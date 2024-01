L’olivier, symbole de la Palestine et victime muette de la guerre israélienne contre Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza

Al-Fukhari, Gaza – Ahlam Saqr, 50 ans, a pleuré le matin où ses fils ont commencé à couper des branches de ses oliviers pour les brûler afin de faire du feu pour cuisiner, rester au chaud et chauffer l’eau pour se baigner.

C’était une question de survie, dit-elle, de permettre à la famille de survivre aux bombardements israéliens incessants sur Gaza. Mais cela n’a pas rendu plus facile de voir ses quatre arbres bien-aimés se faire démonter.

« La maison semblait si vide. Les arbres avaient leur place dans la maison et il faisait noir quand ils partaient. Nous gardons de beaux souvenirs avec eux”, a-t-elle déclaré.

Contraint de perdre ses « compagnons de vie »

Gaza est soumise à un bombardement et à un siège israéliens brutaux qui ont déplacé la majeure partie de sa population et en même temps empêché l’entrée de carburant, de gaz pour les cuisinières et d’autres produits essentiels.

Au milieu de la misère humaine et de la crise, une série d’autres tragédies se sont produites alors que des familles sont obligées de détruire leurs arbres afin d’avoir du bois de chauffage pour survivre.

Devoir détruire ses propres oliviers, l’un des symboles les plus durables de la Palestine, est une blessure profonde qui a laissé des cicatrices de formes diverses dans le cœur des personnes qui ont parlé à Al Jazeera.

Ahlam n’est pas la seule personne à Gaza qui a dû se séparer de ses arbres bien-aimés juste pour pouvoir nourrir la famille et garder tout le monde au chaud. Dans de nombreux foyers, les gens pleurent de devoir détruire ces témoins vivants et respirants de l’histoire familiale.

« J’avais l’habitude de dire à tout le monde que mes arbres étaient mes compagnons de vie. Ils étaient là lorsque j’élevais mes enfants ici ; ils ont vu toutes les étapes de notre vie », a déclaré Ahlam à Al Jazeera.

Khaled Baraka, 65 ans, pleure également ses arbres, mais il ne sait pas vraiment dans quel état ils se trouvent aujourd’hui car il a été contraint de fuir son domicile à Bani Suheila il y a six semaines.

« J’ai été déplacé… lorsque les chars israéliens sont entrés dans la ville de Khan Younis, nous traversions déjà une période difficile.

« Mon verger et mes champs étaient juste à côté de notre maison et nous avions déjà commencé à brûler des branches », a-t-il déclaré.

Au moment où Khaled et sa famille ont fui Bani Suheila, la moitié des arbres avaient disparu, coupés petit à petit pour les besoins de la famille ou parce que les voisins étaient venus mendier du bois de chauffage pour garder leurs propres enfants au chaud et nourris.

« Pour faire du pain, il faut du feu », dit-il avec amertume. « Sinon, comment était-ce censé arriver ? Il y avait tellement d’espèces d’arbres différentes. Goyaves, citrons, oranges et olives – ils ont tous été coupés et je suis sûr qu’une fois que les forces d’occupation ont pris la zone, elles ont détruit tout ce qui restait.

Khaled a hérité de ses arbres de son père, a-t-il déclaré à Al Jazeera, et la plupart d’entre eux ont au moins 70 ans.

« Ces arbres ont vécu mes moments de joie et de tristesse », a-t-il déclaré. « Ils connaissent mes secrets. Quand j’étais triste et inquiet, je parlais aux arbres, je prenais soin d’eux… mais la guerre a tué ces arbres.

“Les arbres étaient mes amis”

Fayza Jabr, 60 ans, vit seule depuis 10 ans, depuis le décès de son mari. Le couple n’a pas eu d’enfants.

Environ sept ans avant la mort de son mari, elle a planté deux oliviers, un citronnier et un clémentinier autour de sa maison et a passé son temps à en prendre soin et à les regarder fièrement mûrir et porter leurs fruits.

