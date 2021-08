Lollapalooza Crowd donne à Twitter un mal de tête

Le festival de musique Lollapalooza de Chicago, qui a duré quatre jours, a débuté récemment et a attiré des foules immenses qui ont jeté la prudence au vent. Quelque 1 000 000 de personnes étranges pouvaient être vues sur des photos virales, pour la plupart sans masque et sans distance sociale par aucun effort d’imagination. Twitter n’en avait rien à faire. Lollapalooza est un festival de musique annuel de quatre jours qui se tient à Grant Park à Chicago, dans l’Illinois. Le festival, qui a commencé comme un événement de tournée en 1991, propose désormais des genres musicaux qui incluent, sans s’y limiter, le rock alternatif, le heavy metal, le punk rock, le hip hop et la musique électronique. Le festival s’est déroulé malgré l’augmentation des cas de la variante Delta du nouveau coronavirus à Chicago et à travers le pays. Les organisateurs ont exigé que les participants portent des masques dans tous les espaces intérieurs, et tous les invités devaient présenter une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif pour entrer dans le festival, a rapporté Buzzfeed.

Partageant des photos du festival, certains ont déclaré qu’il s’agissait d’une invitation flagrante à Covid-19 et à la variante Delta à propagation rapide, tandis que d’autres ont déclaré que les foules en cascade seraient l’objet de cauchemars même en temps de non-pandémie.

Certains utilisateurs de Twitter ont vivement critiqué les participants au festival, tandis que d’autres ont fait face aux visuels légèrement dérangeants avec les mèmes.

Si vous êtes généralement préoccupé par cette pandémie mondiale, comme nous devrions tous encore l’être, je ne recommande pas de regarder les photos de Lollapalooza. Cela ne vous fera pas vous sentir mieux dans l’état des choses. — Meg (@WestCoastGirlie) 3 août 2021

cette foule à Lollapalooza à elle seule a créé une toute nouvelle souche de covid fr fr— kate 🇵🇸🇮🇹 (@katelilyalice) 3 août 2021

L’utilisateur suivant était convaincu que la plupart des gens ne voulaient pas réellement que la pandémie se termine.

Je suis à moitié convaincu que beaucoup d’entre vous ne veulent jamais que la pandémie se termine, la réaction à lolllapalooza a été sombre – café (@thesolarcoffee) 3 août 2021

Certains ont comparé les visuels de la galaxie d’Andromède avec la foule de Lollapalooza.

Un utilisateur a opposé les festivités non masquées de Lollapalooza à l’interdiction de voyager.

Vous essayez toujours de décider si les Européens vaccinés sont trop dangereux pour laisser entrer tout en permettant aux citoyens américains de se rendre dans ces mêmes endroits et en permettant à Lollapalooza avec une foule non masquée de 120 000 personnes d’avoir lieu ? Je n’arrive pas à comprendre ça. #LoveIsNotTourism #liftthetravelban– Luke Bromfield (@BromOnYourFace) 3 août 2021

Certains craignaient même que cela ne devienne un « superspreader ».

J’espère que Lollapalooza ne sera pas prouvé être un super épandeur. On dirait que cela pourrait être.— Drstrangelove (@Drstran30745387) 3 août 2021

Partageant une vidéo de la performance de Megan Thee Stallion, un utilisateur a écrit: « Fait amusant: quand elle dit 180 000 chaudasses, elle veut dire des fièvres de 104f ».

Le mépris général pour les normes de Covid-19, associé aux foules potentiellement anxiogènes, a mis certaines personnes au bord du gouffre.

Mentionné à mon coparent que Lollapalooza s’est produit ce week-end. Grand soupir… Puis j’ai vu ça. Mince. Content d’être vieux. Mon anxiété et mon aversion générale pour les gens me garderont à la maison pour toujours maintenant. Il y a peut-être un masque là-dedans. Fin des temps… on dirait que c’est ce que nous faisons. https://t.co/AmskFxdMsa– SupurrKitten (@Supurrkitten) 3 août 2021

Cependant, certaines personnes avaient un tout autre genre de préoccupation, à savoir : comment trouver des toilettes dans cette foule ?

Je soumets toutes les préoccupations évidentes de covid. Mais que font-ils s’ils doivent aller aux toilettes ??— Suzanne (@suzmccraw1) 3 août 2021

Ou comment trouver tout ce que l’on pourrait laisser tomber. Surtout des choses comme les lentilles de contact.

« Personne ne bouge! J’ai laissé tomber ma lentille de contact ! » — Gregory W Nelson (@Gregory35346622) 3 août 2021

En fin de compte, le festival s’est avéré très différent de ce qui était prévu, en raison de la pandémie. Les hordes de personnes qui devaient descendre sur le Grant Park de Chicago pour le festival de musique Lollapalooza devaient prouver qu’elles avaient été vaccinées contre le COVID-19 ou testées négatives pour la maladie au cours des trois derniers jours.

Le festival de cette année était censé être très différent de celui du passé. Pour entrer, les participants devaient présenter leurs cartes de vaccination ou une copie imprimée d’un test COVID-19 négatif datant de moins de 72 heures. Cela signifiait que toute personne avec un laissez-passer de quatre jours qui n’était pas vacciné devrait se faire tester deux fois. De plus, toute personne non vaccinée devra porter un masque.

Les responsables de la santé publique et d’autres ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’un si grand rassemblement, une soirée à l’extérieur, risque de se transformer en un événement à grande diffusion. Les responsables néerlandais ont été choqués après qu’un festival de musique beaucoup plus petit auquel ont assisté 20 000 personnes sur deux jours au début du mois ait entraîné près de 1 000 cas de COVID-19, a rapporté CNBC. Ce festival avait les mêmes garanties que celui de Lollapalooza.

