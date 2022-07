Lollapalooza 2022 : comment diffuser le festival sur Hulu

Lollapalooza est l’un des plus grands festivals de musique dans le pays, et cette année, il apporte des têtes d’affiche de superstar comme Machine Gun Kelly, Green Day, J-Hope de BTS et légendes du heavy metal Métallique à l’historique Grant Park de Chicago. Plus de 170 artistes se produiront sur neuf scènes différentes.

Pourtant, avec les prix élevés de l’essence cet été, une nouvelle variante COVID-19 et l’augmentation constante du prix des billets pour le pass convoité de quatre jours ces dernières années, se rendre à Chicago pour le week-end aurait peut-être été moins faisable pour beaucoup cette année.

Heureusement, pour ceux qui se sentent FOMO, il y a une seconde chance : il vous suffit de lancer votre application Hulu.

Cette année, Hulu est le partenaire de streaming exclusif du festival de musique emblématique, ce qui signifie que vous pouvez regarder l’intégralité de l’ensemble pendant les quatre jours dans le confort de votre foyer. De plus, cela ne se limite pas au plan d’abonnement Live TV de Hulu. Chaque plan, y compris l’abonnement financé par la publicité le plus populaire du streamer, bénéficie du même accès.

Lollapalooza peut être diffusé sur tous les appareils via l’application et le site Web Hulu, et sera disponible en tant que chaîne de télévision en direct pour tous les abonnés, plutôt qu’un format de télévision ou de film vidéo à la demande. L’événement sera disponible sur l’écran d’accueil du service en un clic. Pour plus de détails sur l’horaire et les heures de représentation, consultez la page de Hulu.

La diffusion en direct du festival débutera à 15 h HE le jeudi 28 juillet, avec un set du rappeur australien Sampa the Great, et se poursuivra avec de grands frappeurs comme Still Woozy, Tove Lo, Jazmine Sullivan et Lil Baby jusqu’au légendaire Grammy Award- Le groupe gagnant Metallica monte sur scène à 23h15

Du vendredi au dimanche, le livestream sera divisé en deux canaux pour accueillir les sets se déroulant en même temps. Vous devrez peut-être prendre des décisions difficiles comme regarder le set complet de la tête d’affiche Wallows à 21 h HE samedi ou écouter la performance du groupe de punk rock britannique Idles qui commence à 21 h 30. Mais avec la navigation sur les chaînes, au moins vous aurez plus de flexibilité que ceux qui courent entre les étapes de Grant Park.

Lollapalooza ne sera pas disponible pour regarder après l’événement de diffusion en direct, alors marquez votre calendrier pour attraper votre artiste préféré. Pour ceux qui n’ont pas encore Hulu, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit d’un mois pour ses plans financés par la publicité et sans publicité.