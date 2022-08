L’Oktoberfest de Munich reprend enfin après une pause pandémique

L’Oktoberfest, organisée pour la première fois en 1810 en l’honneur du mariage du prince héritier Ludwig de Bavière avec la princesse Thérèse, a été annulée des dizaines de fois au cours de ses plus de 200 ans d’histoire en raison de guerres et de pandémies.

Quelque 487 brasseries de bière, restaurants, grillades de poisson et de viande, cavistes et autres seront présents et les horaires d’ouverture seront encore plus longs que par le passé, les premières tentes à bière ouvrant à 9h le matin et fermant à 22h30. Les dernières commandes seront prises à 21h30