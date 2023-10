Inscrivez-vous simplement au Affaires et finances russes myFT Digest – livré directement dans votre boîte de réception.

La police française a arrêté lundi le milliardaire russe Alexeï Kouzmichev et mené une opération spectaculaire impliquant 60 policiers dans deux des propriétés de l’oligarque, alors qu’elle enquêtait sur des allégations d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et de violation des sanctions.

Kouzmichev, co-fondateur du conglomérat russe Alfa Group et de la société britannique LetterOne, est interrogé par la police et est resté en garde à vue lundi soir, selon une source judiciaire française.

Des perquisitions ont été effectuées à son domicile à Paris et dans un domaine du Var, dans le sud de la France, a ajouté la source.

L’enquête préliminaire porte sur des allégations de violations des sanctions internationales, d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, bien qu’aucune accusation n’ait été déposée à ce jour.

Les procureurs financiers de France ont trois enquêtes en cours contre des oligarques russes, tandis qu’un autre procureur de Paris en enquête sur d’autres, dont le milliardaire Nikolai Sarkisov.

Kouzmichev, qui n’a pas pu être contacté pour commenter, est l’un des rares oligarques russes à être arrêté en Occident depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine l’année dernière.

L’UE sanctions imposées Kuzmichev aux côtés de ses partenaires Mikhail Fridman, Petr Aven et German Khan en mars 2022 pour avoir « soutenu activement matériellement ou financièrement et bénéficié des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine ».

Il a déclaré que Kuzmichev était également « l’un des principaux hommes d’affaires russes impliqués dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus » au Kremlin et a affirmé qu’il était « l’une des personnes les plus influentes en Russie ». [with] des liens bien établis avec le président russe ».

La National Crime Agency du Royaume-Uni a arrêté Fridman l’année dernière lors d’un raid dramatique avec 50 agents à Athlone House, son manoir de 65 millions de livres sterling à Highgate, au nord de Londres, mais a rapidement réduit l’enquête et abandonné la dernière accusation portée contre l’oligarque en septembre.

Kouzmichev était en vacances au ski en Suisse lorsque la guerre a éclaté, puis a déménagé en France, où il vit la plupart du temps avec sa femme et ses trois enfants depuis le début des années 2000, selon ses proches.

Kouzmichev, qui possède un passeport chypriote, est l’un des rares oligarques russes frappés par les sanctions à être resté en Europe pendant la guerre, avec Aven, qui vit en Lettonie.

La France avait déjà ciblé deux yachts qu’il possède sur la Côte d’Azur dans le cadre d’un gel des avoirs l’année dernière. Les juges ont ensuite statué que les autorités douanières françaises avaient « clairement abusé » de leur autorité en perquisitionnant les yachts. Les victoires judiciaires de Kouzmichev ont toutefois été largement symboliques, car il est toujours incapable de déplacer les yachts en raison du gel des avoirs.

Kuzmichev a rencontré pour la première fois ses collègues partenaires d’Alfa dans les années 1980 alors qu’il étudiait à l’Institut de l’acier et des alliages de Moscou, pendant la perestroïka.

Le groupe s’est largement déplacé vers l’ouest après avoir vendu sa participation dans la compagnie pétrolière TNK-BP à la société publique Rosneft en 2013 et a investi le produit de la vente dans des entreprises européennes via LetterOne.

Mais depuis le début des années 2000, Kouzmichev s’est largement retiré des activités d’Alfa, selon des sources proches du dossier, laissant la gestion de leur empire à Fridman, Khan et Aven.

Contrairement à Khan, qui est rentré en Russie l’année dernière, et à Fridman, qui est retourné à Moscou au début du mois, Kouzmichev et Aven ne se sont pas rendus dans le pays depuis l’invasion, ont indiqué les sources.

À la suite des sanctions de l’UE et du Royaume-Uni contre les quatre oligarques, Kuzmichev et Khan ont vendu l’année dernière leurs parts dans LetterOne et Alfa-Bank à Andrei Kosogov, un autre actionnaire d’Alfa-Bank qui n’est pas sous sanctions.

L’arrestation de Kouzmichev a été rapportée pour la première fois par le journal Le Monde.