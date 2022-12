Lola Pearce d’EastEnders reçoit des nouvelles dévastatrices alors qu’elle fait face à son dernier Noël

SUITE à son diagnostic déchirant, Lola Pearce tente de profiter au maximum de ses derniers instants au Square.

Elle reçoit une confirmation dévastatrice qu’elle pourrait affronter son dernier Noël avec ses proches la semaine prochaine à EastEnders.

L'épreuve de la tumeur au cerveau de Lola Pearce continue

Mais ça ne fait qu'empirer pour elle

Ben Mitchell a essayé de lui trouver un traitement

Le résident de longue date de Walford joué par Danielle Harold doit être tué dans les prochaines scènes du drame BBC One.

Les fans redoutent de lui dire au revoir depuis que sa sortie émotionnelle a été taquinée par les patrons du savon.

À l’écran, Ben Mitchell (interprété par Max Bowden) cherche désespérément à aider Lola à trouver une solution.

Lorsqu’on lui a dit que son opération au cerveau avait échoué et qu’il lui restait probablement un peu de temps à vivre, le mécanicien a examiné un autre traitement et a trouvé un essai clinique apparemment prometteur.

Mais alors que Lola et son partenaire Jay Brown (Jamie Borthwick) vont voir un spécialiste, le Dr Cunningham leur dit qu’il est trop tôt pour eux d’essayer cette voie.

On dit immédiatement à Lola de ne pas espérer – les miracles se produisent rarement.

Ben est dévasté d’apprendre que ses efforts n’ont été qu’une perte de temps et Lola se sent de plus en plus dépassée.

Elle se sent mal après avoir critiqué sa fille Lexi tandis que Jay et Ben acceptent de faire de ce Noël un moment inoubliable car ce pourrait être le dernier qu’ils passeront ensemble.

Lola et Lexi se maquillent dans les scènes ultérieures et se tressent les cheveux après leur prise de bec – mais les choses prennent une tournure mortifiante.

La jeune fille est horrifiée lorsque les cheveux de sa mère lui tombent dans la main et Lola est dévastée de contempler l’avenir sombre qui s’offre à elle.

Plus tard, Lola se sent gênée par sa perte de cheveux et en parle avec Jay.

Il lui promet qu’il l’aimera toujours, quoi qu’il arrive.

Alors qu’elle assiste au concert de Noël au Square, Lola aborde Denise Fox (Diane Parish) et lui demande de reprendre le travail, déterminée à ne pas tomber sans se battre.

Que dira Denise ?

Avant son diagnostic, Lola a été vue souffrant d’étourdissements et de migraines, symptômes typiques des tumeurs cérébrales.

Parlant du scénario de The One Show, Danielle Harold a déclaré que c’était une “énorme responsabilité” pour elle d’être impliquée.

“Cela a été une énorme responsabilité de se voir confier cette histoire par la série simplement parce qu’elle a touché tant de gens”, a-t-elle déclaré.

“Je n’avais pas réalisé à quel point il y avait peu de sensibilisation et à quel point il y avait peu de financement pour la recherche sur les tumeurs cérébrales.”

“Pour aborder cette histoire, cela signifie vraiment beaucoup pour moi et pour la série.”

Comment se dérouleront ses dernières scènes ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.

Lola et Jay sont déterminés à rester ensemble

Jay et Ben s'accordent également pour rendre ce Noël inoubliable