sweetpill_astro) 3 novembre 2022

Divine, The Wombats, Bloodywood et Bombay Brass se produiront également au Lollapalooza Indian 2023.