L’oligarque russe sanctionné Alexey Mordashov est autorisé à amarrer un superyacht au Cap | Nouvelles du monde

Un superyacht appartenant à un oligarque russe sanctionné sera autorisé à accoster en Afrique du Sud.

Le pays n’a “aucune obligation légale” de respecter les sanctions imposées par les États-Unis et l’Union européenne, a déclaré un porte-parole de Cyril Ramaphosa, le président.

Nord, un yacht de luxe de 465 pieds d’une valeur de plus de 500 millions de dollars, appartient à Alexey Mordashov, un milliardaire allié de Vladimir Poutine, et sera autorisé à accoster au Cap.

L’affaire illustre les limites des sanctions imposées par les États-Unis et l’UE en réponse à la guerre de M. Poutine en Ukraine.

Mordashov était l’un des nombreux oligarques visés par des sanctions par les États-Unis et l’UE, mais pas par les Nations Unies, après l’invasion de l’Ukraine en février pour leurs liens avec M. Poutine.

Vincent Magwenya, porte-parole de M. Ramaphosa, a déclaré que les obligations de l’Afrique du Sud en matière de sanctions “ne concernent que celles spécifiquement adoptées par les Nations Unies” – dont elle est un membre fondateur.

Le yacht, qui a six ponts et un héliport, a quitté Hong Kong jeudi dernier et est en route vers Cape Town, selon MarineTraffic, un tracker maritime.

La décision a été critiquée par les dirigeants de l’opposition sud-africaine, dont le maire de Cape Town, qui a exhorté le gouvernement à bloquer l’entrée de Nord.

Vladimir Poutine avec Alexey Mordashov en 2015



Geordin Hill-Lewis, membre du parti d’opposition Alliance démocratique, a tweeté : “Il n’y a pas de place dans notre ville pour les complices et les facilitateurs de la guerre de Poutine”.

Mordashov avait une valeur nette estimée à 29,1 milliards de dollars avant les sanctions, selon Forbes, ce qui faisait de lui l’homme le plus riche de Russie.

Le yacht a accosté à Hong Kong après un voyage de sept jours depuis Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe près de la frontière avec la Chine, à travers la mer du Japon et la mer de Chine orientale.

Avant son arrivée, John Lee, le dirigeant de Hong Kong soutenu par Pékin, a déclaré que les autorités n’agiraient pas sur les sanctions unilatérales imposées à Mordashov par des juridictions individuelles.

“Nous ne pouvons rien faire qui n’ait aucune base légale”, a déclaré M. Lee, qui a lui-même été sanctionné par les États-Unis pour son rôle dans la répression des libertés locales.

La Chine, un allié traditionnel de la Russie, s’est opposée aux sanctions économiques contre la Russie et a refusé de condamner l’invasion de M. Poutine, bien que le mois dernier, à l’Assemblée générale des Nations Unies, elle ait appelé à une fin négociée de la guerre.

Mordashov a construit sa richesse autour du producteur d’acier russe Severstal.

Plusieurs superyachts appartenant à des Russes ont été saisis depuis le début de la guerre en Ukraine.

Ces derniers mois, un certain nombre ont été déplacés vers des régions du monde considérées comme hors de portée des sanctions occidentales, notamment la Turquie, certaines régions d’Asie et les Caraïbes.