L’Oktoberfest du zoo de Brookfield aura lieu le 23 septembre – Shaw Local

Commandez vos lederhosen et prenez vos verres à pinte. Il est temps de célébrer l’Oktoberfest au zoo de Brookfield. Rejoignez la célébration avec de la musique polka live, de la cuisine allemande authentique et de la bière de 11 h à 17 h le 23 septembre.

Les clients peuvent se rendre au East Mall du zoo pour profiter et danser au son de la musique polka en direct. Les membres du groupe Polka Confetti divertiront les invités avec deux sets d’une heure à 11h et 12h15. Après une courte pause, le groupe Alpine Thunder montera sur scène pour deux sets l’après-midi à 14h15 et 15h30.

L’Oktoberfest ne serait pas la même sans les favoris saisonniers. Des saucisses bratwurst, des saucisses, des bretzels au fromage et d’autres plats du menu seront disponibles à l’achat.

À l’East Mall, les invités de 21 ans et plus peuvent faire tourner la roue des prix pour avoir une chance de gagner des cadeaux pour l’Oktoberfest. Et ceux qui se promènent dans le parc devraient être à l’affût du PolkaPedi mobile de Leinie qui parcourra le zoo et offrira des souvenirs gratuits aux visiteurs de zoo de 21 ans et plus.

L’Oktoberfest est gratuite avec l’entrée générale au zoo. Pour plus d’informations, visitez CZS.org/Oktoberfest.