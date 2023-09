L’oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky sous pression dans des affaires pénales

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Ihor Kolomoisky était autrefois propriétaire de la banque la plus riche d’Ukraine, une chaîne de télévision qui diffusait une émission populaire mettant en vedette un comédien nommé Volodymyr Zelensky, et a déployé une milice privée pour défendre sa ville natale de Dnipro lorsqu’elle était menacée par les séparatistes soutenus par la Russie en 2014. Aujourd’hui, il se trouve derrière les barreaux, dans l’attente du résultat de deux enquêtes et risque de tout perdre.

Les autorités anti-corruption ukrainiennes ont ouvert une série de dossiers contre Kolomoisky au cours des deux dernières semaines – le plus récent vendredi, alors que le Service de sécurité ukrainien, ou SBU, a déclaré qu’il enquêtait sur lui pour avoir prétendument détourné quelque 160 millions de dollars.

La nouvelle est arrivée à Kolomoisky alors qu’il se trouvait dans un centre de détention provisoire à Kiev. La semaine dernière, le SBU a déclaré dans un communiqué qu’il enquêtait sur lui pour fraude et blanchiment de plus de 14 millions de dollars entre 2013 et 2020. Bien qu’il n’ait pas encore été inculpé, le système juridique ukrainien permet qu’un suspect soit détenu pendant que l’enquête se poursuit.

Kolomoisky, qui est soupçonné de détenir des passeports israélien et chypriote, a refusé de verser une caution de 14 millions de dollars, protestant contre le caractère illégal des poursuites engagées contre lui.

Depuis l’invasion russe en février 2022, l’influence des oligarques ukrainiens a été considérablement réduite, les autorités ayant adopté des lois visant à diminuer leur influence politique et économique. Dans les territoires occupés par la Russie, leurs biens ont été expropriés ou complètement détruits lors des combats.

Mais personne n’est sans doute tombé aussi loin que Kolomoisky, un magnat du pétrole, de la banque et des médias qui était autrefois évalué à 2 milliards de dollars et qui était considéré comme un proche partisan ayant une influence majeure sur Zelensky, le comédien devenu président. Zelensky a joué dans un certain nombre d’émissions sur la chaîne de télévision Kolomoisky, notamment en tant que président improbable dans « Serviteur du peuple ».

En 2019, Kolomoisky a aidé Zelensky à remporter le vrai poste, contrecarrant la candidature de Petro Porochenko à un second mandat. Kolomoisky et Porochenko, également oligarque, s’étaient affrontés violemment.

Kolomoisky est sous pression juridique depuis 2016, lorsque les responsables ont découvert quelque 5,5 milliards de dollars manquant dans le bilan de PrivatBank, qu’ils ont accusé de détournement de fonds, Kolomoisky, son partenaire commercial Hennadiy Boholiubov et d’autres hauts fonctionnaires.

Le démembrement apparent des actifs de la plus grande banque de détail du pays a laissé quelque 20 millions de citoyens ordinaires au risque de perdre les économies de toute une vie. Le gouvernement a saisi la banque et l’a nationalisée, puis a lancé des poursuites judiciaires pour récupérer l’argent prétendument volé.

L’élection de Zelensky n’a pas aidé Kolomoisky et la perception selon laquelle il est proche du président a peut-être accru la pression sur les autorités gouvernementales pour qu’elles demandent des comptes à l’oligarque. En juillet 2022, des responsables de Kiev ont déclaré aux médias ukrainiens que Kolomoisky avait été déchu de sa citoyenneté ukrainienne pour avoir violé une loi interdisant la double nationalité. Kolomoisky a nié que cela se soit produit.

La semaine dernière, des responsables du Bureau national anti-corruption du pays, ou NABU, ont déclaré qu’ils ouvraient également une enquête officielle sur un « ancien bénéficiaire effectif » de PrivatBank et cinq associés, soupçonnés d’avoir détourné quelque 250 millions de dollars. Les médias ukrainiens ont identifié l’ancien propriétaire comme étant Kolomoisky.

Kolomoisky était autrefois largement considéré comme intouchable légalement, compte tenu de ses relations et de son immense richesse. Il était également l’un des magnats les plus flamboyants à avoir émergé des premières décennies d’indépendance acharnées de l’Ukraine : un homme de grande taille, avec une touffe de cheveux bouclés et une barbe touffue, qui entretenait auparavant un aquarium de requins dans ses bureaux.

Mais ses jours en tant que milliardaire plus grand que nature opérant au-dessus des lois touchent peut-être désormais à leur fin.

« Je considère que c’est la fin de son époque », a déclaré Borys Filatov, le maire de Dnipro, ancien partenaire commercial et allié politique de Kolomoisky, qui s’est depuis brouillé avec lui.

La semaine dernière, lorsque la première plainte contre Kolomoisky pour fraude et blanchiment d’argent a été annoncée, le SBU a publié sur sa chaîne Telegram des photos le montrant entouré d’agents à son domicile, en train de signer des documents.

Plus tard dans la journée, Kolomoisky a comparu devant un tribunal de Kiev pour sa mise en accusation et a été emprisonné pendant deux mois. Les médias ukrainiens l’ont montré vêtu d’une veste de survêtement bleue et d’un pantalon sombre, en train d’être emmené dans un centre de détention provisoire.