«C’étaient mes amis, ils faisaient partie de ma vie», a déclaré Fayza. « Lorsqu’un arbre portait des fruits, j’appelais le fils du voisin, Abboud, qui a 11 ans. Il m’aidait à cueillir les fruits et à tailler les arbres qui en avaient besoin.

« Je ne voulais pas construire un mur autour de ma maison pour que je puisse voir les arbres de l’intérieur et que les passants puissent profiter du vert.

« À la mi-octobre, mes frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants ont été déplacés vers ma maison à Khan Younis – plus de 30 personnes dans ma petite maison, toutes ayant besoin de nourriture et de pain. Pour y parvenir, nous avons dû utiliser les arbres pour allumer des feux.

Au début, poursuit Fayza, il était possible de trouver des sacs de bois de chauffage au marché et de rassembler 30 dollars pour acheter un sac qui durerait deux jours.

Mais finalement, cette réserve s’épuisait et ses sœurs se réveillaient à l’aube pour chercher de quoi alimenter le feu. Toutes sortes de choses ont été brûlées : du tissu, du plastique et même des chaussures.

« C’était la saison des olives, fin octobre, alors j’ai demandé à ma famille de m’aider à cueillir les olives, sans savoir que ce serait la saison des adieux pour mes arbres.

« Je pense que j’ai eu de la chance de pouvoir cueillir les olives de mes deux arbres. Ils ont plus de 17 ans. Si c’étaient mes enfants, ce seraient des adolescents.

« Environ un mois après la récolte, j’ai remarqué que certaines branches étaient cassées, alors j’ai interrogé mes sœurs à ce sujet. Ils m’ont dit qu’ils avaient été obligés d’abattre les arbres parce qu’il n’y avait pas d’autre solution. Aujourd’hui, le jardin est stérile. Nous avons dû arracher les arbres jusqu’aux racines pour en utiliser jusqu’au bout.

“J’étais triste. C’est difficile pour moi d’abattre mes arbres, mais je ne peux pas être en colère parce qu’il y a des enfants dans la maison qui ont besoin de manger.

La richesse indicible de quatre arbres

Ahlam a emménagé dans sa maison à al-Fukhari il y a environ 20 ans, après que les forces israéliennes ont détruit la première maison de la famille près de Khan Younis.

« L’UNRWA [the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees] construit ces maisons pour nous après que nous ayons été déplacés pendant quelques années, moi, mon mari et nos six enfants, passant d’un abri temporaire à un autre. J’étais tellement heureuse, les nouvelles maisons avaient de l’espace pour planter des arbres et d’autres choses autour d’elles. Rien de tel que les plantes pour rendre un endroit réconfortant.

« Lorsque les employés de la municipalité sont venus donner à chaque maison deux oliviers, je les ai gentiment convaincus de m’en donner quatre à la place, et j’étais tellement content de ces quatre arbres que c’était comme si je possédais un verger entier.

« Ma fille Israa ne pouvait étudier qu’au milieu de ces arbres. Elle les aimait aussi. Mais depuis le début de la guerre, il faut allumer du feu pour cuisiner et c’est un voyage pénible que de chercher du bois. Un jour, nous avons tout utilisé, même des conduites d’eau en plastique, et elles sentaient si mauvais que même la nourriture avait un goût différent.

« Mes fils ont fini par suggérer que nous abattions des arbres. Au début, ils disaient qu’il n’y avait qu’un arbre et que la guerre ne durerait pas longtemps. Mais la guerre ne s’est pas arrêtée et maintenant tous les arbres ont disparu », a déclaré Ahlam.

“Nous avons tellement perdu dans cette guerre que cela ne va pas mettre fin aux arbres qui ressemblaient à nos enfants”, a déclaré Khaled, résigné.

« Nous pleurons ces arbres, mais il n’y a pas d’autre solution. »