S’il est reconnu coupable, Kolomoisky risque jusqu’à 12 ans de prison, a indiqué le NABU.

Filatov, le maire de Dnipro, a déclaré que les enquêteurs du NABU « ont travaillé de manière très, très fructueuse pendant plusieurs années » sur le cas de Kolomoisky. « Et c’est pourquoi je crois que, maintenant que les accusations du NABU ont été présentées, il est resté en prison pendant très longtemps », a-t-il déclaré.

Kolomoisky a catégoriquement nié toutes les allégations.

En 2017, un tribunal de Londres a ordonné un gel mondial d’environ 2,5 milliards de dollars de ses avoirs et de ceux de son partenaire Boholiubov dans le cadre de l’affaire PrivatBank.

Et à partir de 2020, le ministère américain de la Justice a intenté une action en confiscation civile contre les deux hommes pour des propriétés qu’ils possédaient en Floride, au Texas et dans l’Ohio, qui, selon lui, avaient été « acquises grâce à des fonds détournés de PrivatBank ».

Puis en 2021, les États-Unis ont imposé des sanctions contre Kolomoisky et les membres de sa famille en vertu d’une loi américaine qui permet de pénaliser des responsables étrangers impliqués dans des violations des droits de l’homme et dans la corruption. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que Kolomoisky était « impliqué dans des actes de corruption qui ont porté atteinte à l’État de droit et à la confiance du public ukrainien dans les institutions démocratiques et les processus publics de son gouvernement » alors qu’il était gouverneur de la région de Dnipropetrovsk.

Après la première invasion de l’Ukraine par la Russie en 2014, le président par intérim Oleksandr Turchynov a nommé Kolomoisky en tant que gouverneur de sa région natale de Dnipropetrovsk. C’est alors que Kolomoisky a financé une armée privée pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie et a qualifié le président russe Vladimir Poutine de « schizophrène de petite taille ».

Porochenko l’a démis de ses fonctions de gouverneur en 2015, après que Kolomoisky s’est heurté à Kiev au sujet d’Ukrnafta, une compagnie pétrolière publique dans laquelle Kolomoisky détenait une participation minoritaire.

Suite à la nationalisation de PrivatBank, Kolomoisky a fui le pays pour s’installer en Suisse et en Israël.

Kolomoisky nie que l’argent de la banque ait été volé et a intenté des dizaines de poursuites pour en reprendre le contrôle. Cependant, en 2020, le Parlement ukrainien a adopté une loi interdisant au gouvernement d’annuler les nationalisations. Et en juillet 2022, la Cour suprême ukrainienne a confirmé la saisie de la banque.

Kolomoisky est rentré d’Israël en Ukraine après l’élection de Zelensky, mais ses entreprises ont été davantage mises sous pression. En novembre de l’année dernière, le gouvernement ukrainien a nationalisé les actifs d’Ukrnafta et d’Ukrtatnafta, une raffinerie de pétrole dans laquelle Kolomoisky et Boholiubov détenaient des participations majoritaires, affirmant que ces sociétés étaient nécessaires à l’effort de guerre.

En février, des agents du SBU ont perquisitionné le domicile de Kolomoisky suite à des accusations d’évasion fiscale et au fait que quelque 1 milliard de dollars avaient été détournés des deux sociétés.

Forbes Ukraine estime que sa richesse est tombée à moins de 900 millions de dollars depuis l’invasion russe en février 2022. Même s’il a perdu une grande partie de ses actifs, il contrôle toujours la chaîne de télévision 1+1. À une certaine époque, c’était la chaîne la plus populaire d’Ukraine, mais son influence a considérablement diminué à mesure que le gouvernement a sévèrement restreint les émissions en temps de guerre.

Les poursuites contre Kolomoisky se sont accélérées alors que les responsables ukrainiens mènent une campagne anti-corruption très médiatisée – et Zelensky cherche à signaler aux partenaires occidentaux qui fournissent des milliards d’aide militaire et économique qu’il n’a aucune tolérance à l’égard de la corruption.

Ces derniers mois, les autorités ont réprimé les allégations de corruption au sein de l’administration fiscale et du système de recrutement militaire du pays, tandis que le ministre de la Défense du pays, Oleksii Reznikov, a démissionné la semaine dernière en raison d’allégations selon lesquelles son ministère aurait payé trop cher les fournitures, bien que Reznikov n’ait pas été directement impliqué.

Dans son discours habituel du soir, après l’emprisonnement de Kolomoisky, Zelensky n’a pas parlé directement de l’affaire, mais il a remercié les forces de l’ordre ukrainiennes « pour leur détermination à mener à une juste conclusion chaque affaire bloquée depuis des décennies ».

« Il n’y aura plus de décennies de « statu quo » pour ceux qui ont pillé l’Ukraine et se sont placés au-dessus de la loi et de toutes les règles », a déclaré Zelensky. « La loi doit fonctionner. Il en est ainsi. Il en sera ainsi.

Kamila Hrabchuk a contribué à ce rapport.